Le match entre les Chiefs de Kansas City et les Broncos de Denver était l’événement principal. Mais Travis Kelce n’a pas pu s’empêcher d’être distrait par ce qui se passait dans les tribunes du stade Arrowhead le 12 octobre. Lorsqu’il a levé les yeux, l’ailier rapproché a vu son père, Ed Kelceparlant à une nouvelle flamme Taylor Swift. “C’est un conversation terrifiante, je me sentais mal pour Taylor », a ensuite plaisanté Travis, qui a réussi neuf attrapés pour 124 verges lors de la victoire de l’équipe locale dans le Missouri, sur son populaire podcast « New Heights ». «Tout ce qu’il fait, c’est juste la gonfler complètement. Il a commencé à écouter un peu plus sa musique.

Taylor a maintenant rencontré ses deux parents – auparavant lien avec la matriarche Donna Kelce lors des affrontements des Chiefs à Kansas City, Missouri, ainsi qu’à East Rutherford, New Jersey – bien qu’il ne soit lié à Travis que depuis septembre. La relation ne montre pas non plus de signes de ralentissement. En fait, le footballeur est tellement sérieux à propos du chanteur qu’il aurait simplement j’ai acheté un nid d’amour plus privé dans le Show Me State pour 6 millions de dollars après que des photographes ont surpris Taylor en train de passer la nuit dans sa maison de 995 000 $.

“Ils font déjà des projets pour l’avenir”, partage une source. « Lui et Taylor ont même parlé des enfants. Travis les veut d’ici environ un an, et Taylor, bien sûr, est à fond. C’est exactement le gars qu’elle attendait !

Plonger avec le cœur d’abord

Taylor, 33 ans, a dû embrasser beaucoup de grenouilles avant de trouver M. Right. Avec tout le monde de Joe Jonas et John Mayer à Harry Styles et Jake Gyllenhaal sur sa liste d’ex, il serait compréhensible qu’elle hésite à se lancer dans une autre histoire d’amour qui fera la une des journaux. D’autant plus que Travis, 34 ans, a déclaré pour la première fois son intérêt pour la superstar de la musique dans un épisode de son podcast en juillet, détaillant comment il avait tenté en vain de glisser son numéro de téléphone à Taylor sur un bracelet d’amitié lors d’un concert de la tournée Eras. L’histoire – qui a suscité beaucoup de publicité – a conduit à dire que le professionnel de la NFL utilisait simplement Taylor pour rehausser son profil.

Taylor Swift Travis Kelce

Cependant, “Travis a fait une confession à Taylor qui a tout changé – il lui a dit que cela n’allait pas être juste une aventure”, a déclaré la source, révélant que Taylor avait prudemment tendu la main après avoir entendu son histoire “adorable”, et cela a conduit à un premier rendez-vous à New York. “Il a dit qu’il se voyait épouser Taylor.”

Ses amis peuvent aussi le voir. “L’équipe de Taylor est convaincu que c’est lui ! » explique la source, ajoutant que certains prédisent qu’elle et Travis seront fiancés le soir du Nouvel An. “Ils sont tellement amoureux.”

La prochaine étape ? Obtenir le reste de l’approbation des parents. Après que Taylor se soit entendu avec les Kelces, “Travis a été invité au Tennessee pour se rencontrer” Scott et Andréa Swift, dit un initié. « Ils ont aussi hâte de passer les vacances ensemble. Son emploi du temps est fou pendant la saison de football, et elle a d’autres concerts à venir, mais ils travaillent autour de tout cela.

En effet, alors que Taylor se produit au Brésil du 24 au 26 novembre et que Travis joue à Las Vegas le 26 novembre, le lauréat d’un Grammy « veut toujours trouver un moyen d’organiser un grand dîner de Thanksgiving avec leurs deux familles ». partage la première source. “Elle dit qu’elle est prête à instaurer des traditions.”

Les rêves les plus fous deviennent réalité

Selon la source, le manoir de Taylor, à Rhode Island, d’une valeur de 17 millions de dollars, est le décor probable de tout rassemblement festif plus tard cette année. Mais il y a aussi le nouveau pad de Travis à Kansas City à considérer. “Ils ont visité les maisons ensemble avant de l’acheter”, explique la source, soulignant que le manoir familial situé dans une communauté fermée comprend six chambres et six salles de bains, ainsi qu’un mini-golf, un court de tennis et une piscine équipée d’une cascade. “Travis adore que Taylor assiste à ses matchs et traîne dans sa ville, et ils ont parlé du fait que tous deux voulaient avoir un port d’attache stable.”

Donc, dit la source, attendez-vous à ce que Taylor apparaisse beaucoup plus dans les suites de luxe du Arrowhead Stadium. « Les choses ont été si fluides et naturelles. Plus cette relation dure longtemps, plus il devient évident que Taylor et Travis sont tout simplement parfaitement adaptés l’un à l’autre”, s’est exclamé l’initié susmentionné. “Taylor est tellement heureuse d’avoir enfin trouvé quelqu’un qui la comprend totalement. Tout devient très sérieux, très vite, mais ils profitent de chaque seconde !