Ilkay Gundogan a été présenté en tant que joueur de Barcelone à la Ciutat Esportiva Joan Gamper lundi et a eu ses premières touches de balle portant l’emblématique bande blaugrana.

Gundogan, lors de la présentation, a déclaré que rejoindre les géants espagnols était une décision facile, principalement en raison du rôle qu’il s’attend à jouer en tant que mentor pour la jeune équipe de l’équipe.

L’international allemand, 32 ans, a été présenté lundi dans les installations d’entraînement de Barcelone, à la suite de la signature d’un contrat de deux ans sur un transfert gratuit après son départ de Manchester City.

Il a été capitaine du club anglais pour le triplé de la Premier League, de la FA Cup et de la Ligue des champions la saison dernière, mettant fin à un séjour réussi de sept ans en Angleterre où il a remporté 12 trophées majeurs au total.

Interrogé sur la jeunesse et le talent de Barcelone au milieu de terrain en particulier, Gundogan a déclaré qu’il avait beaucoup à offrir à l’équipe avec son expérience.

« Ils sont incroyables, Gavi, Pedri, Luuk De Jong… Je viens avec plus d’expérience parce que ma vie et ma carrière n’ont pas été faciles et je pense que mon expérience peut beaucoup aider », a déclaré Gundogan lors d’une conférence de presse.

« C’est un groupe de jeunes joueurs très talentueux qui font mieux que moi. Si je peux leur donner au moins 1%, je serai content.

« Même si je suis plus âgé, je suis prêt à relever le défi et j’ai encore beaucoup à prouver. »

Ayant travaillé sous l’ancien entraîneur du Barca Pep Guardiola à City, Gundogan s’attendait à une transition facile vers la vie chez les champions de LaLiga avec l’entraîneur Xavi Hernandez.

« Le style est très similaire à ce que j’ai joué à City », a-t-il déclaré.

« Guardiola et Xavi sont très similaires. J’ai ressenti une connexion avec Xavi dès le premier instant où nous avons parlé. Quand je lui ai parlé, j’ai su qu’ils étaient sur la bonne voie.

« C’est une équipe incroyable et une opportunité de pouvoir jouer dans une autre ligue et dans un autre pays.

« Nous allons essayer de nous battre pour le titre de la Ligue des champions. C’est une responsabilité de porter ce maillot et j’essaierai de faire de mon mieux pour gagner autant de titres que possible. »

