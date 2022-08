Xavi Hernandez a déclaré que Sergino Dest “sait quelle est la situation” alors que Barcelone faisait pression sur le défenseur américain pour qu’il quitte le club avant la fermeture de la fenêtre de transfert.

Le Barça doit lever des fonds et réduire sa masse salariale pour pouvoir enregistrer la signature estivale de 55 millions d’euros Jules Kounde et Dest est l’un des joueurs qu’ils ont décidé de jeter.

“Pour être honnête, nous voulions signer Cesar Azpilicueta [from Chelsea] et nous ne pouvions pas, alors c’est la situation”, a déclaré Xavi lors d’une conférence de presse samedi, interrogé sur le poste d’arrière droit.

“Mais nous avons des joueurs pour nous couvrir là-bas. Ronald [Araujo] y a bien joué le week-end dernier, Sergi Roberto peut y jouer et [Kounde] peut aussi bien en cas d’urgence.”

Lorsqu’on lui a demandé si Dest restait également une option, Xavi a ajouté : “Il sait quelle est la situation.”

ESPN a rapporté vendredi que Xavi avait parlé avec Dest plus tôt dans la semaine et lui avait dit qu’il devrait chercher un nouveau club car il ne faisait plus partie de ses plans pour la saison.

Dest, 21 ans, préfère rester au Camp Nou mais subit une pression intense pour accepter un transfert afin d’aider le Barça à enregistrer Kounde et, si possible, à se renforcer également à d’autres postes.

Le Barça avait dit à Dest plus tôt cet été qu’il voulait qu’il reste en raison de sa capacité à couvrir également l’arrière gauche, mais leur situation financière les a obligés à changer de position.

Barcelone a mis Sergino Dest à disposition pour un transfert dans le mercato estival. Photo par Alex Caparros/Getty Images

À un peu plus d’une semaine de la fenêtre de transfert, les prétendants potentiels à Dest ont cependant diminué, le Bayern Munich et l’Atletico Madrid investissant déjà dans des arrières droits cet été.

L’intérêt antérieur de Chelsea semble également s’être refroidi, mais Manchester United, entraîné par l’ancien patron de l’Ajax de Dest, Erik ten Hag, pourrait offrir à l’international américain une voie hors du Barça.

Pierre-Emerick Aubameyang et Memphis Depay sont deux autres joueurs que le Barça pourrait déplacer dans les prochains jours pour aider à créer de l’espace dans leur limite de dépenses.

Xavi a déclaré que les deux seront disponibles pour le voyage de dimanche à la Real Sociedad, mais ne leur a pas fermé la porte, Chelsea négociant pour Aubameyang et la Juventus désireuse de Memphis.

“Le mercato est ouvert jusqu’à [Sept. 1] et nous ne savons pas ce qui va se passer”, a ajouté Xavi. “Pour le moment, [Aubameyang] est notre joueur et je compte sur lui. Pour moi, c’est un joueur important, mais nous verrons ce qui se passera.

“Pour l’instant, ni [Aubameyang nor Memphis] est parti. S’il y a une offre pour l’un d’entre eux, nous verrons comment est l’équipe et déciderons quoi faire.”

Des sources ont déclaré à ESPN que les pourparlers entre Chelsea et le Barça au sujet d’Aubameyang progressaient. Cependant, malgré son intérêt pour Marcos Alonso, le Barça ne veut pas que l’arrière gauche soit inclus dans l’accord et n’exigera que de l’argent.

On s’attend à ce qu’un terrain d’entente puisse être trouvé à environ 25 millions d’euros, tandis que le Barça se déplacerait pour Alonso dans un accord séparé une fois qu’ils seront sûrs de pouvoir l’enregistrer.

C’est loin d’être une certitude, cependant, Kounde étant sur le point de rater un deuxième match cette saison car le Barça ne peut pas encore l’inscrire en Liga.

“Nous attendons de voir”, a déclaré Xavi à propos de la disponibilité de Koundé ce week-end. “Tout est en attente. Il n’y a pas de nouvelles. Nous devons déplacer les joueurs [to be able to register him].”