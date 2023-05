Il reste du travail à faire pour contrôler l’inflation

« Pour l’avenir, avec un ralentissement du marché du travail toujours inférieur à des niveaux durables et des attentes d’inflation légèrement plus élevées, nous concluons qu’il est peu probable que la Fed soit en mesure d’éviter de ralentir l’économie pour ramener l’inflation à son objectif », ont écrit Bernanke et Blanchard dans l’article.

« La partie de l’inflation qui trouve son origine dans la surchauffe des marchés du travail ne peut être inversée que par des actions politiques qui équilibrent mieux l’offre et la demande de main-d’œuvre », déclarent Bernanke et Blanchard.

Leur article note que l’inflation a évolué depuis qu’elle a atteint un sommet en 40 ans à l’été 2022. Au départ, les prix ont bondi alors que les consommateurs utilisaient les mesures de relance du Congrès et de la banque centrale pour déplacer les dépenses des services vers les biens, créant des blocages dans l’approvisionnement et accélérant l’inflation. .

Le document, cependant, traite autant de ce qui a provoqué une poussée qui a entraîné l’inflation globale que mesuré par le indice des prix à la consommation supérieur à 9% l’an dernier, comme c’est ce qui se passe à partir d’ici.

La plupart des économistes s’accordent à dire qu’une combinaison de billions de dépenses publiques combinée à des taux d’intérêt nuls et près de 5 billions de dollars d’achats d’obligations à la Fed a inondé l’économie d’argent et créé des distorsions qui ont entraîné une flambée des prix.

Lors d’un forum présenté mardi par la Brookings Institution, Bernanke, Blanchard et d’autres économistes et universitaires de renom ont discuté des causes profondes et de ce que les décideurs devraient faire lorsqu’ils examinent les politiques pour l’avenir.

Parmi les considérations figuraient les facteurs de l’offre et de la demande, l’influence de Covid lui-même sur les décisions des consommateurs et la question de savoir si un nouveau cadre politique adopté par la Fed en septembre 2020 qui recherchait non seulement un emploi à plein temps mais aussi « large et inclusif » jouait un rôle. rôle dans la dynamique économique.

« Le péché le plus important quantitativement était la politique budgétaire, en particulier pour l’année 2021. Le péché le moins pardonnable, cependant, était la politique monétaire », a déclaré Jason Furman, ancien président du Council of Economic Advisers et maintenant professeur d’économie à Harvard.

« J’ai des attentes plus faibles en matière de politique budgétaire. Quand ils font le bon signe, je suis agréablement surpris », a-t-il ajouté. « La politique monétaire a fait l’erreur encore et encore et réunion après réunion. … J’ai des attentes plus élevées pour la Fed que de simplement faire le bon signe. »

Alors que l’inflation dépassait l’objectif de 2% de la Fed, les décideurs ont persisté à qualifier la tendance de « transitoire » et n’ont fait que commencer à discuter du moment où elle réduirait ses achats d’obligations. La Fed n’a commencé à relever les taux d’intérêt qu’en mars 2022, un an après que son indicateur d’inflation préféré ait éclipsé l’objectif.

Depuis lors, les décideurs ont relevé le taux d’intérêt de référence 10 fois pour un total de 5 points de pourcentage, portant le taux des fonds fédéraux à son plus haut niveau en près de 16 ans.