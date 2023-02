Il prévoyait de faire sauter une mosquée, mais y trouva le salut à la place

Comme ça arrive21:10Il avait prévu de faire sauter une mosquée, mais il y a plutôt trouvé le salut

Dire que Mac McKinney était islamophobe serait un euphémisme.

Jusqu’à il y a environ 16 ans, le vétéran de l’armée américaine croyait que les musulmans étaient intrinsèquement mauvais et qu’il devait faire tout ce qui était en son pouvoir pour protéger sa compagne et sa belle-fille de leur empiètement sur la société américaine.

“C’était une haine qui s’était installée en moi et qui est devenue si puissante que je l’ai souvent décrite comme étant un autre organe de mon corps”, a déclaré McKinney. Comme ça arrive l’hôte Nil Köksal. “Je pensais que ça me maintenait en vie, pour être honnête.”

Poussé par cette haine, McKinney a concocté un plan pour construire un engin explosif improvisé et faire sauter la mosquée de sa ville natale de Muncie, Ind.

Son objectif, dit-il, était de tuer au moins 200 personnes.

Mais dans les huit mois qui ont suivi le premier pas dans le Centre islamique de Muncie, non seulement il a abandonné son plan, mais il a rejoint la mosquée, s’est converti à l’islam et a trouvé ce qu’il avait toujours recherché au fond de lui : la communauté.

Ce voyage fait maintenant l’objet de Étranger à la portequi est nominé pour le meilleur court métrage documentaire aux prochains Oscars de cette année.

Le chef de la mosquée qui a vu quelque chose en lui

Lorsque Bibi Bahrami, la cofondatrice de la mosquée, a posé les yeux sur McKinney pour la première fois, elle admet qu’elle l’a trouvé “un peu effrayant”.

C’était, après tout, un étranger – un homme imposant aux larges épaules et aux bras couverts de tatouages ​​qui venait de débarquer au Centre islamique de nulle part.

“Mais en attendant, je vois de la vulnérabilité en lui”, a-t-elle déclaré à Köksal. “Comme s’il cherchait quelque chose.”

McKinney s’est présenté comme quelqu’un qui voulait juste en savoir un peu plus sur l’islam. Mais en réalité, il avait des motifs plus sinistres.

“Je cherchais des faits”, a-t-il déclaré. “Je cherchais la preuve que c’étaient des gens méchants.”

Bibi Bahrami est le co-fondateur du Centre islamique de Muncie. Son travail de déradicalisation d’un vétéran de l’armée américaine aux intentions violentes fait désormais l’objet d’un documentaire nominé aux Oscars. (Smarytpants Brooklyn)

Malgré les réserves qu’ils avaient à propos de McKinney, Bahrami et les autres fidèles l’ont accueilli à bras ouverts. Le mari de Bahrami l’a embrassé. Un autre membre lui a donné un Coran et lui a dit de revenir s’il avait des questions.

“J’étais confus”, a déclaré McKinney. “Ce n’est pas l’Islam tel que je le connais.”

Trouver un sens après le 11 septembre

Au fil des mois, McKinney est retourné à la mosquée encore et encore.

Il a commencé à développer des relations étroites avec les membres – en particulier Bahrami, qui a fait tout son possible pour lui accorder une attention particulière et l’impliquer dans la communauté.

Elle dit qu’elle a vu quelque chose de familier en lui – quelque chose qu’elle avait vu dans les visages des anciens militaires qui étaient patients à la clinique de médecine familiale de son mari.

“Certaines de ces personnes qui ont des difficultés et certaines maladies, qui [is] très, très commun”, a-t-elle dit. “Et je pouvais le voir un peu en lui.”

REGARDER | Remorque pour Étranger à la porte:

Quand quelqu’un a besoin d’aide, Bahrami intervient. Ça a toujours été sa façon.

“En raison de mon expérience et de mon éducation, j’ai eu la chance d’avoir un … père [who] accueillait toujours les gens. Il n’y avait pas un étranger dans la maison. Nous avions une maison pour les sans-abri », a-t-elle déclaré.

C’est un mantra qu’elle a continué à vivre après avoir fui l’invasion soviétique de l’Afghanistan et s’être installée aux États-Unis en 1986.

Mais il n’a pas toujours été facile de maintenir cette attitude accueillante, surtout après la montée de l’islamophobie à la suite des attentats du 11 septembre 2001.

“Nous avons choisi de vivre dans ce beau pays par choix. Et nous avons été bénis d’être accueillis ici”, a-t-elle déclaré. “Entendre ce genre de déclarations après le 11 septembre, c’était une période difficile pour nous tous.”

Mais au lieu de se replier sur elle-même, Bahrami a décidé de se montrer encore plus.

Elle a commencé à prendre la parole lors d’événements communautaires, montrant aux gens une autre facette de l’islam. Elle a noué des liens avec des dirigeants de différentes églises et confessions.

Elle se souvient d’avoir assisté à un cours sur la paix et les conflits et d’avoir regardé une vidéo sur la guerre en Irak. Deux de ses camarades de classe ont admis que leurs parents détestaient désormais les musulmans.

“J’ai dit à ces deux étudiants, j’aimerais que vos parents soient les bienvenus chez moi [because] Je ne veux pas qu’ils vivent avec cette haine”, a-t-elle déclaré.

“Ce qu’il m’a dit à table”

Les instincts de Bahrami à propos de McKinney étaient parfaits. Son passage en tant que marine américain en Irak l’a changé, a-t-il déclaré.

“Les choses que j’ai faites [in the military], vous savez, il n’y avait pas d’autre moyen de décrire sauf qu’ils étaient mauvais », a-t-il dit. « La raison pour laquelle je l’ai appelé mauvais, c’est parce que j’aimais ça. Et c’est en fait une chose difficile à admettre pour moi, parce que c’est une maladie.”

Lorsqu’il a été libéré pour raisons médicales en 2006, il a commencé à s’effondrer.

“J’étais très en colère contre le gouvernement, contre les militaires, parce qu’ils n’avaient plus besoin de moi. Et j’ai décidé que j’allais rejeter tout ça sur les musulmans.”

McKinney a été traumatisé et rempli de haine par son séjour à l’étranger dans l’armée américaine. (Smartypants Brooklyn)

Au fur et à mesure que McKinney passait plus de temps à la mosquée, son point de vue sur l’islam a changé. Au lieu de détruire le Centre islamique, il l’a rejoint.

Au fur et à mesure que cette déradicalisation se déroulait, la police a eu vent de son plan initial et a fouillé son domicile.

À ce moment-là, McKinney avait déjà démantelé sa bombe artisanale et les autorités ont décidé qu’il ne représentait aucune menace. Mais la nouvelle se répandit rapidement et les autres membres de la mosquée de McKinney étaient inquiets.

“Certains des membres m’ont dit qu’ils n’étaient pas à l’aise de venir au centre”, a déclaré Bahrami. “Même lorsqu’il s’est converti à l’islam, il y avait une grande inquiétude.”

Mais au lieu d’expulser McKinney, elle l’a rapproché – l’invitant chez elle pour le dîner.

“J’ai commencé une conversation et je lui ai demandé franchement. J’ai dit:” Est-ce la vérité, ce que j’entends? Et c’est à ce moment-là qu’il a été honnête et sincère à ce sujet », a déclaré Bahrami.

“Il m’a dit … comment nous l’avons accueilli dans notre maison et comment nous l’avons traité avec respect et gentillesse avait touché son cœur. C’est ce qu’il m’a dit à table.”

McKinney est toujours un membre actif de la mosquée aujourd’hui. Et il a consacré sa vie à combattre le genre de haine qui avait autrefois une si forte emprise sur lui. Il est allé à l’école pour étudier le travail social et la résolution de conflits. Maintenant, il parcourt le pays pour parler de ses expériences.

“Je l’appelle ma campagne anti-ismes”, a-t-il déclaré. “S’il y a un ‘isme’ à la fin, c’est probablement mauvais. C’est probablement quelque chose qui doit changer.”

“Le pouvoir de la gentillesse et de la compassion”

Étranger à la porte est une extension de la longue série de docu, La vie secrète des musulmans du réalisateur Joshua Seftel.

Ayant grandi juif, Seftel dit qu’il n’était pas étranger au sectarisme. Quand il était petit, d’autres enfants lui lançaient des pierres et des sous et l’appelaient des insultes antisementiques.

“Après être devenu cinéaste, puis après le 11 septembre, j’ai vu beaucoup de haine envers mes amis musulmans”, a-t-il déclaré. “J’étais comme, oh, en tant que cinéaste, peut-être qu’il y a un petit moyen que je peux aider en racontant des histoires.”

Joshua Seftel est le réalisateur de Stranger at the Gate, qui fait partie de sa longue série documentaire, The Secret Lives of Muslims. (Gabi Porter/Smartpants Brooklyn)

Quand il a lu ce qui s’est passé à Muncie, il dit qu’il a été époustouflé par la bravoure de Bahrami.

“Elle a découvert que cette personne voulait lui faire du mal et qu’il l’avait détestée. Et sa réaction a été : ‘Eh bien, je vais l’inviter à dîner'”, a-t-il déclaré.

Elle a transmis la même chaleur à Seftel et à son équipe pendant le tournage, a-t-il déclaré. Lors des projections pour le doc, elle apportait des biscuits faits maison pour le public.

“Même s’il y a 200 personnes là-bas, elle leur fera des biscuits et les distribuera. Et ce n’est pas un gadget. C’est, comme, qui elle est”, a-t-il dit.

“Cela capture vraiment l’esprit de cette histoire et de ce dont il s’agit, qui essaie de se connecter avec les gens, avec d’autres êtres humains, et le pouvoir de la gentillesse et de la compassion. Et cela peut réellement sauver des vies.”

Bahrami apporte des cookies à une projection de Stranger at the Gate. (Smartypants Brooklyn)

McKinney dit que beaucoup de gens l’ont loué depuis la sortie du documentaire. Mais pour lui, Bahrami est le héros de l’histoire.

“Certaines des réponses que j’ai reçues sont :” Il doit y avoir plus de Mac dans le monde “. Et j’en ai ri”, a-t-il déclaré. “Il n’est pas nécessaire qu’il y ait plus de moi. Il doit y avoir plus de Bibis.”