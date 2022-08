Il s’agit du premier véhicule électrifié de Dodge

Dodge Hornet 2023 Esquiver

DETROIT – Le premier véhicule électrifié de la marque Dodge sous Stellantis sera un multisegment hybride rechargeable appelé Hornet, un nom ressuscité utilisé le plus récemment pour un break des années 1970. Le multisegment compact sera le nouveau véhicule d’entrée de gamme de Dodge, avec un prix de départ inférieur à 30 000 $ pour un modèle Hornet GT doté d’un moteur quatre cylindres turbo de 2,0 litres. Le modèle hybride rechargeable, que Dodge appelle le Hornet R/T, débutera à environ 40 000 $. Bien que le Hornet ne soit pas l’une des muscle cars signature de Dodge, c’est un véhicule important pour la stratégie de vente et d’électrification de la marque. Il marque un retour sur le marché grand public à bas prix après l’arrêt de la berline Dart et du multisegment Journey en 2016 et 2020, respectivement. “Nous pensons que le potentiel est énorme avec la croissance de ce segment”, a déclaré le PDG de Dodge, Tim Kuniskis, lors d’un point de presse. Il a refusé de discuter des attentes de vente du véhicule, qui a été dévoilé mardi soir lors d’un événement à Pontiac, dans le Michigan.

Dodge Hornet 2023 Esquiver

Le segment des multisegments compacts est l’un des segments les plus importants de l’industrie, mais Kuniskis a déclaré que Dodge positionnerait le Hornet différemment de ses concurrents. Dodge affirme que le Hornet aura les meilleures performances du segment et offrira des aspects uniques, notamment un mode “Power Shot” pour l’hybride rechargeable qui fournit instantanément 25 chevaux de plus au véhicule. Le Hornet R/T PHEV aura plus de 285 chevaux et 383 livres-pied de couple, selon Dodge. Il pourra parcourir plus de 30 miles avant qu’un moteur à combustion interne turbocompressé de 1,3 litre ne s’allume pour propulser le véhicule. Dodge affirme que le modèle GT aura au moins 265 chevaux et 295 livres-pied de couple. Le Hornet GT devrait arriver dans les salles d’exposition américaines à la fin de cette année, suivi du modèle plug-in au printemps prochain. Les véhicules seront produits dans une usine en Italie aux côtés de l’Alfa Romeo Tonale, qui partage une plate-forme et des composants mais des caractéristiques de conception différentes.

Dodge Hornet GT GLH Concept 2023 Esquiver

Dodge a également présenté un véhicule concept appelé Hornet GT GLH (Goes Like Hell) – un autre nom ressuscité de la Dodge Omni GLH au milieu des années 1980 – qui pourrait être construit à l’aide de pièces de rechange ou entrer en production à une date ultérieure, offrant des performances supplémentaires à la gamme de véhicules. Le dévoilement du Hornet intervient un jour après que la société a confirmé qu’elle abandonnerait les muscle cars Dodge Charger et Challenger à la fin de l’année prochaine. Ils devraient être remplacés par au moins une nouvelle voiture électrique performante à partir de 2024. Stellantis a été formé par la fusion du constructeur automobile Fiat Chrysler et du Groupe PSA basé en France. Il compte 14 marques automobiles dont Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep et Peugeot. La société investit 35,5 milliards de dollars dans l’électrification des véhicules et les technologies de support jusqu’en 2025. Le nom Hornet a été utilisé pour la première fois pour une voiture produite dans les années 1950 par Hudson Motor, rendue populaire ces dernières années par la franchise “Cars” de Disney. Il a ensuite été utilisé par American Motors dans les années 1970, suivi par Chrysler, maintenant connu sous le nom de Stellantis, pour un concept-car qui n’est jamais entré en production en 2006.