Il n’y a rien qu’Helen Skelton ne puisse pas faire – elle trouverait un moyen d’aller sur Mars si elle le devait, je suis si fier, déclare la star de Countryfile

STRICTLY star HELEN Skelton déchire actuellement la salle de bal avec son partenaire de danse Gorka Marquez.

La pro espagnole Gorka a prononcé un discours passionné ce week-end encourageant Helen à avoir plus confiance en elle, et sa co-vedette de Countryfile, Charlotte Smith, a déclaré que la présentatrice “fantastique” pouvait réaliser tout ce qu’elle voulait.

Helen Skelton réalise tout ce à quoi elle pense, a déclaré sa co-vedette de Countryfile

Charlotte Smith est une grande fan de Strictly

Dans une interview exclusive pour soutenir la randonnée de Countryfile pour les enfants dans le besoin, Charlotte déclare : « Il n’y a rien qu’Helen Skelton ne puisse faire. Je suis sûr que si vous disiez à Helen Skelton “nous devons aller sur Mars”, elle trouverait un moyen de le faire. C’est la femme la plus fantastique. Je suis vraiment, vraiment fier d’elle.

La surprise de la série Strictly jusqu’à présent a sans doute été l’expert de la faune Hamza Yassin.

La star de CBBC à la voix douce a été catapultée pour montrer le favori parmi les bookmakers après une incroyable samba samedi.

Sa capacité à danser a certainement surpris Charlotte à la suite d’un projet tendre Children In Need sur lequel ils ont travaillé ensemble il y a des années.

Elle dit: «Hamza, que j’ai rencontré une fois près d’un château écossais, encore une fois avec Children in Need en fait.

“Nous avions des enfants dont le père était décédé de manière plutôt traumatisante et l’un d’eux était un photographe en herbe, nous lui avons donc présenté Hamza, qui est l’une des personnes les plus douces et les plus adorables que vous rencontrerez jamais.

“Alors quand j’ai vu qu’il était sur Strictly, j’ai pensé” Oh pauvre Hamza, il ne durera pas très longtemps “. Oh mon dieu, il est brillant. Qui a vu ça venir ?

Charlotte est la première à admettre que Countryfile est l’une des émissions les moins glamour à la télévision, sans avoir besoin d’un département de coiffure et de maquillage car ses présentateurs explorent les grands espaces dans toutes les conditions.





Mais cela n’a pas le moins du monde atténué son amour pour ce travail, et elle l’appelle joyeusement son travail « de rêve ».

Serait-elle tentée de suivre les traces d’Helen et d’échanger la randonnée à travers les champs contre un pas rapide aux pieds agiles ?

Elle rit : « Je ne suis pas sûre que mon genou bionique serait à la hauteur de celui de Craig [Revel-Horwood] normes.”

Charlotte a subi une arthroplastie complète du genou il y a deux ans et cela a entraîné des défis supplémentaires lorsqu’elle est sur le terrain.

« Depuis que j’ai fait refaire mon genou, je n’aime plus Stiles », dit-elle. « Je les trouve très difficiles parce que mon genou bionique, mon genou de remplacement, ne se plie pas tout à fait… alors c’est très inélégant. Un autre présentateur que vous pourriez voir faire les stiles mais pour moi c’est trop embarrassant alors nous avons coupé ça.

Heureusement, sa randonnée pour Children In Need n’a pas comporté d’obstacles délicats.

Elle a rencontré Isabella, autiste de 10 ans, de Wakefield, qui a un chien assistant appelé Storm pour l’aider dans la vie quotidienne.

Ensemble, ils se sont promenés dans les Peaks et ont aimé voir des vaches, des bois et un crapaud.

Charlotte déclare : « Je suis vraiment fière d’en faire partie. C’est une enfant adorable. Elle est vraiment dans la nature. Elle saute juste et trouve quelque chose et le ramène et en parle. Le simple fait d’entendre sa famille parler du changement que le chien a apporté, en particulier à Isabella, mais à leur vie était incroyable. Lorsque vous avez un enfant avec des besoins supplémentaires, cela peut avoir un impact réel sur toute la famille.

« Lever ses enfants le matin alors que vous avez aussi vos propres échéances en cours est un véritable point d’éclair dans une famille. En particulier pour Isabella, elle détestait sortir du lit, elle ne voulait pas mettre l’uniforme scolaire, donc avant même qu’ils n’arrivent à monter dans la voiture pour aller à l’école, tout le monde s’était emporté et tout le monde était en colère.

«Alors maintenant, Storm le chien entre et la réveille et elle est toute heureuse et adorable parce que c’est un grand chien magnifique et tout en pente et magnifique, puis il bondit et prend son uniforme, puis elle est debout et en route pour le petit déjeuner et personne n’a eu de dispute.

La randonnée est devenue une partie très appréciée de Children In Need avec des personnes de tout le pays qui y participent.

Charlotte se souvient de ses origines en disant: “Je me souviens quand ce n’était qu’une idée et nous étions comme si tout le monde le ferait, parce que le calendrier a eu un tel succès pendant tant d’années et l’idée d’introduire autre chose est toujours un peu angoissante. mais les gens l’ont vraiment pris à cœur.

Le Countryfile Ramble pour BBC Children in Need sera diffusé sur BBC One le dimanche 6 novembre à 17h05.

Jon Bond – Le Soleil

L'équipe de Countryfile est un grand supporter de l'association caritative