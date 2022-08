Il n’y avait pas grand-chose à faire pour les enfants à Grand Manan, alors ils ont construit un parc à quatre roues

Des enfants comme Summer Haynes, 9 ans, Anthony Haynes, 6 ans et Skyler Mott, 11 ans, profitent d’un été de planche à roulettes, de trottinette et de vélo au nouveau parc tout-terrain de Grand Manan. (Julia Wright / Radio-Canada)

Avery Shewfelt, 7 ans, vient de maîtriser le bunny hop : un tour de trottinette qui consiste à soulever votre corps et votre trottinette du sol en même temps.

“Je viens de recevoir ça, il y a quelques semaines”, a-t-il dit, montrant sa monture bleu et argent. “Je ne peux pas encore sauter, mais je peux le faire.”

Avery n’est pas le seul enfant à acquérir de nouvelles compétences cet été à Grand Manan, une communauté insulaire située juste à côté de la partie continentale du Nouveau-Brunswick.

Le nouveau parc tout-terrain conçu par les patineurs – conçu, collecté et utilisé presque entièrement par des enfants – est sur le point d’être terminé.

Le skateur de Grand Manan, Eric Kaffine, surfe sur la demi-lune. (Julia Wright/CBC)

Et il reçoit des critiques élogieuses de la part des enfants pour lesquels il a été conçu.

“C’est en fait mon endroit préféré à Grand Manan”, a déclaré la skateuse Summer Haynes, 9 ans.

Le parc à planches à roulettes, scooters et vélos est une grande nouvelle pour plus de 300 enfants vivant sur l’île, dont la majorité fréquente l’école communautaire de Grand Manan – la seule école K-12 de l’île, à seulement 1,5 km sur la route 776.

Rêve de demi-lune

Les loisirs gratuits et accessibles au public ne sont pas toujours faciles à trouver pour les enfants qui grandissent dans les communautés rurales.

L’idée d’un skatepark à Grand Manan est née avec Cooper Bokkers, 11 ans.

Les enfants de tous âges et de tous niveaux sont les bienvenus dans la partie, située juste en bas de la route de la seule école K-12 de l’île. (Julia Wright / Radio-Canada)

Selon sa mère, Natasha Bass, Cooper est rentré d’une journée de skateboard avec des amis à St. George et a déploré que l’île, qui compte 2 400 habitants, n’en ait pas.

La mère de Cooper a suggéré qu’au lieu de se plaindre auprès d’elle, il devrait écrire une lettre au conseil du village. Le conseil a ensuite mis au défi Cooper et les autres enfants de l’île de collecter 10 000 $ pour que cela se produise.

“Nous avons réfléchi et commencé à collecter des fonds”, a déclaré Bass, qui remercie également de bons amis Ryan et Austin Calder et leur mère, Alyssa Calder, pour leur aide dans le projet.

Une fois que le conseil du village a approuvé l’idée, c’était à des enfants comme Cooper Bokkers de récolter 10 000 $. Lui et le reste des enfants ont commencé à démarcher les entreprises locales, qui ont répondu à l’appel. (Soumis par Natasha Bass)

Grâce à des dons privés de la communauté locale, des entreprises locales et des subventions gouvernementales, le projet a dépassé son objectif initial de collecte de fonds de 10 000 $.

La construction a commencé à l’été 2021.

Conçu par des skateurs

Le skateur de longue date Sean Doucet, qui a grandi dans la région de Saint John et a vécu en Colombie-Britannique avant de déménager à Grand Manan en 2021, est devenu conseiller bénévole, concepteur et constructeur du parc.

L’objectif de Doucet était quelque chose de plus convivial que l’ancien skate park construit sur l’île il y a plus de dix ans. Il n’a pas été bien utilisé et est finalement tombé en ruine avant d’être mis hors service.

Grand Manan est magnifique, mais les enfants de l’île se sont plaints qu’il n’y avait pas assez à faire. (Julia Wright / Radio-Canada)

Doucet a travaillé sur une conception plus conviviale et a commencé à s’approvisionner en matériaux. Une entreprise de construction locale, Dutchmen Contracting Ltd., a pavé le site et déplacé les lourdes rampes. Le magasin Home Hardware local offrait des matériaux à prix réduit.

“Je n’ai pas été dans beaucoup d’endroits dans le monde où la communauté peut se rassembler et vraiment, vraiment, vraiment se soucier de le faire – sans but lucratif. Juste pour aider la communauté”, a déclaré Doucet.

Le nouveau parc réutilise certains composants en béton de l’ancien parc, mais comprend des rampes de différentes tailles et difficultés, un halfpipe, des rebords, des boîtes et des rails, tous destinés aux patineurs, cyclistes et scooters.

Dans la culture du skateboard, a déclaré Doucet, “les gens se soutiennent énormément. Une personne pourrait être, vous savez, le meilleur skateur du monde, peu importe. Ils font un truc vraiment difficile, les gens les encouragent. Ensuite, la prochaine chose vous savez, quelqu’un qui n’est pas aussi talentueux – les gens l’encouragent exactement de la même manière s’il fait juste ce qu’il apprend à ce moment-là.

Le skateur de longue date Sean Doucet, qui a grandi dans la région de Saint John et vit maintenant sur l’île, a donné de son temps pour concevoir et construire le parc. (Julia Wright/CBC)

“C’est incroyable. Cela vous aide à vivre et à encourager les gens : peu importe que vous soyez bon ou mauvais. Vous faites simplement quelque chose qui vous apporte de la joie.”

Les sports d’équipe ne sont pas pour tout le monde, a souligné Doucet.

“En venant dans un endroit comme celui-ci, ils font tous une chose individuelle, mais ils peuvent se rassembler.”

Les enfants de l’île sont d’abord venus au conseil du village avec l’idée, ont réussi à collecter des fonds pour cela, et sont maintenant sortis en masse cet été pour utiliser le parc à bon escient. (Julia Wright/CBC)

Doucet estime qu’entre 15 et 70 enfants utilisent le parc les jours de pointe. Les planches à roulettes sont libres de se déconnecter au centre communautaire.

‘Sors et fais quelque chose’

Maman Cassandra Haynes dit que cela a fait une énorme différence pour ses trois enfants.

“Ils adorent ça”, dit-elle. “Avant, nous avions un skatepark, ils n’avaient pas grand-chose à faire. Maintenant, ils sont tout le temps ici avec leurs amis. Cela varie selon l’âge, du tout-petit à l’adolescent, donc c’est [interaction between] tous les différents groupes d’âge d’enfants.”

Voir le parc presque terminé est “plutôt cool”, a déclaré Bass.

Les enfants du scooter Avery Shewfelt, 7 ans, et Anthony Haynes, 6 ans, essaient des rampes par une belle soirée d’été. (Julia Wright/CBC)

“C’est agréable de voir vos enfants apprendre l’importance d’agir pour obtenir ce qu’ils veulent, plutôt que de rester assis et d’attendre que quelque chose se produise. Sortez et faites-le – ne vous en plaignez pas. Sortez et faites quelque chose.”

La prochaine étape, dit Doucet, consiste à installer une grande fonctionnalité appelée “boîte amusante”, qui a un rail sur le dessus et des rebords sur les côtés, et une fonctionnalité sur le pont supérieur avec des escaliers, une main courante et des rebords.

L’ensemble du parc sera terminé d’ici l’automne 2022, a-t-il déclaré.