Il rejoint la nouvelle série Arcbound

Comme Venin et Bane, Tom Hardy a déjà prouvé qu’il pouvait apporter des personnages de bandes dessinées plus grands que nature. Il est désormais prêt à s’attaquer également à un univers de bande dessinée plus grand que nature.

Hardy agira en tant que « collaborateur créatif » avec l’écrivain Scott Snyder sur une nouvelle bande dessinée intitulée Lié à l’arcdont la sortie est prévue pour mars 2024. Avant cela, une édition spéciale du premier numéro sera disponible exclusivement au New York Comic Con, où Hardy devrait assister à une dédicace. Le journaliste hollywoodien a annoncé la nouvelle.

« J’ai toujours été attiré par le processus créatif dans tous les aspects de la narration.et avec la bande dessinée, je trouve que c’est un terrain de jeu fascinant à explorer. Un endroit où, tant que vous disposez d’une excellente équipe créative et de la capacité d’illustrer, d’écrire et de discuter…vous pouvez construire des mondes épiques ensemble. Des mondes que vous avez la liberté de façonner, modifier, redéfinir, démanteler et reconstruire sans les contraintes de budgets et de ressources limités », a déclaré Hardy dans un communiqué. « La toile est sans limites, une vaste étendue pour explorer la condition humaine, la profondeur des personnages et des royaumes illimités, tous limités uniquement par notre imagination collective. C’est un honneur d’avoir l’opportunité de travailler aux côtés de légendes de l’industrie comme Scott [Snyder]Franck [Tieri]et Ryan [Smallman] en aidant à donner vie à l’univers Arcbound. Ils ont créé un monde épique aussi passionnant à explorer pour ceux qui aiment les bandes dessinées que pour ceux qui les créent.

Le commerce contient la description officielle de l’intrigue de la bande dessinée, ce qui est honnêtement un peu déroutant. Fondamentalement, cependant, cela ressemble à une histoire se déroulant dans un futur dystopique où un employé d’un conglomérat géant chargé de maintenir un flux d’énergie spécialisé se rend compte que son entreprise fait peut-être plus de mal que de bien, et est contraint d’agir.

Les 12 premiers numéros seront publiés par un distributeur qui n’a pas encore été annoncé et constituera ce que l’équipe appelle la « saison inaugurale de l’histoire ». « Les débuts de Lié à l’arc est un moment de fierté pour nous tous », a déclaré Nick Rose, PDG d’Arcbound Studios. « Réunir cette brillante équipe et travailler aux côtés d’amis a été tout simplement transformateur. Leur créativité combinée a donné vie à une histoire qui résonne profondément, et je suis ravi de partager notre magie collaborative avec le monde.

Hardy sera au Lié à l’arc stand au NYCC de 16h45 à 17h30 samedi soir et toute l’équipe, sauf lui, aura un panel plus tôt dans l’après-midi de 15h à 16h. Voir plusieurs variantes de couverture et obtenir plus de détails, chez THR.

