Il n’y aura pas de série Huawei Mate 50 cette année, selon la rumeur

À ce stade de l’année, la famille d’appareils phares P50 de Huawei aurait déjà dû être annoncée, mais les problèmes très bien documentés de l’entreprise résultant des diverses interdictions émises par le gouvernement américain ont eu un impact négatif sur ce lancement, c’est pourquoi il est la rumeur aurait été retardée.

Cela devrait encore arriver à un moment donné cette année, et c’est bien plus que ce que l’on pourrait dire pour la famille présumée Mate 50. Chaque année au second semestre, Huawei a dévoilé les nouveaux produits phares Mate, complétant la série P dans sa liste. Mais en 2021, cela n’arrivera pas, selon un nouveau rapport en provenance de Chine.

Huawei Mate 40 Pro

Huawei est obligé de sauter la série Mate 50, afin de pouvoir concentrer toutes ses ressources limitées sur la famille P50. Cela ne s’était jamais produit auparavant depuis que le premier Mate est devenu officiel en 2013, mais cela est compréhensible compte tenu de la pression que subit Huawei, avec une chaîne d’approvisionnement fortement paralysée à cause de toutes les interdictions.

Néanmoins, c’est triste de se produire, d’autant plus qu’au cours des dernières années, les produits phares de Mate ont toujours été des appareils exceptionnels. Ce n’est pas seulement Huawei qui perd à cause de toutes les interdictions, c’est le monde mobile dans son ensemble, et les consommateurs en particulier, car nous aurons un choix de moins pour les excellents appareils.

La source (en chinois) | Passant par