« Il rendra tout le monde meilleur » – Thomas Tuchel salue Harry Kane après ses débuts de rêve

L’entraîneur du Bayern Munich, Thomas Tuchel, a salué l’impact de l’ancien attaquant de Tottenham, Harry Kane, lors de ses débuts en Bundesliga.

Kane a aidé Leroy Sane pour le premier but du Bayern contre le Werder Brême vendredi soir et a marqué plus tard dans le match avec une finition de marque pour sceller une victoire 2-0 pour les champions à l’extérieur. Et il a reçu les éloges de l’ancien entraîneur de Chelsea après le match.

« Nous avons eu un bon mélange entre jeu de possession et transitions rapides, avec de bonnes solutions dans les demi-espaces », a déclaré Tuchel aux journalistes.

« Harry est bon là-bas. Il est très fort pour tenir le ballon. Il donne de la profondeur en étant le point focal à l’avant. Et il influence toujours la défense, les gardant occupées avec son mouvement intelligent. Il est très intelligent dans tout ce qu’il fait et incroyablement précis. »

Le capitaine anglais avait fait ses débuts pour le club le samedi précédent lorsqu’il était sorti du banc lors d’une défaite 3-0 contre le RB Leipzig, mais est entré directement dans la formation de départ pour l’arc de la Bundesliga bavaroise et a clairement fait un gros impact sur son manager – à la fois sur et en dehors du terrain.

« La façon dont il s’entraîne, la façon dont il entre sur le terrain… il est si humble, il dégage de la joie à l’entraînement et a aussi tellement de qualité », a déclaré Tuchel.

« C’est tellement impressionnant. Il rendra tous les joueurs autour de lui meilleurs en attirant autant l’attention sur lui. C’était un très bon début. »

Le capitaine anglais a posté un message d’adieu émouvant aux fans de Tottenham samedi et a laissé la porte ouverte pour un retour au club du nord de Londres un jour.

Le président de Tottenham, Daniel Levy, a révélé que le club avait « accepté à contrecœur » le transfert de Kane suite à son refus de signer un nouveau contrat aux Spurs.

Pendant ce temps, les Lilywhites ont été lié à un coup de choc pour l’inadapté de Chelsea Romelu Lukaku alors qu’ils cherchent un remplaçant pour Kane cet été.