Il pêche dans le ciel avec papa: la victime de l’accident de l’Apple Bowl de Kelowna identifiée

L’homme décédé dans un renversement près du stade Apple Bowl de Kelowna a été publiquement identifié.

Marcus Audette a été tué après que son véhicule a dévalé le talus de Burtch Road vers 8 heures du matin. le 12 décembre.

La GRC de Kelowna a confirmé qu’une personne est décédée et qu’une autre a été envoyée à l’hôpital après un renversement.

La mort d’Audette survient exactement cinq ans après la mort de son père.

“Il pêche dans le ciel au-dessus de lui pour rattraper papa et partager des rires et boire des bières”, a déclaré la sœur d’Audette.

Alaina Mckilligan sur Facebook.

