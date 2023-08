« Il savait que le hip-hop pouvait changer sa vie »: comment Biz Markie s’est fait un nom

Ouand le futur réalisateur Sacha Jenkins a grandi à Astoria, dans le Queens, il a été captivé par un rappeur new-yorkais qui a constitué un choc pour le système musical. « Biz Markie était si frais et nouveau », se souvient Jenkins des débuts de la légende décédée et de l’acteur du changement hip-hop. « Donc, par rapport à ce qu’est le hip-hop aujourd’hui et à ce que les gens aiment maintenant, son histoire est rafraîchissante à bien des égards. »

Pour l’homme né dans un projet de logement avant de vivre dans une tente sous un pont de Long Island, puis d’entrer en famille d’accueil, Markie a canalisé l’art joyeux à travers ses expériences, tout en gardant un émerveillement enfantin sur le monde et en influençant un genre au milieu de changer la culture pour toujours. C’est une réussite improbable mise en lumière dans le nouveau documentaire de Jenkins All Up in the Biz : The Life and Rhymes of Biz Markie.

Réalisateur chevronné qui a récemment dirigé Tout va être tout blanc de Showtime, qui a mis l’expérience noire moderne sous un microscope, Jenkins a passé les deux dernières années à s’immerger dans le monde de l’homme que beaucoup appellent le prince clown du hip-hop, avec le deux discutant d’un projet potentiel sur sa vie avant la mort du rappeur en juillet 2021.

«Quand il était là, je ne pouvais pas y arriver; cela n’a jamais fonctionné pour une raison quelconque », se souvient-il. « Maintenant, ça fait du bien de sortir le truc et de savoir que c’est au moins ce que je crois qu’il aimerait en se basant sur les conversations que nous avons eues. »

Le film est un portrait excentrique d’une figure tout aussi excentrique et irisée. Alors qu’il s’ouvre naturellement avec et touche au plus grand succès grand public de Markie sous la forme de Just a Friend de 1989 et livre des histoires de sa passion pour le beatbox (il devrait tremper ses lèvres dans la glace qu’il exécuterait si férocement), il aussi adopte une vision plus large de la vaste influence et de la vie de Markie en dehors du microphone, et présente des entretiens avec sa veuve adorée Tara Hall ainsi qu’une liste disparate de disciples et d’amis de Markie, y compris le beatboxer Doug E Fresh et Darryl McDaniels de Run-DMC, ainsi comme Nick Cannon et Tracy Morgan.

« Il y avait quelque chose de très simple à propos de Biz, et je ne veux pas dire cela de manière négative, mais de manière créative », réfléchit Jenkins. « Je pense qu’il avait vraiment tellement d’amour pour le hip-hop et savait que le hip-hop pouvait changer sa vie. C’était sa cape de Superman. Une fois qu’il l’aura enfilé, il pourrait changer son destin.

En cours de route, son style unique et sa carrière pionnière ont fini par impressionner certains des autres pères fondateurs du hip-hop. « Regardez son influence sur des gars comme Rakim et Big Daddy Kane, deux des poètes les plus importants de la culture », dit Jenkins à propos de l’un des aspects les plus négligés de la carrière de Markie. « Au début, c’était un gars dont les gens se moquaient. Beaucoup de gens lui ont dit «non» au début, mais il savait ce qu’il voulait faire. Savoir cela à un si jeune âge est rare.

Jenkins met également en évidence la joie et l’humour absolu de Markie dans sa musique (des chansons comme Pickin ‘Boogers de 1987 qui s’ouvre sur la phrase « Maintenant, cela peut sembler dégoûtant et très grossier » et concerne exactement ce que son titre suggère), et carrière (une apparition en tant qu’extraterrestre du beatbox dans Men in Black II). Il incarnait également une aura juvénile découlant de ses habitudes d’adulte amateur de bonbons qui n’a jamais bu, fumé ou pris de drogue.

« Il collectionnait des jouets comme les poupées Charlie’s Angels et adorait les jeux vidéo, les bonbons et les céréales », explique Jenkins. Le réalisateur a honoré le penchant de Markie pour la bêtise en proposant de l’animation et même des marionnettes, recrutant le marionnettiste de l’émission Crank Yankers pour reconstituer de manière créative l’année de Markie à l’hôpital après les effets d’un accident vasculaire cérébral.

« J’ai utilisé des marionnettes pour entrer dans sa vie à l’hôpital », a expliqué Jenkins. « C’était autour de Covid, donc beaucoup de gens qui l’aimaient vraiment n’ont malheureusement pas pu le voir dans ses derniers jours. J’ai donc voulu donner un sens à lui là-bas et avec sa femme à ses côtés. C’était un concept avec lequel Markie était entièrement d’accord. « J’ai dit: ‘Hé mec, est-ce que tu aimerais des marionnettes?’ et il a dit ‘Oui, je serais dans des marionnettes’ », rit Jenkins.

Alors que le hip-hop célèbre son 50e anniversaire, la musique de Markie reste une partie indélébile de sa tradition. Mais dans l’ensemble, c’est l’effet de Markie sur les gens que Jenkins dit vouloir mettre en lumière.

«Nous sommes retournés avec Rakim au lycée où il est allé avec Biz (Longwood à Middle Island, New York) et nous sommes assis dans la salle à manger et j’ai demandé: ‘Où es-tu allé quand tu as appris qu’il était décédé?’ Il m’a regardé et a dit : ‘Je suis entré directement dans cette pièce et j’ai pleuré.’ C’était formidable de savoir que les gens n’avaient pas peur de me dire à quel point ils l’aimaient.