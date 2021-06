« Il peut être meilleur que Zlatan ! Les fans suédois saluent Isak alors que la jeune star brille à nouveau lors de la victoire de l’Euro 2020 contre la Slovaquie

Le joueur de 21 ans a illuminé ce qui était par ailleurs une affaire assez terne au stade Krestovsky.

Bien avant le penalty décisif d’Emil Forsberg à la 77e minute, qu’Isak a remporté grâce à sa supercherie, l’imposant cible de 6 pieds 3 pouces avait déjà conquis les supporters.

Avec l’Italien Manuel Locatelli, l’ancien joueur du Borussia Dortmund est déjà présenté comme l’une des principales stars du tournoi.

6 – Aleksander Isak a réussi six dribbles aujourd’hui (six tentatives); le plus par un joueur dans un match à l’EURO 2020 jusqu’à présent, et le plus par un joueur suédois dans un match du tournoi depuis Tomas Brolin à l’EURO 1992 (7 contre le Danemark). Talent. #EURO2020#SWEpic.twitter.com/FJBs9jNImf – OptaIvan (@OptaIvan) 18 juin 2021

Alors qu’il a battu un record de compétition pour les dribbles les plus réussis (6) jusqu’à présent, et le plus par un joueur suédois dans un match d’Euros depuis le grand demi-finaliste des États-Unis ’94 Tomas Brolin à l’Euro 1992 contre le futur vainqueur du Danemark, Isak a été surnommé » talent » et un « baller » de tous les coins.

Ce qui a le plus impressionné, c’est son agilité malgré le fait qu’il soit un homme si grand, avec sa force, comme le montrent les clips ci-dessous, l’aidant également à retenir l’opposition et à les passer avec aisance tout en faisant habilement passer le ballon d’un pied à l’autre. .

Il est si rapide, le gars glisse juste. Il a aussi ce gène égoïste des attaquants 🤣 pic.twitter.com/bq41H8nsKA – Don Daig (@Don_Daig) 18 juin 2021

Sa course à la 71e minute reproduite ci-dessus, où Isak a éliminé une poignée d’ennemis malheureux, dont beaucoup se sont retrouvés sur le dos, alors qu’il gardait en quelque sorte son équilibre, a été qualifié de but instantané du tournoi s’il était entré.

Pourtant, même sans grève réussie à son actif aujourd’hui, le jeune avait déjà fait assez pour convaincre le jury.

« Il ne fait aucun doute qu’Alexander Isak attirera beaucoup l’attention des clubs de toute l’Europe. Un talent exceptionnel », a-t-il ajouté. a fait remarquer Gary Lineker, expert de la BBC et légende de l’Angleterre, tandis qu’ESPN a plaisanté en disant qu’il avait « toute l’équipe de Slovaquie sur les ficelles ».

Baller certifié ✅ Alexander Isak = Star of the Match après une autre prestation majestueuse 🥇🤔 Vous aviez prédit ça ? @Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020pic.twitter.com/TtB2ash5fH – UEFA EURO 2020 (@EURO2020) 18 juin 2021

Sortant du stade Krestovsky après avoir été témoins de la performance d’Isak, les supporters suédois n’en ont pas moins fait l’éloge.

« Il méritait d’en marquer au moins un aujourd’hui. un fan suédois a chanté.

« Il était le joueur numéro un. C’est tellement agréable de le voir changer le jeu. »

Lorsqu’on lui a demandé si Isak avait le potentiel pour égaler le grand suédois de tous les temps Zlatan Ibrahimovic, le fan a répondu avec un sourire, « il est déjà meilleur que Zlatan !

« Il est toujours bon, c’est notre homme principal », a convenu un autre fan.

« Il pourrait être [the next Zlatan]. Il est tout à fait prêt pour un grand club. Il a déjà marqué beaucoup de buts en Liga.

D’autres, cependant, étaient un peu plus prudents dans les éloges.

« Il est tellement bon, tellement de clubs s’intéressent à lui. Mais personne ne peut se comparer à Zlatan Ibrahimovic. Proche, mais pas au même niveau », dit un fan.

Sans surprise, Isak a remporté le gong Star of the Match grâce à la réalisation du plus grand nombre de passes se terminant dans le dernier tiers (23), le plus grand nombre de touches dans la surface adverse (8), le plus grand nombre d’attaques complétées (6), le plus grand nombre de tirs (4 ) et les duels les plus aériens remportés.

La Liga n’a pas tardé à publier les faits saillants de ses plus beaux exploits sous un maillot de La Real et à capitaliser sur sa nouvelle popularité.

Aleksander Isak contre. #SVK ◉ =La plupart des passes se terminant dans le dernier tiers (23)◉ La plupart des touches dans la zone d’opp (8)◉ La plupart des prises terminées (6)◉ La plupart des tirs (4)◉ =La plupart des duels aériens gagnés (4)Tout sauf un but. 😅#EURO2020#SWE#SVKpic.twitter.com/Ga8zxaGvl1 – Squawka Football (@Squawka) 18 juin 2021

Pourtant, à ce rythme, à moins que l’un des trois grands espagnols ne le rattrape, il ne tardera pas à s’éloigner de la péninsule ibérique.

Il est également important de considérer que le Borussia Dortmund peut battre tout le monde à la chasse en exerçant une maigre clause de libération de 35,5 millions de dollars pour le voir de retour en Bundesliga, de nombreuses parties les encourageant à encaisser Erling Haaland maintenant pour environ 180 millions de dollars et garder le changement avant que sa propre clause ne soit activée l’été prochain pour un montant moindre de 89 millions de dollars.