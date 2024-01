Une réponse décisive est nécessaire aux déclarations d’un dirigeant étranger qui remet en question la souveraineté de l’Ukraine, a déclaré le président de la commission des affaires étrangères du Parlement ukrainien, Oleksandr Merezhko, dit sur Facebook le 21 janvier.

« Chaque nation doit avoir un minimum de respect d’elle-même », a écrit le député Serviteur du Peuple. « Il est absolument inacceptable de prétendre que rien ne se passe lorsqu’un dirigeant étranger fait des déclarations remettant en question la souveraineté d’un État. C’est la “ligne rouge” qui exige une réponse ferme et sans équivoque, surtout lorsqu’un dirigeant étranger tient des propos aussi honteux juste avant de se rendre dans l’État dont il nie la souveraineté.»

Même si Merezhko n’a pas précisé à qui il faisait référence, son message fait suite à de récents commentaires anti-ukrainiens du Premier ministre slovaque Robert Fico, qui doit se rendre à Oujhorod le 24 janvier.

“Dans de tels cas, la visite est généralement annulée et le ministère des Affaires étrangères fait une déclaration visant à protéger la souveraineté et l’honneur de son État”, a déclaré Merezhko.

Dans des commentaires sous son poste, le député a refusé de confirmer ou de nier que son message concernait spécifiquement les déclarations de Fico, affirmant qu’il s’agissait de son « observation générale en tant qu’avocat international ».

“Il s’agit de principes, pas de personnalités spécifiques”, a ajouté Merezhko. “Chacun peut l’interpréter à sa manière.”

Le Premier ministre slovaque Robert Fico doit rencontrer le Premier ministre ukrainien Denys Shmyhal à Oujhorod le 24 janvier.

Fico a déclaré qu’il avait l’intention de dire à Shmyhal qu’il s’opposait à l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN. Quelques jours avant la réunion, il avait également tenu des propos ouvertement anti-ukrainiens, qualifiant l’Ukraine de pays non souverain sous contrôle total des États-Unis.

« En 2014, après le Maïdan, l’Ukraine est devenue entièrement contrôlée par les États-Unis », a déclaré Fico sur une chaîne de télévision slovaque.

« Pourquoi le président russe a-t-il ordonné le recours à la force militaire en Ukraine ? Imaginez le Mexique, à côté de vous, avec son ministère de la Défense et toute la scène politique, y compris le président et le gouvernement, sous contrôle total de la Russie. Imaginez maintenant que le Mexique rejoigne une organisation militaire dans laquelle la Russie joue un rôle décisif. Que feriez-vous? Cet argument est rationnel ! L’Ukraine n’est pas souveraine et est entièrement sous contrôle américain.»

L’Ukraine pourrait devoir céder une partie de son territoire à la Russie, a affirmé Fico.

“Il doit y avoir un compromis, ce qui sera très douloureux pour les deux parties, a déclaré Fico.

« Qu’attendent-ils ? Que les Russes quitteront la Crimée, le Donbass et Louhansk ? C’est irréaliste.

Lire l’article original sur La nouvelle voix de l’Ukraine