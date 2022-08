Il s’agit d’un téléphone #The100 en édition limitée (1)

La liste StockX ou “DropX Exclusive” qui permettait aux gens d’enchérir sur une série limitée de 100 unités Nothing Phone (1) s’est terminée en juin. Nous étions l’une des 100 meilleures offres et avons attendu patiemment l’arrivée de notre unité. Comme nous n’avons pas eu la chance d’avoir une unité d’examen de Nothing, ce serait notre seule chance de tester l’un des nouveaux téléphones les plus en vogue de 2022.

Après plusieurs avis de retard de StockX, suivis d’un “Votre commande a été expédiée!” email sans aucune sorte de suivi, le téléphone est arrivé. Il est en fait apparu dans une boîte non marquée, emballée dans un sac à fermeture éclair et avec un autocollant StockX giflé à l’extérieur, comme s’ils l’inspectaient. Assez drôle, notre offre StockX montre toujours que StockX attend que l’unité puisse l’inspecter, alors oui, c’est un peu le bordel. Je suis à peu près sûr que le fabricant en Chine vient d’apposer un autocollant StockX sur la boîte et l’a qualifié de bon. Ce n’est pas que ça importe tellement.

Cette situation mise à part, nous avons le téléphone ! Pour gâcher ça, parce que je ne peux pas imaginer que l’un d’entre vous s’en soucie autant, nous avons le n° 28 sur 100. Rien amusant à propos de ce nombre, mais je suppose que cela nous place dans le premier tiers des unités et je me dirai que c’est spécial à un certain niveau.

Après avoir utilisé le téléphone avec parcimonie depuis sa réception (parce que j’ai un Flip 4 à tester d’abord !), je peux vous dire que le matériel et les logiciels sont plutôt sympas. C’est certainement un téléphone dans lequel je pourrais entrer si rien ne décidait de l’apporter aux États-Unis. Malheureusement, la prise en charge de la bande réseau américaine est catastrophique sur cet appareil et le tester ici sera difficile. Je vais quand même essayer de le prendre un peu au sérieux au cours des prochaines semaines.

Cette version particulière du Nothing Phone (1) est le modèle blanc avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il serait vendu au détail au Royaume-Uni pour 499 £. Notre enchère gagnante a coûté 1 000 $ (lol).

Alors oui, voici une vidéo de déballage et décousue de moi regardant une édition #THE100 du Nothing Phone (1).