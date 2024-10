« Il pleure comme un bébé »

Dave Bautista a annoncé fin septembre son soutien à Kamala Harris pour la prochaine élection présidentielle, mais il a poussé les choses à un tout autre niveau dans un segment de « Jimmy Kimmel Live » où il a déchiré la masculinité de Donald Trump. Kimmel a noté que Trump devance Harris dans les sondages parmi les électeurs masculins, mais il doute qu’il soit « l’homme Alpha fort que ces hommes croient être ». Coupure sur un extrait de Bautista se montrant un dur à cuire dans une salle de boxe et qualifiant Trump de « petite garce pleurnicheuse ».

« Les gars, nous devons parler », a déclaré Bautista. «Beaucoup d’hommes semblent penser que Donald Trump est une sorte de dur à cuire. Il ne l’est pas. Je veux dire, regarde-le, il porte plus de maquillage que Dolly Parton. Il gémit comme un bébé. Le gars a peur des oiseaux. Donald Trump a demandé à son père de payer un médecin pour lui dire que ses petits pieds lui faisaient mal afin qu’il puisse échapper au courant d’air. Regardez cet instinct. C’est comme un sac poubelle rempli de babeurre.

« Il est à peine assez fort pour tenir un parapluie », a ajouté Bautista pendant la diffusion d’un clip de Trump sous une pluie torrentielle. « Il a des cruches. Des gros. Comme Dolly Parton. Et tu sais, cette petite danse qu’il fait ? On dirait qu’il branle une paire de girafes.

Bautista a poursuivi le rôti de Trump en disant : « il est de mauvaise humeur. Il fait la moue. Il fait des crises de colère. Il se comporte comme un enfant de 5 ans au volant d’un camion. En novembre, arrêtons de nous leurrer.

Kimmel est depuis longtemps l’un des opposants les plus virulents de Trump, il n’est donc pas surprenant qu’il ait invité Bautista à éliminer le candidat républicain quelques semaines seulement avant le jour du scrutin. Le mois dernier, le favori des « Gardiens de la Galaxie » a exhorté ses abonnés Instagram à sortir et à voter tôt s’ils le pouvaient, accompagné d’une photo de lui portant une épinglette pour le billet de Kamala Harris.

« J’ai fait entendre ma liberté. Voter tôt m’a pris 20 minutes – aucune excuse », a-t-il écrit en légende. « La liberté n’est pas quelque chose dont on parle simplement ; c’est quelque chose sur lequel nous agissons. Faites votre part, sortez et votez. Votre voix compte, et cette élection est trop importante pour ne pas y participer.»

Regardez le segment complet de Bautista sur « Jimmy Kimmel Live ! » dans la vidéo ci-dessous.