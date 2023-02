“Il s’agit de bien faire les choses”: la recherche d’entraîneurs des Colts se poursuit

Ben Arthur Journaliste AFC Sud

Chris Ballard a fait savoir au monde de la NFL à quoi ressemblerait sa recherche d’entraîneur-chef. Le 10 janvier, lors de la conférence de presse de fin de saison du directeur général, un journaliste lui a demandé ce qu’il avait appris en passant par le processus la première fois. En 2018, les Colts ont embauché Frank Reich après que Josh McDaniels a renoncé à son accord de poignée de main pour être l’entraîneur-chef de l’équipe.

La réponse de Ballard ? Ne commencez pas avec la fin en tête. Souvent, a-t-il expliqué, vous avez une vision de ce que vous voulez à l’avance, ce qui vous permet d’ignorer plus facilement quelqu’un qui est, selon ses mots, “vraiment super bon”.

Ballard a clairement indiqué que la patience et des entretiens approfondis, avec tous les candidats considérés, seraient primordiaux cette fois-ci.

“Je me fiche qu’il faille jusqu’à la mi-février pour embaucher l’entraîneur-chef”, a-t-il déclaré. “Il s’agit de bien faire les choses.”

Cela n’a pas été dit en plaisantant.

Février vient de commencer et il ne semble pas que les Colts soient particulièrement proches de nommer un entraîneur-chef. Selon NFL Network, Indianapolis envisage une troisième série d’interviews “rares”. C’est après un deuxième tour qui aurait inclus huit candidats. L’entraîneur par intérim Jeff Saturday serait toujours dans le coup, et le nom du coordinateur offensif des Bengals, Brian Callahan, est apparu.

L’équipe a eu des entretiens initiaux avec 13 entraîneurs, plus que n’importe laquelle des quatre autres équipes à la recherche d’un nouveau leader. Et les candidats viennent d’horizons très variés, avec une expertise sur la défense, l’attaque et les équipes spéciales.

C’est un groupe diversifié, mettant en évidence l’une des recherches d’entraîneurs-chefs les plus exhaustives que nous ayons vues dans l’histoire récente de la NFL. Cela a été si approfondi qu’il est apparu comme comique pour certains observateurs de la ligue et frustrant pour certains fans des Colts. Parmi les cinq équipes qui ont eu des ouvertures ce cycle, les Colts sont l’une des deux équipes – les Cardinals étant l’autre – qui n’a pas fait de location.

Les Colts virent Frank Reich après un départ 3-5-1 Jimmy Johnson, analyste de FOX Sports NFL, a rejoint Colin Cowherd pour discuter du limogeage de l’entraîneur-chef des Colts, Frank Reich, en novembre. Depuis, Reich a été embauché par Carolina tandis qu’Indianapolis poursuit ses recherches.

Le long processus d’Indianapolis ne devrait pas être une surprise. Ballard, le leader de la recherche (le propriétaire Jim Irsay a le dernier mot), fait face à plus de pression que jamais pour prendre les bonnes décisions, pour faire venir le bon personnel pour sortir la franchise du chaos dans lequel il a joué un rôle clé. Et il le sait. Reich a été viré en décembre, mais le directeur général a pu rester.

Ballard a commencé sa conférence de presse de fin de saison par “J’ai échoué”. Il a reconnu que la critique du travail qu’il a fait est “justifiée”.

“Je n’ai pas perdu confiance en ce que nous pouvons construire ici”, a déclaré Ballard. “Lorsque vous échouez dans ce monde, vous êtes annulé et tout le monde veut votre tête, et à juste titre dans certains cas. Mais, si vous êtes capable de traverser cela et de grandir, vous pouvez atteindre vos plus hauts sommets et je pense que nous sera.”

Regardez aussi la qualité des entraîneurs en chef de l’AFC Sud. Les Titans ont Mike Vrabel, l’entraîneur AP de l’année 2021 dont l’équipe incarne sa personnalité. Les Jaguars ont Doug Pederson, l’ancien entraîneur des Eagles vainqueur du Super Bowl qui pourrait remporter le titre d’entraîneur de l’année cette saison pour avoir rapidement changé la culture de Jacksonville. Les Texans viennent d’embaucher DeMeco Ryans, l’ancien coordinateur défensif des 49ers de 38 ans qui est universellement aimé et respecté dans les cercles de la NFL.

Il y a des raisons de croire que les trois franchises ont le leadership pour faire du bruit dans les années à venir, et les Colts doivent emboîter le pas pour ne pas prendre de retard dans la division.

Au-delà de trouver le bon entraîneur, Indianapolis a plusieurs autres problèmes pour résoudre cette intersaison.

Avec le choix n ° 4 au classement général du repêchage de la NFL 2023, les Colts sont bien placés pour sélectionner ou échanger contre leur quart-arrière potentiel du futur, mettant fin au carrousel de plusieurs années à ce poste. Mais leurs problèmes vont bien au-delà de l’appelant.

Voici ce qui doit s’améliorer pour Indianapolis du côté offensif du ballon, en dehors du jeu du quart-arrière, pour revenir à la pertinence en 2023 :

Cohérence de Bernard Raimann

Ballard a déclaré qu’il pensait que Raimann, un choix de troisième tour en 2022, pourrait être le tacle gauche à long terme des Colts. Pour que ce soit le cas, il devra améliorer sa constance après une saison recrue en dents de scie. À son crédit, il s’est amélioré au fil de la saison: après avoir accordé cinq pressions et été appelé pour cinq pénalités lors de son premier départ en carrière lors de la semaine 5 contre les Broncos, Raimann a en moyenne 2,1 pressions et 0,5 pénalités par match au cours de ses 10 derniers départs, selon à Pro Football Focus.

Mise à niveau à la garde droite, profondeur OL

Les Colts ont dépensé gros à la garde gauche (Quenton Nelson; quatre ans, 80 millions de dollars), au centre (Ryan Kelly; quatre ans, 49,65 millions de dollars) et au tacle droit (Braden Smith; quatre ans, 70 millions de dollars), mais manquaient d’investissement significatif au tacle gauche et garde droite.

Cela s’est retourné contre lui, ce que Ballard a reconnu. Même avec Raimann ressemblant au tacle gauche pour 2023, la garde droite doit encore être abordée. Indianapolis avait quatre joueurs qui ont joué au moins 79 clichés sur place en 2022, par PFF : Smith, Will Fries, Danny Pinter et Matt Pryor. L’équipe aura besoin de stabilité et de plus de production là-bas, ainsi que d’une profondeur de meilleure qualité à tous les spots.

Le retour d’une bonne santé Jonathan Taylor

Entre une douleur à la cheville et une entorse à la cheville haute, Taylor n’a disputé que 11 matchs et a connu sa pire saison en tant que professionnel en 2022. Il a eu des creux en carrière en verges par course, des tentatives de course, des verges au sol, des touchés au sol et des verges de mêlée. L’ancien porteur de ballon All-Pro a déclaré à NFL.com qu’il avait subi une opération à la cheville en janvier et qu’il prévoyait d’être “prêt à 100% à basculer”. Indianapolis en aura besoin, car il est le moteur de son attaque.

Plus de talent, meneur de jeu au receveur

Les Colts n’avaient pas beaucoup d’attaque de dépassement vertical grâce aux limitations du quart-arrière et à la mauvaise protection contre les passes, mais cela ne signifie pas que les larges étaient irréprochables. Les attrapeurs de passes d’Indianapolis n’avaient en moyenne que 4,52 verges après la capture (YAC) par réception, le quatrième pire de la NFL, et avaient un taux de chute de 4,8% la saison dernière, 22e de la NFL, selon TruMedia.

Ben Arthur est le journaliste de l’AFC Sud pour FOX Sports. Il a précédemment travaillé pour The Tennessean/USA TODAY Network, où il a été l’auteur des beats des Titans pendant un an et demi. Il a couvert les Seahawks de Seattle pour SeattlePI.com pendant trois saisons (2018-20) avant de déménager au Tennessee. Vous pouvez suivre Ben sur Twitter à @benyarthur .

