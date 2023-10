Après avoir été abattu par un pistolet à plomb et avoir subi une intervention chirurgicale, Cutie le chat est rentré à la maison.

« Les enfants ont gardé le nom de Cutie avec lequel elle était venue parce que c’est le chat le plus mignon », a déclaré Natasha Crook. « Elle est amicale avec tout le monde, elle aime se blottir, dormir sur les couvertures, elle ne fait de mal à rien, c’est le chat le plus doux qui soit. »

Ce qui a commencé comme un oubli lorsque la famille de cinq personnes a quitté la maison un matin, s’est terminé par la mort de Cutie et la famille a dû payer une facture totalisant des milliers de dollars pour la sauver.

Crook a déclaré que Cutie aura quatre ans en janvier et qu’elle vit avec la famille depuis qu’elle a été adoptée en tant que chaton par Hearts To Homes Feline Rescue & Sanctuary à Brantford, en Ontario.

Crook a déclaré que Cutie, un chat d’intérieur, s’était échappé de la maison familiale à Simcoe, en Ontario. par une porte ouverte vers 9 heures du matin le 2 octobre. Après deux jours de recherches approfondies et beaucoup d’inquiétude, l’un de leurs deux chiens – un golden retriever – l’a trouvée dans les buissons d’un parc voisin.

« Nous avons tout de suite pu dire qu’elle était blessée car son œil était d’un blanc laiteux. [and] ça avait l’air très infecté. Nous pensions qu’elle s’était peut-être battue avec un autre chat », a déclaré Crook à CBC Hamilton.

Natasha Crook, son mari Alex Burt et leurs enfants Charles, Lorolei et Delilah. (Soumis par Natasha Crook)

Après un examen plus approfondi, Crook a déclaré avoir vu ce qui ressemblait à un morceau de métal dépassant de son dos et la famille a amené le chat à la clinique vétérinaire Brant Norfolk.

« Ils l’ont emmenée tout de suite et lui ont fait des radiographies, puis ils sont revenus et le médecin m’a dit… qu’ils avaient trouvé sept granules à l’intérieur d’elle, et celui-là lui avait traversé l’œil, et elle devrait perdre le œil [but] ils feraient ce qu’ils pouvaient pour la sauver », a déclaré Crook.

La radiographie montre des pastilles logées à l’intérieur du corps de Cutie (Soumis par Natasha Crook)

Les pellets « avaient raté sa colonne vertébrale et ils avaient raté son cerveau », a déclaré Crook au médecin.

Cutie, la chatte, a reçu des analgésiques et s’est stabilisée pendant la nuit avant d’être transférée à l’hôpital animalier Shellard Lane le lendemain matin, où elle a subi une intervention chirurgicale, a déclaré Crook.

3 granulés restent à l’intérieur du corps du chat

Elle a déclaré que les médecins avaient réussi à retirer l’œil droit de Cutie ainsi que quatre ou quatre des pastilles. Les trois plombs restants n’ont pas pu être retirés en raison d’un risque de problèmes de santé et de dommages supplémentaires.

Deux des boulettes restantes sont dans son crâne tandis que la troisième est dans sa poitrine.

Cutie aura quatre ans en janvier et vit avec la famille depuis qu’elle a été adoptée comme chaton par Hearts To Homes Feline Rescue & Sanctuary à Brantford, en Ontario. (Soumis par Natasha Crook)

Crook a déclaré que la famille avait été référée à la clinique vétérinaire de l’Ontario à Guelph et que l’équipe là-bas, après avoir vu Cutie, avait dit qu’il valait mieux laisser les trois granules à l’intérieur d’elle.

Selon Crook, fournir à Cutie les soins médicaux dont elle a besoin « était très coûteux », et la famille n’aurait pas pu se le permettre sans l’aide de la communauté.

Le coût pour sauver Cutie s’élève jusqu’à présent à 8 000 $ et devrait, selon Crook, atteindre 10 000 $ lorsqu’ils recevront la facture finale.

« C’était beaucoup plus cher que ce que nous aurions pu nous permettre seuls. Comme Brant Norfolk m’avait raconté ce qui s’était passé, quand je suis rentré à la maison ce soir-là, la première chose que j’ai faite a été de lancer un GoFundMe parce que je ne savais pas quoi d’autre. faire », a-t-elle déclaré.

Crook dit que Cutie est « amicale avec tout le monde, elle aime se blottir, dormir sur les couvertures, elle ne fait de mal à rien, c’est le chat le plus doux de tous les temps ». (Soumis par Natasha Crook)

« Nous avions quelques cartes de crédit et nous avions déjà un prêt impayé… nous n’en avions pas beaucoup. En tant que famille, nous avions un budget que nous devions en quelque sorte établir et je ne pouvais pas aller trop loin sans endettement important notre famille.

« Mais le public est vraiment intervenu et a aidé, [as well as] beaucoup d’amis et de famille. Et le fait que Cutie soit un chat si doux a rendu les choses beaucoup plus faciles. »

La campagne GoFundMe pour Cutie a jusqu’à présent permis de récolter plus de 4 300 $ sur son objectif de 10 000 $.

« Nous aimerions vous remercier du fond du cœur. Nous n’aurions pas pu la sauver sans l’aide de tout le monde. Nous n’aurions pas pu faire ce que nous avons fait sans l’aide de tout le monde, des vétérinaires et de tous les techniciens vétérinaires », a déclaré Crook.

« Ça a été formidable de recevoir de la gentillesse. J’essaie d’aider aux sauvetages quand je peux et de faire un don quand je peux et c’est vraiment génial… que tant de personnes aient pu se mobiliser et aider. Certains d’entre eux étaient complets. des étrangers que je n’ai jamais rencontrés. Nous allons rembourser tous les actes de gentillesse que nous pouvons de toutes les manières possibles.

La police enquête sur la fusillade d’un chat

Pendant ce temps, la Police provinciale de l’Ontario affirme que sa succursale du comté de Norfolk enquête sur la fusillade et sollicite l’aide du public.

Toute personne ayant des informations est priée d’appeler au 1-888-310-1122. Les appels peuvent également être passés de manière anonyme à Crime Stoppers au 1-800-2222-TIPS.

Les personnes faisant des dons ont également partagé des mots de gentillesse sur la page GoFundMe.

« Cela me brise le cœur de voir un animal traité de manière aussi horrible », a écrit Patrice Clarkson.

Terra Wilton a écrit : « Je suis désolée pour ce que vit votre famille. »