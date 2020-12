Le groupe pop, connu pour son tube « Stressed Out », a sorti la chanson « Level of Concern » en avril. Deux mois plus tard, le duo a annoncé qu’ils fabriquaient ce qu’ils appelaient un clip vidéo « sans fin » pour la chanson, en utilisant du contenu que les fans téléchargeraient sur un site Web.

Le produit final était un flux continu en direct sur YouTube. La chanson jouait en boucle, et chaque fois que la chanson recommençait, de nouvelles vidéos de fans apparaissaient, créant le clip vidéo « sans fin » prévu.

Mais cela s’est finalement terminé. Après un énorme 117 jours 16 heures 10 minutes et 25 secondes – du 21 juin au 16 décembre – le groupe a retiré la fiche et le Guinness World Records a annoncé son exploit.

Auparavant, le record était détenu par Pharrell Williams, qui a créé un clip vidéo de 24 heures pour « Happy » en 2013.