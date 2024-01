“Il s’agit de la mère, du fils ou de la fille de quelqu’un”, déclare un médecin légiste alors que 50 000 squelettes américains restent non identifiés – The US Sun

Les dossiers du médecin légiste aux États-Unis ont révélé que plus de 50 000 ensembles d’os et de crânes humains restent non identifiés.

Ce sont des morts inconnus de l’Amérique, sans nom et non réclamés.

Joe Mullins fait partie d’un petit groupe d’artistes légistes qui ont aidé à résoudre des cas grâce à ses bustes réalistes de personnes disparues. Crédit : Centre national pour les enfants disparus et exploités

Mullins n’a souvent qu’un crâne avec lequel travailler, c’est pourquoi il utilise également l’imagerie numérique et des photos pour l’aider à façonner sa création. Crédit : Centre national pour les enfants disparus et exploités

Joe Mullins, basé en Virginie, fait partie d’un groupe restreint de spécialistes de l’imagerie médico-légale – il y en a environ 100 répartis dans le monde – dont le travail consiste à donner un nom à ces personnes et à fermer leurs familles.

Bien que des programmes informatiques avancés aident les autorités à créer des images de progression d’âge des enfants disparus, Mullins, un excellent artiste de métier qui entreprend un travail vital pour le Centre national pour les enfants disparus et exploitésva encore plus loin en créant physiquement un buste réaliste de quelqu’un en argile, avec le crâne humain comme point de départ.

“J’adore la méthode pratique de sculpture”, a-t-il déclaré au US Sun. “Cela donne un meilleur spectacle.”

Il ressent la douleur de chaque personne qu’il tente de découvrir, admettant que bon nombre des milliers de crânes anonymes aux États-Unis ne correspondront probablement jamais à un être cher disparu.

Cela rend les créations réussies – les images de synthèse servant de base aux modèles fabriqués à la main qui suivent – d’autant plus gratifiantes, même si les chances sont souvent élevées contre un résultat concluant.

“Il y a environ 8 milliards de personnes sur la planète. Eh bien, nous avons besoin de 8 milliards de personnes pour voir ces choses”, a-t-il déploré.

“La réalité est que ceci est la fille de quelqu’un, ceci est la mère de quelqu’un, ceci est le fils de quelqu’un, quelqu’un est votre grand-père.

“Ces personnes manquent à quelqu’un. C’est tragique mais nous essayons d’aider autant que nous le pouvons.”

Son travail de reconstruction au cours des 20 dernières années a permis de résoudre de nombreux cas, dont celui impliquant une femme de Kansas City disparue depuis près de quatre décennies.

Deoina Mitchell, la fille de la femme disparue, avait demandé à la police de rouvrir le dossier sur la disparition de sa mère en 1983, survenue alors que Mitchell n’était qu’un enfant en bas âge.

Déterminés à aider à résoudre les cas les plus froids, les détectives ont épuisé toutes les ressources disponibles. Mais un jour, Mitchell a montré aux policiers une vieille photo de sa mère.

L’un des policiers travaillant sur l’affaire savait qu’il l’avait déjà vue, cinq ans plus tôt, lors d’une exposition de reconstructions faciales créée par Mullins pour le NCMEC.

Les ossements découverts en 1985 avaient déclenché l’action du bureau du shérif du comté de Clay, et Darin Lee, un analyste du renseignement qui s’était joint à l’enquête pour tenter de faire la lumière sur l’affaire, était confiant dans l’existence d’une correspondance.

“Ses yeux étaient très distincts”, a déclaré le détective Nathan Kinate lors d’un entretien avec son service de police. “Sa mâchoire était distincte. Nous étions impressionnés.”

Des tests ADN ultérieurs ont prouvé que son intuition était exacte : elle s’appelait Gwendolyn Robinson. Elle n’avait que 19 ans lorsqu’elle a été tuée.

Mullins a rappelé une situation similaire où un coup de chance avait joué un rôle.

Un jour, avec l’aide du Dr David Hunt, l’un des plus éminents anthropologues légistes américains, Mullins avait construit un modèle réaliste qui, associé à une image générée par ordinateur, aidait à résoudre un mystère californien particulier.

“Le Dr Hunt me donnait les paramètres. Il a ramassé le crâne et il a dit qu’il s’agissait d’une femme noire hispanique, à la fin de l’adolescence, au début de la vingtaine”, a expliqué Mullins.

“Il a retiré une épingle et l’a enfoncée dans l’ouverture nasale. Il s’est tu et a ensuite dit : ‘Elle a un nez comme Dionne Warwick.’

“Vous devez comprendre cela. Il a un crâne dans la main et il me dit que c’est une femme noire, hispanique et que son nez ressemble à celui de Dionne Warwick.

“C’est fascinant et ahurissant.”

Puis, des années plus tard, un commissaire local est tombé par hasard sur une conférence de presse demandant des réponses au sujet d’une femme disparue.

Les personnes qui dirigeaient la conférence de presse utilisaient le modèle de Mullins pour tenter de rafraîchir la mémoire des gens.

Le commissaire avait dans son bureau l’affiche de la personne disparue de la femme et a immédiatement reconnu le visage.

“Ce type travaillait dans le bâtiment et a vu la grande affiche de cette victime devant la pièce”, a-t-il déclaré.

“L’enquêteur et le médecin légiste se tenaient là. Alors il s’est approché, a pris du café et des beignets et a dit à l’enquêteur : ‘Hé, cette réunion concerne-t-elle Stéphanie Cassata ?’

“Ils étaient absolument abasourdis.”

Malheureusement, selon le Système national des personnes disparues et non identifiéesil y a actuellement 15 000 dossiers ouverts concernant des personnes non identifiées, même si les initiés estiment que ce nombre pourrait être encore plus élevé, compte tenu de l’absence d’une exigence universelle de déclaration dans toutes les agences concernées impliquées.

Les médecins légistes qualifient la situation de « désastre massif et silencieux de la nation ».

Mullin, qui affirme ne pouvoir produire des reconstructions précises que sur des personnes âgées de moins de 21 ans, et ses collègues ne peuvent s’empêcher de s’impliquer émotionnellement dans chaque cas, telle est l’attention portée aux détails dans la bataille pour faire connaître un nom. .

Il associe souvent la technologie à son propre tour de passe-passe, en prenant en compte les photos de famille des parents et certaines images informatiques à l’aide d’un programme comme Adobe Photoshop pour tenter de donner vie aux crânes.

Avec les progrès de la technologie de l’intelligence artificielle, le processus numérique peut être amélioré et amélioré, mais Mullins ne s’inquiète pas pour son travail, du moins pour le moment.

“Vous ne pouvez pas simplement utiliser une application, mettre un crâne en place et y mettre un visage”, a-t-il déclaré avec un sourire.

Mullins et son équipe sont considérés comme un dernier recours pour les détectives qui se heurtent à des murs de briques dans leur recherche désespérée de réponses dans des cas où il a été impossible d’identifier des restes.

Il dit cependant avoir été impliqué dans des milliers de cas où la progression de l’âge a été utilisée numériquement pour aider les enfants disparus.

“Ramener ces enfants à la maison est la cerise sur le gâteau”, a-t-il déclaré fièrement.

“Mais le deuxième meilleur est de faire ces approximations faciales et d’être capable de répondre à ces questions pour ces familles qui sont figées dans l’incertitude depuis des décennies.

“Ils passent des décennies à se demander ce qui s’est passé. La quantité de crânes qui traînent sur les étagères est inacceptable. J’aimerais pouvoir faire plus, mais j’essaie.”

“Cela semble tout simplement plus réel”, a déclaré Mullins à propos de la comparaison de ses modèles avec des images générées par ordinateur. Crédit : Centre national pour les enfants disparus et exploités