Le capitaine Sir Tom Moore est décédé à l’âge de 100 ans après une bataille contre Covid et une pneumonie le 2 février.

Le vétéran a inspiré une nation lorsqu’il a levé plus de 32 millions de livres sterling pour le NHS, parcourant 100 tours de son jardin avant son 100e anniversaire lors du premier verrouillage national en avril dernier.

Il a été admis à l’hôpital de Bedford fin janvier après avoir été traité pendant « quelques semaines » pour une pneumonie et le capitaine Tom – comme il est devenu universellement connu – a contracté un coronavirus le 22 janvier après avoir été libéré.

En raison du médicament qu’il prenait pour la pneumonie, il ne lui a pas été possible de recevoir un vaccin Covid.

Sa famille a pu se rassembler à son chevet la nuit avant sa mort et la reine était parmi les milliers à rendre hommage à l’homme surnommé un «grand héros britannique».

Mme Ingram-Moore a ajouté que le soutien avait été « écrasant » et lui a donné l’espoir que « le message d’espoir de son père perdurera ».

La déclaration a continué: «Nous tenons à remercier tous ceux qui ont montré tant d’amour, d’affection et de respect pour mon père. Cela a été bouleversant et nous a assuré que son message d’espoir perdurera.

«Mon père a commencé son voyage de 100 tours par pure détermination à améliorer sa santé et à collecter des fonds pour les formidables soignants du NHS qui l’avaient aidé pendant sa période de besoin, mais c’est devenu bien plus que cela.

« Il a inspiré l’espoir à tant de gens et a capturé le cœur de la nation et du monde pendant cette période de besoin. Il a occupé une place dans le cœur de tant de gens et à cause de cela nous comprenons que nous ne sommes pas seuls en deuil. vous savez que nous sommes avec vous.

« C’était un homme incroyable avec le plus grand cœur. Nous espérons que le monde continuera à répandre l’espoir, la joie et l’amour que mon père ressentait et que nous pourrons faire de demain une bonne journée l’un pour l’autre. »