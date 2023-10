Lorsque Cameron Ortis a approché le chef d’une entreprise faisant l’objet d’une enquête par les forces de l’ordre, il lui a dit qu’il avait accès à des informations très « précieuses » et a évoqué une « proposition commerciale ».

« Vous ne me connaissez pas. J’ai des informations que vous trouverez, j’en suis sûr, très précieuses », a écrit Ortis dans un courriel adressé à Vincent Ramos, le PDG canadien de Phantom Secure.

« Je vous assure qu’il s’agit d’une proposition commerciale. Rien de plus. Ce n’est pas sans risque, bien sûr, mais le rapport risque/récompense s’avérera plus qu’acceptable. »

Cet e-mail et d’autres font partie d’une étonnante série de documents qui constituent l’énoncé convenu des faits entre la Couronne et la défense dans le procès pénal d’Ortis.

L’ancien responsable du renseignement de la GRC fait face à six accusations, dont quatre pour violation de la Loi sur la protection de l’information.

Ortis a plaidé non coupable des accusations portées contre lui. Sa défense a déclaré aux journalistes qu’elle pensait pouvoir prouver qu’il avait « le pouvoir de faire tout ce qu’il a fait ».

Selon les preuves présentées au tribunal jusqu’à présent, la GRC enquêtait sur des informations sur Phantom Secure dans le cadre d’une opération baptisée Projet Saturation. Le tribunal a appris que la GRC croyait que Phantom Secure fournissait des téléphones cryptés à un certain prix. Le FBI a arrêté Ramos à Las Vegas en 2018.

Sous le pseudonyme « Voir toutes les choses », Ortis a contacté Ramos le 5 février 2015, lui faisant savoir qu’il détenait des informations sur une enquête multi-agences ciblant Phantom Secure.

« Les fichiers détaillent cet effort, des informations sur vos associés et les individus utilisant votre réseau à l’échelle internationale », a écrit Ortis.

À l’époque, Ortis était directeur de la recherche opérationnelle au sein de la Sécurité nationale de la GRC. Il a ensuite été promu directeur général du Centre national de coordination du renseignement en 2016.

Ortis a exhorté Ramos à créer un compte de messagerie sécurisé et à le contacter pour plus d’informations.

Ortis a dit qu’il avait des informations sur son associé

Ramos a répondu, demandant plus de détails.

« Mon métier consiste à acquérir des informations difficiles à obtenir que les individus travaillant dans des entreprises à haut risque trouvent précieuses. Je leur vends ces informations », a répondu Ortis.

Il a déclaré qu’il ne travaillait pas pour le gouvernement ou pour un organisme chargé de l’application de la loi, mais qu’il avait une « visibilité unique » sur les clients de Ramos.

« Au cours de mes opérations normales de découverte (certains appellent cela du piratage, d’autres du cracking), je suis tombé sur un certain nombre de documents relatifs à vos efforts actuels », a écrit Ortis.

Lorsque Ramos n’a pas réussi à revenir en arrière, Ortis a envoyé un autre e-mail le 21 mars suggérant qu’il détenait des informations sur Kapil Judge, le responsable technique de Phantom Secure.

« Je pensais que j’allais m’enregistrer et toucher la base. Est-ce que Judge est arrivé le 8 comme prévu ? » il a écrit.

« Laissez-moi deviner, il a rencontré quelqu’un d' »amical » alors qu’il était secondaire par l’ASFC à l’aéroport ? »

L’accusé demandait 20 000 $

Ramos a écrit à Ortis qu’il était « un peu intrigué, c’est sûr » et a promis de créer un compte sécurisé.

Ortis a donné suite fin avril en envoyant ce qu’il a appelé des documents sous embargo sur les renseignements des services de police canadiens et internationaux sur Phantom Secure.

Ortis a écrit qu’il était en train de rédiger la plupart des documents, « en laissant suffisamment pour vous permettre d’évaluer si vous seriez ou non intéressé à acquérir les documents complets sans embargo ».

Les documents comprenaient des rapports du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE), une évaluation des renseignements criminels par la GRC et un document résumant d’autres renseignements occidentaux et d’application de la loi sur l’entreprise.

Cela a apparemment convaincu Ramos de créer un compte de messagerie sécurisé sur Tutanota, un service de messagerie crypté.

Dans un courriel ultérieur, Ortis a demandé 20 000 $ en échange des documents non expurgés.

Mais Ramos avait encore des questions sur la manière d’interpréter les documents et sur l’identité de la personne qui les lui envoyait. « Qui es-tu?? » il a écrit.

« Avoir connaissance de ce que sait votre adversaire est une étape clé, je pense, pour maintenir le PS en activité et se développer », a répondu Ortis.

« Par exemple, les renseignements de CANAFE vous aideraient, vous et vos collaborateurs, à expliquer les transactions à l’avance. Ils vous permettront également d’éviter de commettre les mêmes erreurs. Vous serez en mesure de voir quelles transactions ont « clignoté » sur leurs radars et, plus important encore, , ce qui n’est pas le cas. »

L’arrestation de Ramos a alerté la GRC au sujet d’Ortis

Ortis a également déclaré à Ramos que la police savait que « les composants de communication les plus sensibles de Phantom Secure transitaient par le Canada, le Panama, le Japon et Hong Kong ».

« Il semble que la police canadienne soit allée au Panama pour examiner votre équipement réseau », a-t-il écrit.

Ortis a écrit qu’il espérait que ce premier accord marquerait le début d’une relation commerciale solide.

« Malheureusement, je dois rester anonyme », a-t-il écrit.

Cameron Ortis, un ancien directeur du renseignement de la GRC accusé d’avoir divulgué des informations classifiées, siège et écoute la sélection du jury lors de son procès au palais de justice d’Ottawa le mardi 3 octobre 2023. (Croquis de Lauren Foster-MacLeod)

Ramos purge une peine de neuf ans de prison aux États-Unis pour complot de racket. Son arrestation a lancé l’enquête sur Ortis, menant à l’arrestation du responsable de la GRC en 2019.

Ortis, 51 ans, est accusé de trois chefs d’accusation de partage d’informations opérationnelles spéciales « intentionnellement et sans autorisation » et d’un chef d’accusation de tentative de partage d’informations opérationnelles spéciales. Il fait également face à deux accusations en vertu du Code criminel : abus de confiance et utilisation non autorisée d’un ordinateur.

Le jury entendra mercredi les retraités du personnel. Le sergent. Guy Belley, qui a travaillé sur le projet Saturation.