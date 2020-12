Le Premier ministre a déclaré à plusieurs reprises qu’il était «absolument attaché» à un accord, mais pas à n’importe quel prix – Reuters

À l’approche d’un accord sur le Brexit, Boris Johnson serait sage de ne pas confondre la cavalerie Covid-19 pour son propre salut politique.

L’approbation du vaccin Pfizer annonce certainement une nouvelle aube potentielle pour l’administration du premier ministre en proie à une pandémie au cours de la nouvelle année.

Cependant, s’il pense qu’il peut sortir en présentant au Parlement (et même au public) un fudge du Brexit avant la fin de la période de transition le 31 décembre, le dernier sondage suggère fortement le contraire.

Downing Street a peut-être été tenté de penser qu’un électorat distrait par le coronavirus se fiche du type d’accord conclu avec Michel Barnier et ses collègues, à Noël.

Pourtant, une enquête menée cette semaine par le think Center for Brexit Policy a révélé que les électeurs conservateurs du « mur rouge » prévoyaient de se venger des urnes si M. Johnson renonçait à sa promesse de « reprendre le contrôle » du référendum de 2016 et à son engagement de «Faire le Brexit».

Parmi ceux qui sont passés des travaillistes aux conservateurs en décembre dernier, 55 pour cent ont déclaré qu’ils seraient moins susceptibles de soutenir les conservateurs aux prochaines élections générales s’il y avait un sentiment de «sell-out» à Bruxelles.

Sur la suprématie du Parlement et des tribunaux britanniques, le contrôle des eaux de pêche britanniques, le pouvoir sur les tarifs commerciaux britanniques, la menace de futurs paiements en espèces du Royaume-Uni à Bruxelles et le droit de conclure des accords commerciaux à travers le monde, les électeurs vivant dans des zones clés du champ de bataille le Nord et les Midlands sont catégoriques sur le fait qu’il ne doit pas y avoir de retour en arrière dans le dernier cycle de négociations entre le Royaume-Uni et l’UE à la onzième heure.

Ils préféreraient ne pas conclure d’accord plutôt qu’un accord douteux, à tel point en fait qu’ils seraient plus susceptibles de voter à nouveau conservateur si nous partions aux conditions de l’Association mondiale du commerce (WTA).

Le Premier ministre a déclaré à plusieurs reprises qu’il était «absolument engagé» dans un accord, mais pas à n’importe quel prix, ajoutant: «Il s’agit de s’assurer que le Royaume-Uni est capable de gérer ses propres lois, ses propres pêcheries, etc. C’est fondamentalement de cela qu’il s’agit. » Donc, si c’est une très mauvaise affaire, il est probablement prudent de supposer que ce n’est pas un accord.

Mais, en fin de compte, la force de tout accord sera jugée par les députés. Et à l’ère post-coronavirus, tout ce qui porte l’odeur de sucre candi court sans doute un risque beaucoup plus sérieux de rébellion des Communes qu’il n’aurait pu le faire auparavant.

Ce n’est pas seulement que la révolte de 55 personnes de mardi soir a créé un précédent pour que les députés – y compris les nouveaux élus – votent contre le gouvernement.

Il est également problématique que la plupart des conservateurs considèrent le gouvernement comme le Grinch qui a volé Noël en ce moment.

Si le n ° 10 n’avait pas passé les 12 derniers mois à dilapider la confiance de ceux qui ont contribué à propulser M. Johnson au pouvoir avec une majorité de 80 sièges il y a un an, alors ils ressentiraient peut-être un peu plus de joie.

Mais, comme l’a dit un conservateur de haut rang: «Il y a actuellement de véritables doutes quant à la façon dont le gouvernement est dirigé, qui n’étaient pas uniquement centrés sur Dominic Cummings.

«Ils sont furieux de cette suggestion selon laquelle si vous n’êtes pas en faveur de plus de verrouillages, vous êtes heureux de le laisser déchirer – ce n’est tout simplement pas vrai.

«Les députés ont l’impression d’être traités comme des rats de laboratoire – sortez, dites ceci, faites cela. Le gouvernement ne semble pas voir les écueils à venir sur une politique donnée.

«Il y a eu une embardée vers un autoritarisme pur et simple compliqué par une incompétence totale. Même les députés qui ont voté avec le gouvernement l’ont fait à contrecœur. »

Avec un vaccin et une fumée blanche à l’horizon, M. Johnson devrait avoir des raisons de se sentir joyeux. Cependant, il ignore le manque de bonne volonté saisonnière de son parti à ses risques et périls.

Si les députés du Mur rouge savent qu’ils risquent de perdre leur siège en soutenant une tentative de Brexit, alors ils ne seront pas des dindes qui voteront pour Noël.