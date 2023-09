Il reste suffisamment de billets à Atlanta pour la visite de Messi et de l’Inter Miami

L’Inter Miami amène Lionel Messi dans un stade de la NFL alors qu’il se rendra à Atlanta United ce week-end. Cet affrontement très attendu est une revanche d’un match de phase de groupes de Coupe des Ligues. Là, l’Inter Miami a remporté la victoire alors que Messi marquait un doublé. Désormais, Messi joue son premier match avec les Herons dans un stade de la NFL.

Il y a un mois, personne ne pouvait mettre la main sur des billets pour voir jouer l’Inter Miami. Par exemple, le prix le plus bas pour participer aux débuts de Messi contre Cruz Azul était de 770 $ à la fois. Maintenant que Messi a disputé une poignée de matchs de championnat et de coupe, ces prix commencent à se stabiliser. De plus, de nombreux billets sont disponibles pour voir Messi et l’Inter Miami affronter Atlanta United.

Le stade Mercedes-Benz sera ouvert à pleine capacité. Ainsi, le nombre de sièges disponibles pour le jeu passe de 42 500 à l’allocation maximale de 71 000. Beaucoup de ces sièges sont déjà vendus. Cependant, les fans ont toujours la possibilité d’obtenir des billets.

Vivid Seats est un site Web revendeur qui propose des billets pour le match de samedi après-midi. Dans tout le stade, des billets sont disponibles à des prix variables. Le prix le plus bas avant taxes et frais est de 86 $. Oui, c’est dans le coin de l’étage le plus élevé du stade. Cependant, il est incroyablement bas par rapport aux coûts des billets précédents pour voir Messi jouer pour l’Inter Miami. Il y a des billets plus chers dans tout le stade, dans tous les gradins du stade. Sans surprise, leur prix augmente. Pour référence, le billet le plus cher est celui de l’AMG On Field Club. Chaque billet coûte bien plus de 2 000 $.

Si les fans envisagent d’assister au match, ils veulent assurément voir Messi jouer réellement. Le vainqueur argentin de la Coupe du monde a parlé de la possibilité de jouer sur gazon lors de sa seule conférence de presse avec l’Inter Miami. Il a déclaré qu’il jouait sur gazon à l’entraînement depuis des décennies.

« J’ai passé ma jeunesse sur du gazon artificiel, toute ma vie s’est déroulée sur ce terrain », a déclaré Messi. « Cela fait longtemps que je n’ai pas joué sur un gazon artificiel, mais je n’ai plus aucun problème à m’adapter. »

Les fans qui obtiennent des billets pour voir l’Inter Miami jouer à Atlanta United verront l’histoire. C’est la première fois que Messi joue un match compétitif sur gazon au cours de son illustre carrière. Le jeu débutera samedi à 16 h HE. La couverture est disponible exclusivement sur le Season Pass MLS.

