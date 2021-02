Il y a trois ans, Natalie Portman présentait la catégorie du meilleur réalisateur aux Golden Globes avec une piqûre dans la voix. « Voici les nominés entièrement masculins, » dit-elle. Cette année, pour la toute première fois, la majorité des administrateurs de cette catégorie sont des femmes. Il a été annoncé la semaine dernière que Chloé Zhao («Nomadland»), Regina King («One Night in Miami») et Emerald Fennell («Promising Young Woman») se disputeront le meilleur réalisateur Globe aux côtés de David Fincher («Mank») ) et Aaron Sorkin («Le procès du Chicago 7»), et ces mêmes cinéastes pourraient bien entendre à nouveau leurs noms lorsque les nominations aux Oscars seront lues le 15 mars. Dans une catégorie qui a historiquement négligé les réalisatrices, cela ressemble à un progrès. Après tout, seules cinq femmes ont été nominées pour l’Oscar du meilleur réalisateur, et si Zhao, King et Fennell réussissaient toutes, ce nombre doublerait presque en une seule année. Mais regardez un peu plus près, et il y a toujours un double standard pernicieux en jeu: Fincher et Sorkin ont reçu des dizaines de millions de dollars pour faire leurs films, tandis que les femmes devaient se contenter de beaucoup moins. «Nomadland» coûtait moins de 5 millions de dollars, «One Night in Miami» était budgété à 16,9 millions de dollars, et «Promising Young Woman» se situait quelque part entre les deux.

Aucune des cinq femmes précédemment nominées pour l’Oscar du meilleur réalisateur ne l’a fait mieux: Jane Campion («The Piano»), Sofia Coppola («Lost in Translation») et Greta Gerwig («Lady Bird») ont réalisé leurs films pour 10 millions de dollars ou moins, tandis que le budget de Kathryn Bigelow pour «The Hurt Locker» – un maigre 15 millions de dollars – est toujours le plus qu’une femme candidate dans cette catégorie ait jamais reçu. Je ne fais pas remarquer que cela sonne comme un trombone triste dans la fosse d’orchestre des Oscars, car lorsque l’histoire est écrite pendant la saison des récompenses, je pense que cela vaut la peine d’être célébré. Cette année particulière pourrait produire la gamme la plus diversifiée de nominés aux Oscars, car les femmes et les personnes de couleur devraient constituer la majorité dans plusieurs courses de haut niveau. Mais je sais que ce sera tentant pour Hollywood de donner ces lauriers et de se reposer sur eux. Par exemple, dans une année où il est presque certain de voir des acteurs nommés comme Riz Ahmed («Sound of Metal»), Viola Davis et Chadwick Boseman («Ma Rainey’s Black Bottom»), Daniel Kaluuya («Judas and the Black Messiah») , et Leslie Odom, Jr. («One Night in Miami»), les membres de l’académie peuvent dire que #OscarsSoWhite appartient au passé. Ce n’est pas si simple, et même cette saison de récompenses potentiellement historique en offre encore de nombreuses preuves.

Il suffit de regarder la catégorie la plus prestigieuse des Golden Globes, le meilleur drame, où aucun des principaux films dirigés par les Noirs de l’année n’a été nominé. Pas « One Night in Miami », pas « Ma Rainey Black Bottom », pas « Judas and the Black Messiah » et pas « Da 5 Bloods ».

Ou regardez le BAFTA, considéré comme l’équivalent britannique des Oscars, et le groupe « Longues listes » pour chaque catégorie publiée la semaine dernière. Le drame vietnamien «Da 5 Bloods» de Spike Lee a atterri sur neuf de ces longues listes – y compris le meilleur film, le scénario et le montage – mais Lee a été manifestement exclu du groupe de 20 cinéastes nominés pour le meilleur réalisateur. (Si les électeurs de BAFTA essayaient d’envoyer un message à Lee, ont-ils réalisé que le reste du monde était en BCC?) Vous pourriez même vous tourner vers l’année dernière, lorsque «Parasite» a marqué l’histoire des Oscars en tant que premier film non en anglais à remporter la meilleure image, mais n’a pas pu gagner une seule nomination dans les catégories d’acteur. Awkwafina et Zhao Shuzhen, originaires d’un favori des critiques, «The Farewell», ont également été snobés par l’académie, et ces exclusions ont conduit E. Alex Jung de Vulture à écrire sur « Un vieux préjugé au travail ici qui considère les Asiatiques comme des travailleurs techniques. » C’est pourquoi Jung a estimé que des cinéastes comme Bong Joon Ho et Ang Lee pourraient remporter des Oscars alors que les acteurs de leurs films étaient complètement ignorés, et c’est pourquoi je m’interroge sur le sort ultime du prochain «Minari», le drame familial émouvant de Lee Isaac Chung avec Steven Yeun, Yeri Han et Yuh-Jung Youn. Même si un film coréen a maintenant remporté le prix du meilleur film aux Oscars, aucun acteur coréen ou coréen-américain n’a jamais été nominé. Les acteurs de «Minari» peuvent-ils briser ces préjugés de longue date? Les choses semblent plus prometteuses aux Independent Spirit Awards, où «Minari» a remporté trois nominations d’acteur et a également été reconnu dans les catégories scénario, réalisateur et meilleur long métrage. Lors de cette cérémonie, qui se tiendra quelques jours avant les Oscars en avril, les catégories long métrage et réalisateur sont exclusivement composées de films nominés réalisés par des femmes et des personnes de couleur. Mais est-ce une feuille de route que l’académie doit suivre lorsqu’elle adopte de nouvelles directives en matière de diversité, ou est-ce un rappel des limites qui sévissent déjà dans cette industrie depuis bien trop longtemps? Pour être éligible aux Independent Spirits, un film doit être réalisé pour moins de 22,5 millions de dollars. Pendant la saison des récompenses, les réalisateurs de groupes sous-représentés travaillent rarement avec beaucoup plus. Zhao, King et Fennell peuvent encore faire partie de la programmation des Oscars de cette année, mais que se passera-t-il l’année prochaine, lorsque des films encore plus chers comme « West Side Story » de Steven Spielberg réintégreront la mêlée? Ces films avaient le luxe d’attendre la pandémie pour une sortie en salles plus avantageuse, et la catégorie des meilleurs réalisateurs pourrait facilement basculer vers le genre de spectacle d’auteur que les hommes dominent et nomment.