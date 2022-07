Il révèle ses plans – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Snorlax/MEGA

Brian Anthony Vert vient d’accueillir un petit garçon Zane vert dans le monde avec sa petite amie Sharna Burgess. Il aime la vie de père avec son fils de 3 semaines, mais étant donné qu’il s’agit de son cinquième enfant au total, il n’est pas si sûr d’être prêt à avoir d’autres enfants pour le moment. Dans une nouvelle interview avec Divertissement ce soir au San Diego Comic-Con le jeudi 22 juillet, l’acteur a parlé du bébé Zane et de ses réflexions sur d’autres enfants à l’avenir.

“Je veux dire, j’ai cinq enfants, et nous plaisantons sur le fait que j’avais un j’avais déjà un break [before Zane]donc maintenant j’ai [to get] un Denali du Yukon », a plaisanté Green lors d’une conversation sur son prochain projet de faux documentaire Bootyologie. “Si j’en ai un autre, alors je déménage comme un autobus scolaire ou quelque chose comme ça.” Brian est le père de trois enfants avec une ex-femme Megan Fox: Noé9, Bodhi8 et Périple5. Il a aussi un fils de 20 ans, Kassiusd’une relation antérieure avec Vanessa Marcil.

“Comment voyages-tu? Comme, vous savez, entrer dans un restaurant pour demander une table pour sept, tout commence à devenir un peu trop », a-t-il ajouté. “Alors je pense que j’ai fini à cinq heures.” Brian a un peu adouci sa réponse très ferme en précisant qu’il ne veut pas dire qu’il a fini pour toujours, cependant, pas nécessairement. “Je ne dis pas jamais, vous remarquez, je dis:” Je pense “”, a-t-il déclaré. « Et il y a beaucoup de choses qui peuvent venir de la réflexion. Il y a beaucoup de place pour le changement à l’intérieur de cela.

Il semble que Brian soit prêt à s’installer et à profiter de la vie avec toutes ses bénédictions familiales abondantes pour le moment, mais cela pourrait changer à tout moment à l’avenir. En ce moment, Brian profite de la vie de père de Zane, l’appelant “incroyable” et faisant également l’éloge de Sharna, la qualifiant de “maman incroyable”. Le reste de la couvée a également soutenu Sharna et le bébé Zane.

“Les enfants sont tellement incroyables avec Zane, ils ont été incroyables avec Sharna tout le temps quand elle était enceinte”, a déclaré Brian. «Ils venaient tous les matins et ils voulaient lui frotter le ventre et ils lui parlaient et ils étaient juste obsédés par lui. Ils viennent tous les matins maintenant, disant : ‘Est-il encore réveillé ?’ Tu sais, ils se font la pointe des pieds, ils sont si mignons, c’est tellement cool.

Sharna a également récemment partagé la première photo du visage de Zane avec des mots sincères sur Instagram. “Je n’ai pas encore de mots qui puissent rendre justice”, a écrit Sharna en légende d’une photo de Zane allongé sur sa poitrine, les yeux fermés. “Je sais que je le regarde et que je pleure à quel point mon cœur est grand ouvert et à quel point je l’aime inconditionnellement. Je sais que je ne serai plus jamais le même, jamais.