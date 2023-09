Il pourrait y avoir une troisième montre lors du dévoilement de la série Watch GT 4 de Huawei

Ce jeudi 14 septembre, Huawei dévoilera une nouvelle montre intelligente lors d’un événement à Barcelone. Bien que cela n’ait pas été officiellement confirmé, des fuites suggèrent qu’il s’agira de la Huawei Watch GT 4 et qu’elle sera disponible en deux tailles : 41 mm et 46 mm.

Les images divulguées montrent que le modèle 41 mm aura une lunette simple, tandis que le modèle 46 mm aura une lunette chronométrée. Il est possible qu’il y ait aussi une troisième montre.

Regardez ce teaser publié sur X :

Un dévoilement spécial est en route, destiné à impressionner et captiver. Restez connecté alors que nous révélons l’opulence et l’esthétique visionnaire dans notre quête continue de la beauté.#HuaweiSanté #FashionForward#À venir pic.twitter.com/gpKTPox3Id -Huawei Mobile (@HuaweiMobile) 7 septembre 2023

Voici quelques captures d’écran de la vidéo pour une inspection plus approfondie :

Avec un triangle plus proéminent en haut et quelques bordures dorées, cela semble différent des images divulguées du 46 mm GT 4 (qui ne montrent que deux coloris, gris et noir). Cela pourrait aller d’un coloris inédit à un modèle complètement différent (un Pro, peut-être ?).















Images divulguées : Huawei Watch GT 4 (46 mm) et Watch GT 4 (46 mm)

Images en direct présumées de la Huawei Watch GT 4 (46 mm) publiées par MonPrixIntelligent suggèrent que les montres peuvent être configurées avec différents bracelets. Cependant, ces images ne montrent pas le troisième design de lunette.



Huawei Watch GT 4 46 mm (image de MySmartPrice)

La série GT a tendance à être moins performante que les Huawei Watch 4 et 4 Pro, même si elles exécutent toutes une forme d’HarmonyOS. Du côté positif, les montres GT sont moins chères – la paire GT 4 devrait coûter respectivement 250 € et 400 € pour les modèles 41 mm et 46 mm, contre 450 €/700 € pour les Watch 4 et 4 Pro (ceux-ci sont Disponible seulement en une taille).

De plus, les GT offrent une durée de vie de la batterie plus longue, jusqu’à deux semaines pour les modèles GT 4, selon des données divulguées. Ils prendront en charge une charge sans fil rapide (10-18 W) et seront disponibles dans une variété de matériaux de boîtier, y compris une version en acier inoxydable + bracelet en cuir et une avec un boîtier en métal + bracelet en plastique.

Source | Via