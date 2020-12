LE CAIRE (AP) – La fenêtre pour empêcher une famine dans le Yémen ravagé par la guerre se rétrécit, avec une nouvelle étude montrant que des millions de personnes dans le pays seront confrontées à une forme de crise alimentaire l’année prochaine, ont averti jeudi les agences de l’ONU.

Plus de la moitié des 30 millions d’habitants du Yémen risquent de sombrer dans une «aggravation de la faim» d’ici la mi-2021, selon une déclaration conjointe du Programme alimentaire mondial, de l’UNICEF et de l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture.

«Ces chiffres alarmants doivent être un signal d’alarme pour le monde. Le Yémen est au bord de la famine et nous ne devons pas tourner le dos aux millions de familles qui sont aujourd’hui dans le besoin désespéré », a déclaré David Beasley, directeur exécutif du PAM.

Le conflit dans la nation la plus pauvre du monde arabe a commencé lorsque des rebelles chiites soutenus par l’Iran, connus sous le nom de Houthis, ont capturé la capitale de Sanaa en 2014, forçant le gouvernement internationalement reconnu à fuir.

L’année suivante, une coalition dirigée par l’Arabie saoudite soutenant le gouvernement est intervenue pour combattre les rebelles et freiner l’influence de l’Iran dans ce qui s’est transformé en une guerre par procuration régionale dans une impasse. Depuis lors, plus de 100 000 personnes – combattants et civils – ont été tuées.

Le nombre de Yéménites sur le point de faire face à une «phase d’urgence» d’insécurité alimentaire – prélude à la famine – devrait passer de 3,6 millions à 5 millions au premier semestre 2021, selon le communiqué de l’ONU. La phase d’urgence signifie que les gens souffrent. «Énormément», certains des plus vulnérables mourant de faim, selon le communiqué.

Les trois agences de l’ONU ont également averti que le nombre de Yéménites souffrant actuellement de conditions de famine pourrait tripler, passant de 16 500 à 47 000 personnes entre janvier et juin 2021.

« Ne vous y trompez pas, 2021 sera encore pire que 2020 pour les personnes les plus vulnérables du Yémen », a ajouté Beasley. « La famine peut encore être évitée – mais cette opportunité se dérobe chaque jour qui passe. »

Ces derniers mois, le Yémen a connu une baisse significative de l’aide humanitaire, les principaux pays donateurs arabes n’ayant pas tenu leurs promesses antérieures. Le mois dernier, le chef humanitaire de l’ONU, Mark Lowcock, a déclaré au Conseil de sécurité de l’ONU que l’appel humanitaire de l’ONU de 3,4 millions de dollars pour 2020 pour le Yémen n’avait reçu que 1,5 milliard de dollars, soit environ 45%. En comparaison, a-t-il dit, l’année dernière, à cette époque, l’ONU avait reçu deux fois plus – près de 3 milliards de dollars.

«Les réductions de l’aide humanitaire cette année, y compris l’aide alimentaire, ont effacé les gains antérieurs en matière de sécurité alimentaire et laissé les familles avec une aggravation des écarts de consommation alimentaire», ont également déclaré les agences. «L’année prochaine, les coupes se poursuivront et pourraient être étendues, à moins que des fonds ne soient reçus de toute urgence».