“Il porte mes chaussures” – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Masatoshi Okauchi/Shutterstock

Tom Brady a un mini-moi qui n’est plus si “mini”. Au cours de l’épisode du 2 janvier du podcast SiriusXM “Let’s Va! avec Tom Brady, Larry Fitzgerald et Jim Gray », Tom, 45 ans, a déclaré que son fils de 15 ans, Jack Brady, mesure déjà 6’1 “(alors que Tom est répertorié à 6’4”) et s’habille comme son vieil homme. “Il commence à porter mes chaussures”, a déclaré Tom à ses co-hôtes. “[Jack] est allé dans mon placard l’autre soir parce qu’il sortait avec ses cousins, et il m’a dit : ‘Papa, je peux voir ce qu’il y a dans ton placard à porter ?’ Et j’étais comme, ‘oh, merde, il va commencer à porter mes vêtements.’ Et j’ai fait ça avec mon père aussi, alors peut-être que c’est un peu le droit de passage d’un jeune homme, aller dans le placard de papa et commencer à utiliser ses affaires.

Plus à propos Tom Brady

Plus tôt dans l’année, Tom a révélé que Jack suivait ses traces en ramassant la peau de porc. “Il joue au football au lycée maintenant”, a déclaré Tom dans un épisode d’octobre de son podcast. « Je n’aurais jamais pu imaginer qu’il serait au lycée. Je ne l’aurais jamais imaginé jouer au football. Alors sortir et le regarder jouer a été tellement amusant pour moi. Tom a déclaré que Jack jouait en tant que “sécurité libre, et il jouait également le quart-arrière. Donc, j’adore le regarder jouer le quart-arrière parce que je pense qu’il y a très peu de choses dans la vie pour lesquelles je pourrais probablement l’aider. Vous savez, je n’ai pas beaucoup de spécialités dans la vie à part probablement lancer le football. Il est bien plus intelligent.

Heureusement, Jack a eu de nouveaux vêtements pour Noël. Tom a retrouvé Jack et ses autres enfants – son fils Benjaminfille de 13 et 10 ans Viviane – le 27 décembre. L’équipe de Tom, les Tampa Bay Buccaneers, a organisé un match à Noël (le 25 décembre), ce qui signifie que Tom était occupé au travail pendant que ses enfants étaient occupés à ouvrir des cadeaux. Brady a finalement retrouvé Ben et Vivian (qu’il partage avec son ex, Gisele Bundchen) et Jack (avec qui Tom partage Bridget Moynahan) pour un Noël familial Brady.

C’était le premier Noël depuis que Tom et Gisèle, 42 ans, ont finalisé leur divorce, mettant fin à leur relation de 16 ans. “Ce sera une nouvelle expérience que je n’ai jamais vécue auparavant et que je vais apprendre à gérer”, a déclaré Tom sur son Allons-y! avec Tom Brady, Larry Fitzgerald et Jim Gray. “Je vais apprendre à gérer le réveillon de Noël dans un hôtel, et je vais devoir apprendre à gérer Noël et la nuit de Noël et continuer à sortir et à être un professionnel, puis j’ai hâte de célébrer Noël avec mes enfants le lendemain.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Les Bucs ont réussi à remporter une victoire contre les Cardinals de l’Arizona le jour de Noël. Le 1er janvier, les Bucs ont battu les Panthers de la Caroline et ont ainsi décroché le titre de la division NFC Sud. Cela leur a également assuré une place en séries éliminatoires. “Je suis heureux que nous soyons en séries éliminatoires et je suis heureux que nous ayons la chance de concourir pour un championnat du monde”, a déclaré le septuple champion du Super Bowl. « Et nous avons eu un match très important contre Atlanta dimanche. Je suis ravi d’avoir une autre chance d’aller là-bas et d’aller sur le terrain en faisant quelque chose que j’aime faire. Et nous verrons si nous pouvons en faire un match aussi formidable qu’hier.

Lien connexe En rapport: Veronika Rajek : tout ce qu’il faut savoir sur le mannequin jaillissant de Tom Brady après son divorce

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.