Il peut être moins cher de manger au restaurant à Thanksgiving alors que les prix des épiceries montent en flèche

Avec les prix des épiceries en forte hausse par rapport à il y a un an, Thanksgiving frappe beaucoup plus les ménages cette année.

Prix ​​à la livre pour la dinde, le plus gros aliment de base des vacances, est en hausse de 17% d’une année sur l’autre, selon les dernières données sur l’inflation. La Turquie devrait être 23% plus chère au quatrième trimestre en raison à la fois de l’inflation et de la grippe aviaire, qui a réduit l’offre, selon un rapport séparé de Wells Fargo.

D’autres ingrédients clés ont augmenté encore plus : les œufs ont augmenté de 43 %, le beurre de près de 34 % et la farine d’environ 25 %. Les fruits et légumes ont enregistré des hausses plus modérées, mais coûtent tout de même près de 10 % de plus qu’il y a un an.