« Il s’agit d’une affaire de représailles », a déclaré l’avocat américain qui a poursuivi Chevron, après avoir écopé d’une peine de six mois malgré l’appel de l’ONU à sa libération

Steven Donziger, qui a demandé une indemnisation pour les victimes équatoriennes de la pollution du géant de l’énergie, a déclaré que sa condamnation pour outrage était « totalement injuste » et a accusé le juge de l’avoir poussé à purger sa peine avant son appel.

« Il s’agit d’une affaire de représailles conçue pour me punir pour mon plaidoyer réussi au nom des groupes autochtones en Équateur », Donziger a déclaré dans une adresse vidéo qu’il a téléchargée sur Twitter en réponse au verdict de vendredi dans l’affaire Chevron.

Aujourd’hui a été difficile mais pas surprenant. Rappelons-nous que cette affaire ne sera pas tranchée par le juge Preska – la cour d’appel est l’arbitre final. La question clé est de savoir si je serai libéré en attendant l’appel. Merci encore pour le soutien. Voici ma dernière prise : pic.twitter.com/WjUSjvLsgi – Steven Donziger (@SDonziger) 2 octobre 2021

Au début des années 1990, le diplômé de la faculté de droit de Harvard et camarade de classe de l’ancien président américain Barack Obama a poursuivi Texaco, qui est devenu plus tard une partie de Chevron, au nom de 30 000 agriculteurs et indigènes équatoriens qui pensaient que les opérations de la compagnie pétrolière américaine étaient responsables de l’eau et la contamination des sols dans la région de Lago Agrio de leur pays, ainsi que pour une augmentation des taux de cancer dans la région. La procédure devant un tribunal équatorien a duré des années et s’est terminée lorsque Donziger a remporté un jugement de 9,5 milliards de dollars contre Chevron en 2011.

L’entreprise ne nie pas les dommages causés à l’écologie par les bassins de déchets et les terrils, mais insiste sur le fait que les 40 millions de dollars qu’elle a investis dans les efforts de nettoyage l’exonèrent de toute responsabilité. Chevron a ensuite déposé une contre-poursuite aux États-Unis, accusant l’avocat de corruption, de fraude et de subornation de témoins. Il a affirmé que Donziger était motivé par la cupidité parce qu’il cherchait à mettre la main sur des centaines de millions de dollars d’honoraires conditionnels dans le cadre d’une affaire d’indemnisation réussie. Le juge américain a pris le parti de Chevron en 2014 et a refusé d’exécuter le jugement équatorien.

La société d’énergie a ensuite tenté de récupérer l’argent gagné par Donziger dans cette affaire, les accusations d’outrage portées contre lui résultant du refus de l’avocat de remettre ses appareils électroniques aux experts médico-légaux de Chevron au cours de ces procédures. Il a rejeté la demande, arguant que cela violerait les privilèges du client-avocat et donnerait à la société d’énergie un aperçu de la stratégie juridique de son équipe.

Donziger est assigné à résidence depuis août 2019 en attendant son procès et sa condamnation. En mai dernier, la juge de district américaine Loretta Preska l’a reconnu coupable de « délibérément » défiant les ordonnances du tribunal.





Aussi sur rt.com

« Je suis une arme de distraction de masse »: un avocat américain qui a affronté le géant pétrolier américain détenu en résidence surveillée à New York pendant plus de 500 jours







Des experts du Groupe de travail de l’ONU sur la détention arbitraire ont déclaré plus tôt cette semaine qu’ils étaient « consterné » d’ailleurs, l’homme de 60 ans était traité par la justice américaine et a appelé à sa libération. Cinq juristes internationaux du panel ont décrit la détention de l’avocat désormais radié du barreau comme « arbitraire, » soulignant qu’il avait « a déjà purgé la peine maximale possible environ quatre fois. »

« Le juge Preska a complètement ignoré la décision de l’ONU » et a abouti à un verdict « totalement injuste », a insisté Donziger dans la vidéo. «Elle m’a condamné à la peine maximale de six mois de prison, c’est-à-dire en plus de mes deux ans et deux mois d’assignation à résidence.»

Le mépris est « le délit le plus bas… une infraction mineure », a-t-il souligné, rappelant aux téléspectateurs que la peine la plus sévère jamais infligée à un avocat aux États-Unis pour de telles accusations avait été de 90 jours de confinement à domicile.





Aussi sur rt.com

« Une fois qu’une société est impliquée, la justice sort par la fenêtre »: Sarandon et Williamson s’en prennent à l’avocat Donziger de Chevron







Donziger et son équipe juridique vont contester la peine de six mois de prison, l’avocat affirmant que le fait que le juge lui a refusé la libération sous caution en attendant l’appel était un autre signe de la « nature punitive » de l’ensemble du processus. Sa décision a été « presque inouï » considérant qu’il s’agissait d’une affaire de délit, a-t-il ajouté.

« J’ai un très bon attrait. Je pense qu’en fin de compte, je serai exonéré. Mais cet appel prend un à deux ans. Il est très clair que le juge Preska veut que je purge ma peine de six mois immédiatement, de sorte que, même si je suis innocenté en appel, j’aurais quand même purgé une peine pour un crime que je n’ai jamais commis.

Une immense foule de supporters s’est rassemblée devant le tribunal de New York avant l’annonce de la peine vendredi. Donziger a déclaré que le rassemblement était « phénoménal » et a exprimé sa confiance que le verdict injuste attirerait encore plus d’attention sur son cas.

RUPTURE : Faisant fi de la décision de l’ONU ordonnant ma libération, le juge Preska m’a condamné à 6 mois de prison. Toujours en résidence surveillée jusqu’à ce que la cour d’appel statue sur ma demande de libération en attente d’appel. La photo est du rallye de ce matin. Plus de détails sous peu. Reste fort. pic.twitter.com/ufXVhTTWJA – Steven Donziger (@SDonziger) 1er octobre 2021

Plus tôt cette année, l’avocat a déclaré à RT qu’il pensait que le véritable objectif des procureurs était d’empêcher que de futures affaires de ce type ne soient déposées contre de grandes entreprises telles que Chevron.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !