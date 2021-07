Il pensait que c’était une « créature extraterrestre ressemblant à un ver », ce n’était pas le cas

Avec le temps, la recherche biologique s’étend aux coins du monde les plus inconnus et jusqu’ici inexplorés. Tous les quelques jours, nous recevons des nouvelles de la découverte de nouvelles espèces par des scientifiques. Maintenant, une personne a téléchargé une image de ce qu’il croyait être une créature extraterrestre ressemblant à un ver, qu’il aurait rencontrée alors qu’il se promenait avec son chien. Assurons-nous qu’il n’y avait rien d’extraterrestre à propos de cette créature.

Jamie Wordley, un habitant de Stockport, dans le Grand Manchester, a partagé des photos de la créature sur Facebook. Dans la description, il a déclaré que la créature «semblable à un ver» mesurait environ 6 pouces de long et avait été repérée pour la première fois par son chien lorsque le duo se promenait dans le parc Woodbank. Jamie a dit que cela ressemblait beaucoup aux insectes mangeurs d’hommes vus dans les films et documentaires hollywoodiens. Il a dit qu’il était paralysé de peur lorsqu’il a aperçu la créature.

Dans une interview accordée au Manchester Evening News, Jamie a déclaré avoir remarqué la créature lorsqu’elle a attaqué son chien dans le parc. Au début, Jamie a pensé que c’était un crabe, mais après avoir regardé de près, il a vu qu’il possédait des dents acérées et barbelées qui dépassaient de sa bouche, et sa mâchoire était ouverte pour se préparer à attaquer.

Après que les photos publiées sur Facebook soient devenues virales, plusieurs personnes se sont manifestées pour rassurer Jamie que ce qu’il avait vu était une écrevisse, un homard terrestre que l’on trouve couramment dans la région. Les écrevisses seraient dangereuses et leur piqûre cause beaucoup de douleur. Ce sont des ravageurs saisonniers dans de nombreuses régions du monde et causent beaucoup de maux de tête aux habitants des zones qu’ils infestent.

