Il s’agit de la pire saison d’incendies de forêt jamais enregistrée. Que pourrait nous réserver 2024 ?

Quel été ce fut : le plus chaud jamais enregistré dans le monde et le pire en termes d’incendies de forêt dans l’histoire du Canada.

Les conditions sèches et les températures plus chaudes que d’habitude ont contribué à alimenter une longue et incessante saison d’incendies de forêt qui, jusqu’à présent, a brûlé plus de 17 500 000 hectares , soit une augmentation de 647 pour cent par rapport à la moyenne sur 10 ans. Des dizaines de milliers d’habitants ont été contraints de fuir et six pompiers ont perdu la vie en combattant les flammes qui semblaient interminables.

Et les incendies brûlent toujours.

La question est : y a-t-il des leçons à tirer ? Les incendies de forêt dévastateurs de 2023 peuvent-ils nous aider à préparer 2024 ?

Chauffer

L’année entière est en passe d’être l’une des plus chaudes jamais enregistrées. Selon la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), il y a 93,42 pour cent de chances il prendra la première place et il y a 99,5 pour cent de chances qu’il figure au moins parmi les cinq premiers.

Pour mettre les choses en perspective, toutes les années les plus chaudes des 143 années d’enregistrement de la NOAA ont été survenu depuis 2010 les neuf dernières années étant les neuf années les plus chaudes jamais enregistrées.

En plus de cela, nous sommes également au milieu d’un phénomène El Niño – un réchauffement cyclique de l’océan Pacifique qui, associé à l’atmosphère, peut provoquer une augmentation de la température mondiale – et cela signifie que l’été prochain pourrait connaître la même situation. .

« Nous avons déjà battu plusieurs records de température mondiale au cours de l’été », a déclaré Greg Flato, chercheur scientifique principal à Environnement et Changement climatique Canada (ECCC). « Je m’attends donc à ce que nous battions encore plus de records l’année prochaine. »

Ce qui est cependant plus préoccupant, c’est le risque croissant d’incendies de forêt, particulièrement en Colombie-Britannique.

Selon un récent étude publiée dans Nature Communications quatre des pires saisons d’incendies de forêt en Colombie-Britannique au cours des 100 dernières années se sont toutes produites au cours des sept dernières années : 2017, 2018, 2021 et 2023.

Ajouté à cela, Rapport sur le climat changeant au Canada publié en 2019, a révélé qu’à mesure que la planète continue de se réchauffer, le Canada connaîtra davantage de phénomènes extrêmes, notamment des risques de sécheresse et d’incendies de forêt.

Une femme se rafraîchit à une fontaine publique à Rome, au milieu d’une vague de chaleur qui a balayé l’Italie, le 17 juillet. Les prévisionnistes estiment qu’il y a de fortes chances que 2023 soit l’année la plus chaude jamais enregistrée au niveau mondial. (Guglielmo Mangiapane/Reuters)

Il est rassurant de savoir que, même si 2023 est l’année la plus chaude jamais enregistrée à l’échelle mondiale, cela ne signifie pas que l’année prochaine sera une autre saison brutale des incendies de forêt au Canada. Il suffit de regarder jusqu’en 2021 pour voir comment l’Occident est passé de la sécheresse et des incendies aux inondations.

« Les prévisions saisonnières sont difficiles. Et les prévisions pour l’année prochaine sont difficiles. Mais si l’année prochaine doit être une année plus chaude, je m’attendrais à ce que les dés soient pipés. Il y a de fortes chances que ce soit une année supérieure à la moyenne. [for fires] », a déclaré Mike Flannigan, professeur et directeur du Western Partnership for Wildland Fire Science à l’Université de l’Alberta, et co-auteur de l’article Nature Communications.

Le feu de forêt d’Eagle Bluff traverse la frontière de l’État de Washington le 30 juillet, provoquant des ordres d’évacuation à Osoyoos, en Colombie-Britannique. (Jesse Winter/Reuters)

Mais il ne s’attend pas à une autre année « exceptionnelle » comme 2023.

Un autre problème, outre l’excès de chaleur, est le manque d’humidité. Même si la Colombie-Britannique pourrait voir une augmentation de cinq à huit pour cent des précipitations d’ici la fin du siècle, cela ne suffira peut-être pas à lutter contre les incendies de forêt.

« Parce que [ heat’s ] c’est tellement bien d’aspirer l’humidité du carburant – il faut encore plus de précipitations pour compenser l’effet desséchant, et généralement pour chaque degré de réchauffement, il faut une augmentation de 15 pour cent des précipitations », a-t-il déclaré.

Et cela n’arrive tout simplement pas.

Regarder vers l’avant

Avec toutes ces informations à portée de main, dit Flannigan, une agence nationale de lutte contre les incendies pourrait aider à lutter contre l’augmentation du risque d’incendies de forêt.

« Une option consiste à élargir et à renforcer le rôle de Parcs Canada, parce que… ils combattent déjà les incendies », a-t-il déclaré. « Améliorez-les simplement pour vous aider dans ces situations extrêmes, idéalement, avant que les choses n’atteignent les fans. »

REGARDER | Le chef des pompiers s’exprime à l’ONU : Le chef des pompiers de West Kelowna parle des incendies de forêt en été au sommet de l’ONU sur le climat Le chef des pompiers de West Kelowna, Jason Brolund, a partagé la scène avec le premier ministre Justin Trudeau lors du Sommet sur l’ambition climatique de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York mercredi, où il a parlé des incendies de forêt qui ont forcé des milliers de personnes à évacuer leurs maisons dans sa communauté de Colombie-Britannique cet été.

Flannigan affirme que les provinces qui demandent de l’aide à d’autres provinces peuvent être compliquées. Par exemple, la Colombie-Britannique pourrait faire appel au Québec, qui pourrait alors connaître une saison des incendies relativement calme. Mais que se passe-t-il s’il constate une épidémie ? L’équipage qu’il a envoyé sera absent pendant environ 20 jours, puis aura besoin de temps de repos. Qui est disponible pour lutter contre les incendies au Québec?

« Donc, vous jouez toujours à ce jeu : ‘Je veux aider, mais je dois protéger ma province, mon territoire' », a-t-il déclaré.

REGARDER | Les pompiers rentrent chez eux : Les pompiers sud-africains disent adieu au Canada avec une danse traditionnelle Après avoir aidé à lutter contre les incendies de forêt en Colombie-Britannique, les équipes sud-africaines ont dit au revoir avec un spectacle culturel dans leur camp de Prince George.

Il affirme que le Canada connaît environ 6 000 incendies chaque année, dont la moitié sont déclenchés par des humains. À l’avenir, il pourrait y avoir un argument en faveur de la fermeture des parcs nationaux ou provinciaux lorsque la menace d’incendies de forêt est élevée, comme l’Alberta et La Nouvelle-Écosse l’a fait en mai.

Même Kamloops a fermé ses parcs piétonniers à plusieurs reprises cette année. Ce genre d’action au niveau municipal est quelque chose d’autre qui pourrait mieux nous préparer, a-t-il déclaré.

Il y a aussi des choses que les individus peuvent faire.

« Je pense que l’essentiel est que nous devons être préparés », a déclaré Flato, d’ECCC ; Les gens doivent planifier quoi faire s’ils doivent évacuer.

Ils peuvent également réduire le risque d’incendies de forêt en veillant à ce que la végétation n’entre pas en contact avec les lignes électriques à proximité, en gardant l’herbe coupée courte et en nettoyant régulièrement les toits, comme le recommandent les autorités de la Colombie-Britannique. Intelli-feu programme.

Quant à ce que l’avenir nous réserve, Flannigan affirme que les modèles qui prédisent une hausse des températures « sont vraiment très bons ».

On ne peut cependant pas en dire autant de la prévision de l’impact des incendies de forêt. Ceux-ci, a-t-il dit, ont été « largement sous-estimés ».

« Si vous pensez que c’est fou maintenant, ça ne fera que le devenir encore plus à l’avenir et [with] plus d’extrêmes aux deux extrémités », a-t-il prévenu.