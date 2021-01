Selon un nouveau rapport citant des commandants supérieurs de l’Organisation du traité nord-américain (OTAN), les forces de la coalition ne quitteront pas l’Afghanistan d’ici mai, date limite que Donald Trump espérait rencontrer en tant que président.

« Il n’y aura pas de retrait complet des alliés d’ici la fin avril », a déclaré un responsable de l’OTAN à Reuters.

Selon la source, « Les conditions ne sont pas remplies » pour justifier un retrait à grande échelle, et la nouvelle administration présentera probablement « Modifications de la politique. »

« Avec la nouvelle administration américaine, il y aura des ajustements dans la politique, le sentiment de retrait précipité qui prévalait sera abordé et nous pourrions voir une stratégie de sortie beaucoup plus calculée, » il a dit.

Trump avait été catégorique pendant sa présidence sur le fait de ramener des troupes chez eux et de mettre fin à la guerre de 20 ans qui fait rage en Afghanistan. Son administration a négocié avec les forces taliban l’année dernière un retrait complet d’ici mai de cette année, si les conditions se stabilisent dans le pays et à la condition que les talibans rompent leurs liens avec les groupes terroristes et entament des négociations de paix avec le gouvernement afghan.

L’ancien président a également ordonné au Pentagone de retirer des milliers de soldats d’ici la mi-janvier, ne laissant que 2500 soldats américains dans le pays, le nombre le plus bas depuis 2001.

« Les Alliés continuent d’évaluer la situation générale et de se consulter sur la voie à suivre », A déclaré la porte-parole de l’OTAN, Oana Lungescu.

Un porte-parole des talibans a déclaré à Reuters que le groupe espérait toujours que les États-Unis quitteraient le pays d’ici la fin de l’année.

«Nous espérons également que l’OTAN pensera à mettre fin à cette guerre et à éviter d’autres excuses pour prolonger la guerre en Afghanistan», a déclaré le porte-parole.

Il reste à voir dans quelle direction Biden mènera la guerre, car elle n’était pas aussi centrale pour sa campagne que celle de Trump. Il était auparavant vice-président sous Barack Obama, qui a poursuivi les guerres, et les responsables de l’administration Biden ont signalé qu’une position dure similaire se poursuivrait sous sa présidence.

Le porte-parole du Pentagone, John Kirby, a déclaré ce mois-ci que les talibans n’avaient pas respecté «leurs engagements de renoncer au terrorisme et de mettre fin aux attaques violentes contre les forces de sécurité nationales afghanes». «Il est très difficile de voir une voie spécifique pour le règlement négocié.»

Kirby affirme cependant que l’administration est « engagé » quitter le pays. Biden a promis lors de sa campagne pour la présidence de «Mettre fin aux guerres éternelles en Afghanistan et au Moyen-Orient», bien qu’il n’ait pas présenté un calendrier aussi agressif ou spécifique que Trump, laissant de nombreux critiques se demander à quel point il est attaché à cette promesse.

Sher Mohammad Abbas Stanikzai, le négociateur de paix adjoint des talibans, a déclaré cette semaine que l’administration Biden réexaminait la sortie pacifique négociée par Trump et il espère qu’elle est honorée.

«Dans l’histoire de l’Afghanistan, personne n’a jamais donné un passage sûr aux troupes d’invasion étrangères. Donc, c’est une bonne chance pour les Américains que nous leur donnions un passage sûr pour sortir conformément à ce traité. Nous espérons que lorsqu’ils l’examineront, ils parviendront au même résultat positif [conclusion], « il a dit.

