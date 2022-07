Il rentre à la maison ! L’Angleterre se réjouit alors que les footballeuses remportent l’Euro

LONDRES (AP) – “Il rentre à la maison!”

L’Angleterre a remporté dimanche un grand tournoi international de football pour la première fois en plus d’un demi-siècle. Le fait que ce soit l’équipe féminine, et non l’équipe masculine, qui ait mis fin à des décennies de douleur l’a rendu d’autant plus agréable pour de nombreux fans.

Les foules ont éclaté de joie au stade de Wembley à Londres, dans les fan zones à travers le pays et dans les pubs, les clubs et les salons alors que le coup de sifflet a retenti après la prolongation avec le score Angleterre 2, Allemagne 1. C’était la toute première victoire européenne des Lionnes d’Angleterre. , et le premier trophée international majeur pour une équipe anglaise – masculine ou féminine – depuis 1966.

À Trafalgar Square à Londres, les fans ont scandé “Ça rentre à la maison!” – une référence à l’hymne anglais “Three Lions”, avec son refrain “football’s coming home” – et a sauté dans les fontaines publiques pour célébrer.

“Je suis si heureuse”, a déclaré Becca Stewart, 24 ans. “Cela montre qu’après toutes ces années, le football féminin est quelque chose dont il faut se soucier et dont il faut crier. Nous l’avons fait – les hommes ne pouvaient pas le faire, mais nous l’avons fait !

À Wembley, la foule a fait irruption dans “Sweet Caroline”, la chanson de Neil Diamond qui est devenue un hymne du football.

“Les filles ont finalement ramené le football à la maison”, a déclaré Mary Caine, qui a assisté au match avec sa fille de 8 ans. « Nous sommes ravis ! C’est historique. C’était magique là-dedans et un moment décisif pour le sport féminin.

Quel que soit le résultat, les Lionnes ont dynamisé une nation et porté l’intérêt pour le sport féminin en Grande-Bretagne à un tout autre niveau. Leur succès a fourni une distraction bienvenue de l’agitation politique du Royaume-Uni et de sa crise du coût de la vie au milieu de la flambée des prix de la nourriture et du carburant.

La finale a été regardée par une foule record de plus de 87 000 personnes à Wembley et une énorme audience télévisée, après un tournoi qui a reçu une couverture médiatique sans précédent. Plus de 9 millions de personnes ont regardé la diffusion de la victoire 4-0 de l’Angleterre en demi-finale contre la Suède la semaine dernière.

Avant dimanche, aucune équipe britannique – Angleterre, Écosse, Pays de Galles ou Irlande du Nord – n’avait remporté un grand tournoi international de football depuis la victoire de l’Angleterre sur l’Allemagne de l’Ouest lors de la Coupe du monde masculine de 1966.

À cette époque, les équipes féminines se voyaient interdire l’utilisation des installations par la Football Association, l’instance dirigeante du sport en Angleterre. La FA avait statué en 1921 que “le jeu de football est tout à fait inadapté aux femmes et ne doit pas être encouragé”. L’interdiction n’a été levée que 50 ans plus tard.

Maintenant, a déclaré Jade Monroe, en regardant la finale féminine sur grand écran à Trafalgar Square, sa fille de 6 ans saura qu’elle peut faire “tout ce qu’elle veut dans la vie”.

La sécheresse du trophée de l’Angleterre a été presque interrompue il y a un an lorsque les hommes sont arrivés en finale d’une compétition Euro 2020 retardée par la pandémie, pour perdre contre l’Italie lors d’une séance de tirs au but.

L’équipe masculine dynamique dirigée par l’entraîneur Gareth Southgate a également été saluée comme une équipe qui représentait la Grande-Bretagne moderne – une équipe multiethnique dont les membres se sont agenouillés contre le racisme avant les matchs, ont soutenu la fierté LGBT, ont fait campagne contre la pauvreté et ont vaincu des rivaux de longue date comme l’Allemagne.

Cependant, la finale de l’Euro masculin 2021 a été entachée de troubles ivres à l’extérieur du stade de Wembley, et les messages racistes sur les réseaux sociaux adressés à certains joueurs après la défaite de l’Angleterre ont rappelé qu’il reste encore un long chemin à parcourir.

Il n’y a pas eu de répétition du comportement grossier lors du match de dimanche, où la foule comprenait de nombreuses familles avec des filles folles de football.

Dans de nombreuses régions d’Angleterre, les filles ont encore beaucoup moins d’occasions de jouer que les garçons, et l’équipe nationale féminine n’a pas la diversité de l’équipe masculine. Mais ses étoiles ont ravi une nation.

Mitra Wilson, qui a regardé la finale à Trafalgar Square, a déclaré que l’équipe était une source d’inspiration pour ses filles, âgées de 8 et 9 ans.

“Cela leur donne les moyens de savoir qu’ils peuvent le faire et que rien ne doit les retenir”, a-t-elle déclaré.

Jill Lawless, l’Associated Press