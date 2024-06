Il n’y avait pas que des rats. Les poux de corps pourraient avoir contribué à propager la peste bubonique.

UN étude dans la revue PLOS Biology suggère que les poux de corps sont capables de transmettre Yersinia pestis , la bactérie responsable de la peste, plus efficacement qu’on ne le pensait auparavant. Des recherches antérieures se sont concentrées sur les puces transmises par les rongeurs en tant que vecteurs de la peste. Cependant, le rôle des poux de corps dans la transmission de la peste reste obscur, malgré un nombre croissant de preuves selon lesquelles les rongeurs n’étaient qu’en partie responsables des pandémies passées.

Contrairement aux poux de tête, qui vivent et se reproduisent sur le cuir chevelu humain, les poux de corps vivent et se multiplient dans les coutures des vêtements et de la literie humains, sautant sur leurs hôtes humains pour se nourrir de leur sang plusieurs fois par jour.