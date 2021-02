Le président américain Joe Biden a déclaré que son prédécesseur Donald Trump était trop «erratique» pour se voir confier des informations classifiées qui sont traditionnellement fournies aux anciens présidents.

Norah O’Donnell a demandé à Biden sur CBS News si Trump devrait recevoir des briefings de renseignement classifiés. Le président a répondu: « Je crois que non. »

Fournir à Trump des renseignements confidentiels serait une mauvaise idée « À cause de son comportement erratique, sans rapport avec l’insurrection, » Biden a ajouté, faisant référence à la prise d’assaut du bâtiment du Capitole américain à Washington par un groupe de partisans de Trump le 6 janvier.

Je pense simplement qu’il n’est pas nécessaire pour lui d’avoir les séances d’information sur les renseignements. Quelle est la valeur de lui donner un briefing de renseignement? Quel impact a-t-il du tout, à part le fait qu’il pourrait glisser et dire quelque chose?

Selon le New York Times, ce serait la première fois qu’un ancien président se verrait refuser de tels briefings, qui sont traditionnellement fournis comme un « courtoisie » et lorsqu’un président en exercice demande des conseils. Des briefings sont fournis quotidiennement à Jimmy Carter, Bill Clinton, George W. Bush et Barack Obama, selon le journal.

Le Washington Post a rapporté que les séances d’information sur les renseignements sont traditionnellement données aux anciens présidents avant leur voyage à l’étranger.

Aussi sur rt.com Microsoft interdit les dons aux républicains qui se sont opposés à la victoire de Biden et déplace le lobbying vers la « promotion de la démocratie »

Trump a été destitué pour la deuxième fois par la Chambre des représentants contrôlée par les démocrates, qui l’a accusé d’avoir incité une foule à attaquer le Capitole. Bien qu’il ne soit plus en fonction, son procès au Sénat devrait commencer ce mois-ci.

Trump avait déjà été destitué en 2019 pour des allégations d’abus de pouvoir et d’obstruction au Congrès, et a ensuite été acquitté par le Sénat contrôlé par les républicains.

L’ancien président a condamné l’émeute au Capitole et a nié toute implication dans celle-ci.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!