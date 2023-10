Il n’y a rien de surprenant dans l’opération du Hamas | Gaza

Les autorités israéliennes semblent avoir été prises de court par l’opération Al-Aqsa lancée samedi par le Hamas. Outre les tirs de roquettes, la faction palestinienne a également envoyé ses combattants de la bande de Gaza vers le sud d’Israël, où ils ont attaqué des cibles militaires, pris brièvement le contrôle de certaines colonies israéliennes et pris en otage des dizaines de civils et de soldats.

Certains ont qualifié l’attaque du Hamas d’« échec colossal » de l’appareil militaire et de renseignement israélien. D’autres, pour la plupart des diplomates et des dirigeants politiques occidentaux et au-delà, l’ont qualifié d’acte « terroriste » « non provoqué », tout en insistant sur le fait qu’Israël a le « droit de se défendre ».

Mais rien dans cette opération n’est surprenant ou non provoqué. Ce n’est pas non plus simplement le résultat de lacunes dans les mesures de sécurité israéliennes. C’est une réponse à laquelle on peut s’attendre de la part du peuple palestinien, qui fait face à la domination coloniale et à l’occupation israélienne depuis des décennies.

Le droit international interdit aux États « toute occupation militaire, même temporaire ». La résolution 37/43 de l’Assemblée générale des Nations Unies réaffirme également que les personnes qui luttent pour leur indépendance et leur libération du régime colonial ont le droit de le faire en utilisant « tous les moyens disponibles, y compris la lutte armée ». En d’autres termes, l’opération Al-Aqsa Flood fait partie de la lutte armée palestinienne provoquée par l’occupation et le colonialisme israéliens.

Il n’est pas non plus surprenant que les factions armées palestiniennes s’appuient sur des tactiques asymétriques et furtives. En effet, ils affrontent l’une des forces armées les plus sophistiquées et les mieux financées au monde.

Que l’opération ait été lancée depuis Gaza n’est pas non plus surprenant. Le regretté universitaire palestino-américain Edward Said a un jour qualifié Gaza de « noyau essentiel » de la lutte palestinienne. C’est un endroit pauvre et encombré, habité en grande partie par des réfugiés palestiniens expulsés de leurs foyers lors de la Nakba de 1948. Il a déjà donné naissance à la première Intifada et a accueilli l’essentiel de la résistance armée palestinienne au cours des dernières décennies.

Gaza est également soumise à un siège débilitant depuis 16 ans, ce qui a coûté un lourd tribut à sa population mais n’a pas réussi à détruire sa volonté de résistance. Le blocus a été imposé après que le Hamas a remporté les élections au Conseil législatif palestinien en 2006, mais son rival palestinien, le Fatah, ainsi qu’Israël et ses partisans ont conspiré pour l’empêcher de prendre le pouvoir.

Après plusieurs mois de combats, le Hamas a réussi à prendre le contrôle total de Gaza en juin 2007, ce pour quoi Israël et ses partenaires ont décidé de punir collectivement les Palestiniens qui y vivaient.

Depuis plus de 16 ans, les habitants de Gaza n’ont aucune liberté de mouvement. Ils peuvent sortir par les points de contrôle contrôlés par Israël s’ils disposent d’un permis de travail israélien ou, dans de rares cas, s’ils ont reçu des autorisations spéciales d’Israël pour recevoir des soins médicaux en Cisjordanie occupée pour des pathologies mettant leur vie en danger. Pour partir dans n’importe quelle autre partie du monde, ils doivent avoir un visa valide, difficile à obtenir pour les apatrides, puis se plier aux décisions arbitraires des autorités égyptiennes de fermer le poste frontière de Rafah et de refuser l’entrée aux Palestiniens.

Le blocus a pratiquement paralysé l’économie de Gaza. Aujourd’hui, près de la moitié de la population est au chômage. Parmi les jeunes, le taux de chômage dépasse les 60 pour cent. L’approvisionnement alimentaire est également limité par le siège. De 2007 à 2010, les autorités israéliennes ont comptabilisé les besoins nutritionnels des Palestiniens en calories pour éviter de peu la malnutrition, tout en restreignant l’accès à la nourriture pour la population de Gaza.

Aujourd’hui, selon le Programme alimentaire mondial, une partie importante de la population est en situation d’insécurité alimentaire. En 2022, 1,84 million de personnes en Palestine – soit un tiers de la population – n’avaient pas assez à manger. Parmi ces personnes, 1,1 million étaient considérées comme « en situation d’insécurité alimentaire grave », dont 90 pour cent vivaient à Gaza.

La bande souffre également d’une crise énergétique. L’interdiction israélienne sur l’entrée de carburant à Gaza signifie que la production d’électricité est sévèrement limitée. En 2023, Gaza ne disposait que de 13 heures d’électricité par jour. En 2017 et 2018, ce chiffre était tombé à sept heures par jour.

Cela a entraîné de graves problèmes d’approvisionnement en eau et d’assainissement. Les coupures de courant constantes ont empêché les stations d’épuration de fonctionner correctement. En conséquence, les eaux usées non traitées se déversent simplement dans la mer Méditerranée.

Les aquifères de Gaza, principale source d’eau, sont également presque épuisés et contaminés par les eaux de mer et les eaux usées. Une part importante de toutes les maladies signalées à Gaza est due au manque d’accès à l’eau potable.

Le blocus a également eu des conséquences néfastes sur les installations médicales de la bande de Gaza. Les hôpitaux manquent de fournitures, d’équipements et d’infrastructures de base et sont incapables de traiter les cas graves ou de fournir des soins appropriés aux malades chroniques.

Ensuite, il y a les campagnes militaires israéliennes de routine. Israël justifie ses attaques contre l’enclave en prétendant qu’il poursuit les combattants palestiniens. Pourtant, il cible systématiquement les civils et les infrastructures civiles non militaires comme les bâtiments résidentiels, les hôpitaux, les écoles, les usines de traitement des eaux, etc., rendant la vie à Gaza encore plus insupportable.

L’impact psychologique de tout cela ne peut être sous-estimé, en particulier chez les jeunes, qui ressentent un sentiment accru de désespoir et de détresse mentale. Comme me l’a dit un jeune Palestinien de Gaza lors d’un entretien en 2013 : « Chaque jour, ici, on lutte pour s’empêcher de perdre la tête. Vous remarquerez que les jeunes de Gaza vont souvent à l’université et qu’en parallèle ils font des stages, font du bénévolat ou créent des organisations. Tout cela est fait pour rester occupé mentalement et retarder le moment inévitable où vous le perdrez.

Mais toutes ces années de tragédie et de souffrance n’ont pas tué l’esprit de résistance palestinien.

La justification formelle de l’opération donnée par le Hamas était la profanation par les Israéliens de la mosquée Al-Aqsa, le troisième lieu saint de l’Islam, et l’augmentation de la violence des colons contre les Palestiniens. Mais si l’on considère à quel point cette opération semble bien planifiée, il est probable que l’opération Al-Aqsa Flood était en préparation avant les récents événements à Jérusalem et en Cisjordanie.

En fait, ce qui semble être la plus grande réponse militaire des Palestiniens depuis des décennies était une évolution inévitable, un acte de résistance et une réaction aux souffrances de la population de Gaza sous un blocus et une occupation brutales. Cela fait partie de la lutte palestinienne pour la liberté et consolide la place de Gaza au cœur de celle-ci.

Les opinions exprimées dans cet article appartiennent à l’auteur et ne reflètent pas nécessairement la position éditoriale d’Al Jazeera.