Il pleut des mèmes et de la poésie sur Twitter alors que les pluies apportent enfin un répit à Delhi

L’attente étouffante se termine enfin pour Delhi alors que la capitale nationale a reçu une période de pluie mardi. La mousson du sud-ouest a finalement atteint la capitale aujourd’hui, 16 jours après la date habituelle de début, ce qui en fait la plus retardée en 19 ans, selon l’IMD. En 2002, la mousson avait couvert Delhi le 19 juillet. « La mousson est arrivée à Delhi », a confirmé le scientifique senior de l’IMD, K Jenamani, après une période de pluie qui a trempé des parties du sud de Delhi mardi matin. Alors que la mousson faisait l’école buissonnière dans la région, le centre de Delhi est désormais le district le plus pauvre en pluie du pays, ne recevant que 8,5 mm de précipitations contre la normale de 132 mm depuis le 1er juin, date du début de la saison des moussons. Il a enregistré un déficit de 94%. Dans l’ensemble, Delhi a jusqu’à présent reçu 67 % moins de précipitations que la normale, ce qui le place dans la catégorie des États « grands déficitaires ».

L’IMD a tweeté l’état des précipitations reçues à Delhi alors qu’il commençait à fouetter la capitale nationale.

Pluie réalisée (cm) sur Delhi entre 07h00 et 08h30 IST d’aujourd’hui, le 13 juillet 2021 : Safdarjung-2.5, Ayanagar-1.3, Palam-2.4, CHO Lodi Road-1.9 et Ridge-1.0.— Département météorologique de l’Inde (@Indiametdept ) 13 juillet 2021

Les utilisateurs de Twitter se sont précipités pour publier leurs photos et vidéos des pluies de Delhi mardi matin.

Beaucoup de mèmes ont été créés par certains, tandis que d’autres semblaient être d’humeur poétique.

Il y avait aussi une pointe de nostalgie.

La vague de Twitter en elle-même est devenue un matériau pour les mèmes :

Cependant, certains utilisateurs de Twitter n’étaient pas si ravis et ont partagé des scènes d’engorgement.

Pendant ce temps, le Département météorologique indien (IMD) a émis une alerte jaune pour des endroits isolés à Mumbai et à Thane, tandis qu’une alerte orange a été émise pour les 14 et 15 juillet indiquant des pluies fortes à très fortes dans des endroits isolés. Une alerte rouge a été émise pour le district voisin de Raigad avec une probabilité de pluie extrêmement forte dans des endroits isolés. L’IMD a déclaré que la mousson était active à vigoureuse sur la plupart des régions du Maharashtra dimanche. La plupart des régions de Konkan – Goa, Madhya Maharashtra et Marathwada – ont reçu des précipitations étendues. Une alerte orange a également été déclenchée pour le Rajasthan et le Jammu-et-Cachemire.

