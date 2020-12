La star de télé-réalité, qui a confirmé il n’y a pas longtemps qu’elle avait contracté et récupéré de Covid-19, a posté sur Twitter que sa célèbre famille annulait sa fête annuelle du réveillon de Noël à cause de la pandémie.

Après qu’un abonné de Twitter ait interrogé Kardashian sur la fête, elle a tweeté: « Les affaires Covid deviennent incontrôlables en Californie. »

« Nous avons donc décidé de ne pas faire de fête de Noël cette année. C’est la première fois que nous ne ferons pas de fête de Noël depuis 1978, je crois », a écrit Kardashian. « La santé et la sécurité avant tout! Prendre cette pandémie au sérieux est un must. »

Le nombre croissant de cas de Covid-19 en Californie a entraîné une modification des ordonnances de séjour à la maison pour la vallée de San Joaquin et le sud de la Californie, où la plupart des membres de la famille Kardashian-Jenner ont des maisons.

Répondant à un autre adepte, Kardashian a écrit: « Vraiment, nous sommes tous tellement bouleversés à ce sujet. »

« Je ne sais pas si vous vous moquez de moi en ce moment LOL mais je parle vraiment de la fête du réveillon de Noël LOL », a-t-elle écrit.

La famille ne fera pas non plus sa carte de Noël annuelle que les fans attendent avec impatience chaque année.

« Nous n’avons rien fait », a tweeté Kardashian. « Pas de photos de Noël et pas de fête de Noël cette année. Covid a pris le relais. »

Les téléspectateurs de leur hit E! la série de télé-réalité « Keeping Up With the Kardashians » sait que la carte n’est pas arrivée hier non plus à cause du drame familial sur le thème et la programmation.

L’annulation de la fête intervient des semaines après que ses sœurs Kim Kardashian West et Kendall Jenner ont été critiquées après que les deux ont organisé des soirées bien fréquentées pendant la pandémie.

Kardashian West a organisé une fête d’anniversaire pour elle-même sur une île privée avec ses amis et sa famille en octobre et Jenner a organisé une fête d’Halloween pour le 25e anniversaire de stars.