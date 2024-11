Il reste deux jours avant les élections de 2024. Comment voter tôt ou le jour du scrutin dans l’Iowa

Tout a mené à ça, Iowa.

Dans deux jours seulement, les électeurs se rendront aux urnes pour faire entendre leur voix. Jour d’élection. Des milliers d’autres ont déjà voté par anticipation ou par correspondance.

Les bureaux de vote ouvrent mardi à 7 heures du matin. Les Iowans ont également une fois de plus pour voter sur les candidats à la présidence, au Congrès, à l’Assemblée législative et aux sièges de comté avant cette date.

Apprendre encore plus: Votre guide de l’électeur de l’Iowa 2024

Ai-je encore le temps de voter tôt ?

Oui. Les électeurs peuvent encore voter tôt lundi. Vérifiez les horaires auprès du bureau de votre auditeur.

Le bureau des élections du comté de Polk, situé au 120 Second Ave. à Des Moines, est ouvert lundi de 8 h à 17 h pour le vote anticipé. Dans le comté de Dallas, le bureau du commissaire aux comptes est ouvert de 8h00 à 16h30 au 210 N. 10th St. à Adel.

J’ai voté tôt. Comment puis-je être sûr que mon vote a été pris en compte ?

Les électeurs absents et anticipés peuvent suivre leurs bulletins de vote sur le site Web du secrétaire d’État. Si vous n’avez pas encore envoyé votre bulletin de vote par correspondance, vous devez le remettre en main propre au bureau de votre auditeur avant 20 heures mardi. Suite à un changement récent, les bulletins de vote doivent être reçus – sans faire le cachet de la poste – avant le jour du scrutin.

Quand les bureaux de vote sont-ils ouverts le jour du scrutin dans l’Iowa ?

Les bureaux de vote sont ouverts de 7 h à 20 h le 5 novembre. Si vous faites la queue à la fermeture des bureaux de vote, vous pouvez toujours voter.

Où puis-je voter dans l’Iowa pour les élections de 2024 ?

Pour trouver votre lieu de vote, visitez le site Web du secrétaire d’État de l’Iowa à l’adresse sos.iowa.gov/elections. Vous y trouverez votre numéro de circonscription et votre lieu de vote.

Que dois-je apporter avec moi pour voter ?

Les électeurs inscrits doivent être munis de leur pièce d’identité lorsqu’ils se rendent aux urnes. Vous pouvez présenter un permis de conduire, une pièce d’identité de non-opérateur, un passeport américain, une pièce d’identité militaire, une pièce d’identité d’ancien combattant, une pièce d’identité tribale ou une carte d’identité d’électeur de l’Iowa.

Je ne suis pas inscrit. Puis-je quand même voter ?

Oui. Vous pouvez vous inscrire à votre bureau de vote le jour du scrutin. Découvrez si vous êtes inscrit pour voter sur le site Web du secrétaire d’État de l’Iowa.

Si vous n’êtes pas inscrit, apportez une pièce d’identité et une preuve de résidence, comme un bail, une facture de services publics, un chèque de paie ou une facture de taxe foncière.

Comment puis-je savoir qui est sur mon bulletin de vote ?

Une fois que vous avez trouvé votre circonscription et votre lieu de vote, votre auditeur de comté devrait avoir des exemples de bulletins de vote correspondants sur son site Web.

Vous pouvez également trouver une couverture complète des élections fédérales, étatiques et locales sur www.desmoinesregister.com/news/elections/voter-guide/.

Où puis-je voir les résultats des élections de 2024 dans l’Iowa ?

Le Des Moines Register comptera des dizaines de journalistes et de photographes qui couvriront l’élection et fourniront les résultats en temps réel mardi soir. Vérifier desmoinesregister.com pour des mises à jour fréquentes et téléchargez l’application pour être alerté des développements majeurs.

J’ai eu un problème pour voter. Où dois-je aller ?

Les journalistes d’investigation du Des Moines Register, Tyler Jett et Lee Rood, garderont un œil sur tout problème de vote le 5 novembre. Contactez Jett de 7 h à 15 h à [email protected], (515) 284-8215, ou sur X : @LetsJett. Il accepte également les messages cryptés à [email protected].

Ou contactez Rood de 15h à 23h à [email protected], au (515) 284-8549, le X : @leerood ou sur Facebook à Facebook.com/readerswatchdog.

Assurez-vous d’inclure votre nom et vos coordonnées afin qu’ils puissent vous répondre.

Le secrétaire d’État de l’Iowa dispose également d’une ligne d’information sur la sécurité électorale sur son site Web ou en appelant le 1-888-SOS-VOTE.

Cet article a été initialement publié sur Des Moines Register : En savoir plus sur le vote anticipé ou sur la façon de voter le jour des élections 2024 dans l’Iowa