Il n’y aura qu’une seule version de la tablette Pixel de Google, selon une nouvelle rumeur

La tablette Pixel de Google a certainement mis très longtemps à venir. D’abord taquiné en mai 2022, ce n’est toujours pas officiel, bien qu’un soit en vente sur Facebook Marketplace en décembre. Aujourd’hui, une nouvelle rumeur provenant d’une source généralement fiable jette un peu plus de lumière sur l’appareil à venir.

Contrairement à certains marmonnements précédents, nous n’allons apparemment obtenir qu’une seule version de la tablette Pixel – pas de séparation « vanille » et « Pro » ici. Des deux itérations possibles, la plus haut de gamme est restée, et le modèle bas de gamme avec le chipset Tensor de première génération a apparemment été annulé quelque part en cours de route.

J’ai également reçu quelques photos de l’appareil. pic.twitter.com/ctKWQoVDCT – Kuba Wojciechowski⚡ (@Za_Raczke) 26 janvier 2023

La tablette Pixel restante arrivera avec le SoC Tensor G2 qui est également présent dans les Pixel 7 et Pixel 7 Pro, un écran de résolution 2 560 x 1 600 fabriqué par China Star Optoelectronics et un pilote LED à six canaux Richtek RT4539. Ceci est utilisé pour le rétroéclairage des écrans LCD, alors ne vous attendez pas à voir un panneau AMOLED sur la prochaine tablette de Google.

Au moins une version de la tablette Pixel dispose de 8 Go de RAM fabriquée par Samsung et de 256 Go de stockage UFS, ainsi que d’un lecteur d’empreintes digitales latéral (probablement intégré au bouton d’alimentation).

Vous pouvez voir quelques images récemment divulguées de la tablette Pixel dans le tweet intégré ci-dessus. Comme indiqué précédemment, il aura une station d’accueil pour une utilisation facile en tant qu’écran intelligent, bien qu’il ne soit pas clair si cela sera inclus dans la boîte ou vendu comme accessoire en option. Espérons que la tablette Pixel sera lancée plus tôt que tard – ce n’est pas souvent que nous sommes à huit mois depuis que le fabricant a taquiné l’appareil pour la première fois sans qu’il soit devenu officiel entre-temps.