Rhea Chakraborty n’a peut-être jamais entendu parler de Harry Anslinger et ne l’a certainement jamais rencontré. Pourtant, une grande partie du harcèlement auquel elle a été confrontée récemment en raison de ses prétendues «habitudes de consommation de drogue» trouve ses racines dans ses actions d’il y a près d’un siècle et sur un autre continent.

Anslinger, en tant que commissaire du Bureau fédéral américain des stupéfiants dans les années 1930, fut le pionnier de la guerre résolument raciste du pays contre la drogue. Il considérait la marijuana comme un «fléau pour la société, ruinant le tissu moral de l’Amérique et diminuant la capacité des Américains à trouver un emploi rémunérateur», malgré le fait que les méfaits d’une consommation modérée n’étaient pas prouvés et ses avantages ignorés. Comme pour l’opium il y a quelques décennies, il l’a proclamé une substance vilaine importée et consommée par des immigrants, principalement des Mexicains, qui représentait une menace pour le mode de vie américain.

Cette rhétorique a ensuite été poussée sur la scène mondiale. L’objectif de l’interdiction de la marijuana est devenu primordial et s’est manifesté dans la Convention unique des Nations Unies sur les stupéfiants de 1961, un document qui a depuis façonné les politiques en matière de drogues à travers le monde. Ce cannabis classait le cannabis comme substance de l’annexe IV, une catégorie réservée aux drogues les plus dangereuses comme l’héroïne. La perception du monde occidental du cannabis comme une menace sans caractéristiques de rachat était universalisée, mais non sans protestation. L’Inde, en fait, a contesté cette position et a inséré des clauses qui prévoient des exceptions pour l’usage industriel et horticole.

Alors que le XXe siècle a vu la stigmatisation inspirée des États-Unis contre la plante encourager la prohibition dans le monde entier, le XXIe siècle a vu un fort activisme et une législation progressive en faveur de sa légalisation.

La couverture des élections américaines de novembre dernier a été dominée par la course présidentielle polarisée que Joe Biden a finalement remportée; ce qui est passé inaperçu, c’est le soutien de tous les partis à la légalisation du cannabis, ce qui a conduit un certain nombre d’États à réformer leurs lois. Des semaines plus tard, l’ONU, dont la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 a inspiré la prohibition des drogues dans le monde, a voté pour reclasser le cannabis d’une substance hautement réglementée du tableau IV à une substance du tableau I peu réglementée.

Ces changements n’ont pas été guidés uniquement par la prise de conscience que la rhétorique de l’interdiction du cannabis était viciée. Le vaste potentiel commercial de la culture a lentement mais régulièrement créé un marché mondial dynamique et varié pour les produits de cannabis récréatifs, médicinaux et industriels, qui devrait représenter près de 90 milliards de dollars d’ici 2027, et a été un catalyseur clé du changement.

Le cannabis, bien que généralement considéré comme une drogue récréative, est bien plus que cela. Les plantes de cannabis avec des niveaux élevés de THC (tétrahydrocannabinol), un produit chimique psychoactif aux propriétés narcotiques, peuvent être utilisées à des fins récréatives. Cependant, le cannabis à faible teneur en THC, appelé chanvre (spécifiquement de la souche de cannabis Sativa), a de nombreuses utilisations médicinales et industrielles. Le chanvre peut potentiellement être utilisé pour fabriquer des supercondensateurs, un composant clé des dispositifs de stockage d’énergie haute performance utilisés dans les batteries pour voitures électriques, et peut être utilisé pour fabriquer des biocarburants pour les véhicules ordinaires. Il contient également du cannabidiol ou du CBD, un produit chimique qui peut être utilisé comme médicament contre l’anxiété, l’épilepsie, le soulagement de la douleur et d’autres maux.

Ces dernières années, il a inspiré une innovation significative. Sur Kickstarter, une plateforme de financement participatif entrepreneurial, les produits à base de cannabis fabriqués comprennent des cosmétiques, des vêtements, de la nourriture, des lunettes, des chaussures et même un véhicule. Ce qui rend le chanvre encore meilleur, ce sont les avantages écologiques qu’il offre par rapport aux matériaux qu’il remplace, qu’il s’agisse de remplacer le coton dans les textiles, les arbres dans le papier, le sable dans le béton ou le pétrole brut dans les plastiques. Anurit Kanti, un chercheur sur le sujet, m’a dit dans une interview précédente qu’il la considérait même comme une «solution miracle dans la lutte contre le changement climatique».

La Chine encaisse

Compte tenu de la portée commerciale évidente de la culture, il n’est pas surprenant que la Chine soit devenue l’un des principaux acteurs du marché mondial du cannabis. Ceci, malgré l’histoire mouvementée de l’État chinois avec l’usine. Bien que son utilisation ici, en particulier le chanvre, remonte à des millénaires, le gouvernement chinois reste méfiant quant à ses propriétés narcotiques – une peur inspirée en partie par leur horrible expérience de l’opium sous la domination britannique. Pour cette raison, il existe une réglementation stricte de la croissance du cannabis et des amendes élevées pour possession illégale. Cela a également poussé la Chine à voter contre son reclassement à l’ONU le mois dernier.

Malgré l’interdiction de la culture du cannabis à haute teneur en THC et de son usage de stupéfiants, la Chine a reconnu le potentiel industriel et médicinal du cannabis. En 2004, il a permis la culture sous licence du chanvre dans la province du Yunnan. En 2017, la province du Heilongjiang a emboîté le pas et en un an a récolté près du tiers de ce que les champs européens et canadiens ont produit combinés. L’augmentation de la superficie et le développement de semences à haut rendement ont permis à ces régions de produire plus de la moitié du chanvre industriel du monde. Avec des plans similaires pour d’autres provinces, la part de la Chine dans le gâteau augmentera probablement. La domination de la Chine dans l’industrie est soulignée par sa possession de plus de la moitié des 600 brevets importants liés au cannabis déposés auprès de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

Contrairement à la Chine, l’Inde a voté pour le reclassement du cannabis à l’ONU, le mois dernier. Si les lois nationales restent strictes, cela pourrait être un catalyseur de changement. Anurit Kanti le croit certainement. « Au fur et à mesure que de plus en plus de gouvernements prendront en compte le potentiel de la culture de cannabis, ils changeront leur position ».

L’Inde en bénéficiera également. Le centre et les États étant à court de revenus en raison de la pandémie, la taxe prélevée sur les produits du cannabis pourrait aider à remplir leurs coffres vides. Son potentiel est visible dans les estimations de la recherche de l’ABCD, qui a montré que la taxe sur le cannabis récréatif seul (si elle était prélevée au même taux que les cigarettes) rapporterait 31,45 millions de dollars de revenus à Delhi en 2018 et 27,78 millions de dollars à Mumbai.

De plus, comme l’a noté le Vidhi Center for Legal Policy, la décriminalisation du cannabis soulagerait un système de justice pénale surchargé. Des ressources policières et judiciaires importantes sont consacrées à la poursuite des consommateurs de cannabis (et de manière disproportionnée les utilisateurs de groupes à faible revenu), qui seraient mieux utilisées pour faire appliquer efficacement la loi et l’ordre ailleurs.

L’Inde peut-elle avoir un impact?

L’Inde a une histoire tout aussi riche avec la plante de cannabis. Couramment utilisé dans le sous-continent depuis des millénaires, il n’a été interdit qu’en 1985 par la loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes, à la suite de la Convention unique des Nations Unies de 1961. Alors que la loi autorisait l’utilisation industrielle et horticole (ainsi que la consommation de bhaang), une réglementation stricte de la culture et de la stigmatisation signifiait qu’elle tombait en disgrâce.

Pourtant, la consommation récréative de cannabis, bien qu’illégale, est répandue. Selon une étude réalisée en 2018 par la société allemande ABCD, New Delhi et Mumbai étaient respectivement les 3e et 6e plus gros consommateurs de cannabis récréatif au monde. Une étude AIIMS de 2019 a corroboré ces estimations, rapportant que 2,8% des Indiens (3,1 millions de personnes) avaient consommé des produits de marijuana l’année précédente. Soit dit en passant, moins de 10% des utilisateurs souffrent d’une consommation dépendante néfaste, contre 20% pour l’alcool.

Pendant ce temps, une industrie naissante du chanvre a émergé au cours de la dernière décennie, a déclaré Delzaad Deolaliwala, co-fondateur de Bombay Hemp Company (BOHECO). «Lorsque BOHECO a démarré en 2013», m’a-t-il dit dans une interview pour un article précédent, «il n’y avait presque personne sur le marché. Ce nombre est passé à plus de 40 depuis. » Même Patanjali a envisagé de s’aventurer dans cet espace en 2018. Pour le moment, les entreprises ici se concentrent largement sur les vêtements, les médicaments et les produits alimentaires.

Le gouvernement de l’Uttarakhand a fait un pas crucial dans la bonne direction en légalisant la culture sous licence de chanvre à faible teneur en THC en 2016. Depuis lors, le Madhya Pradesh a envisagé de le faire, bien que des mesures concrètes aient fait défaut. En 2019, le gouvernement de l’Union a également autorisé la recherche et le développement dans l’Uttar Pradesh. Bien qu’il y ait de l’argent à gagner, des emplois à créer et des innovations à encourager ici, les limitations légales ont étouffé les chaînes d’approvisionnement au point de ne plus être économiquement viables, selon Tarun Jami. Jami est le fondateur d’une start-up produisant des matériaux de construction négatifs en carbone appelée GreenJams, qui produit du béton de chanvre. Cependant, l’offre intérieure limitée de chanvre a rendu le béton de chanvre environ six fois plus cher que le béton à base de ciment, ce qui a endommagé son potentiel commercial.

La qualité, ainsi que la quantité de chanvre, doivent s’améliorer, ce qui nécessite des investissements dans la recherche et le développement de meilleures semences et de meilleures pratiques culturales. Dilsher Dhaliwal, le fondateur d’Everest EcoHemp, le plus grand producteur de chanvre agréé en Inde, a déclaré dans une précédente interview: « La réglementation gouvernementale a un rôle à jouer. La classification du cannabis en tant que stupéfiant le place sous la juridiction du service des accises. Avec le service des accises étant un organisme de réglementation, la recherche sur le chanvre était difficile jusqu’à récemment. » Il a ajouté: «Il n’est pas facile de maintenir les niveaux de THC en dessous de 0,3%, puisque les espèces de cannabis indiennes ont tendance à être riches en THC, les graines doivent être greffées avec des variétés importées à faible teneur en THC, ce qui implique beaucoup d’essais et d’erreurs. «

Bien que cela se produise à une échelle limitée – BOHECO, par exemple, travaille avec des institutions comme le GB Pant National Institute of Himalayan Environment à Uttarakhand et le National Botanical Research Institute à Lucknow – il en faut beaucoup plus pour libérer le potentiel de la plante.

Vivre à haut potentiel

Une action décisive en faveur de la déréglementation pourrait clairement bénéficier à l’Inde de plusieurs manières: il y a de l’argent à gagner, des emplois à créer, un secteur agricole à stimuler, le changement climatique à combattre et des recettes fiscales à gagner.

Nous sommes à un moment opportun pour que de telles mesures soient prises de plusieurs manières. Le marché des produits du cannabis, à la fois récréatifs et industriels, semble être au bord d’une croissance majeure. Bien que la Chine domine l’offre mondiale, son emprise sur le marché pourrait s’affaiblir si les entreprises envisagent de déplacer les chaînes d’approvisionnement hors du pays, comme elles l’ont fait tout au long de 2020. Ce sentiment ne durera probablement pas et doit être mis à profit.

Cette opportunité n’est cependant pas la seule de l’Inde. D’autres pays, encouragés par le reclassement et le potentiel économique de l’ONU, pourraient également suivre. Les temps changent dans le monde du cannabis, et l’Inde ne peut pas se permettre d’être laissée pour compte. S’il vise à remettre en question la suprématie de la Chine et à être à la hauteur de son ambition de devenir une puissance économique mondiale, il doit prendre des mesures tout aussi décisives. À bien des égards, vivre avec le temps devrait être parfaitement naturel – cela fait partie de la culture du pays depuis des millénaires. Il ne peut certainement pas laisser quelques décennies de stigmatisation l’empêcher d’embrasser son passé et, plus important encore, ce qui pourrait être un avenir très prometteur.

Shantanu Kishwar est assistant d’enseignement à l’Université FLAME de Pune. Il rédige également The Curiosity Catalog, un bulletin d’information bimensuel.