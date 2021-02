«  Il n’y a rien à enquêter  »: le gouverneur Andrew Cuomo défend la gestion par New York du COVID-19 dans les maisons de retraite

Après s’être vanté d’avoir forgé un plan de bataille gagnant contre le COVID-19, le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, fait face à un moment critique après qu’un assistant a admis avoir dissimulé au public les données des maisons de soins infirmiers après avoir reçu une enquête fédérale.

Les retombées du scandale se multiplient alors que les législateurs lancent une campagne bipartite pour une enquête plus approfondie sur la réponse COVID-19 de l’administration Cuomo, citant une série de révélations qui ont levé le voile du secret sur le véritable nombre de décès dus aux coronavirus pour les maisons de soins infirmiers de New York, qui a dépassé 13000 résidents contre 8 700 précédemment signalés.

«La politique ne devrait jamais passer avant la vie des gens», a écrit dimanche le représentant américain Antonio Delgado, DN.Y. sur Twitter, ajoutant que les commentaires de l’assistante de Cuomo, Melissa DeRosa, «sont au-delà des inquiétudes et justifient une enquête approfondie.

«Des milliers de New-Yorkais ont perdu leur famille dans des maisons de retraite à cause du COVID-19, une douleur aggravée par l’incapacité de réconforter leurs proches dans leurs dernières heures», a ajouté Delgado. «Ils méritent des réponses et des responsabilités.»

Pendant ce temps, Cuomo a lancé une longue défense lundi, concédant que les responsables de l’État auraient dû publier les données des maisons de retraite plus tôt, mais ont eu du mal à le faire en raison de la charge de travail pandémique et de l’enquête fédérale politisée du ministère de la Justice sous l’ancien président Donald Trump.

« Je ne pense pas qu’il y ait quoi que ce soit à clarifier ici », a déclaré Cuomo, ajoutant que son administration avait déclaré au personnel des dirigeants législatifs l’automne dernier qu’elle donnerait la priorité à la fourniture des informations au DOJ.

« C’est un fait, il n’y a rien à enquêter là-bas, puis nous avons fourni des informations au DOJ », a-t-il dit, ajoutant à nouveau: « Il n’y a rien à enquêter. »

Le DOJ a refusé lundi de commenter la situation, qui est liée à l’agence fédérale en août et octobre, demandant aux responsables de l’État de New York de fournir des données COVID-19 relatives aux maisons de retraite.

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, déclare que les données auraient dû être priorisées

Cuomo a également affirmé que la divulgation tardive des données par l’État provenait des maisons de retraite médicalisées, des hôpitaux et des responsables de l’État accordant la priorité à la lutte contre le coronavirus.

Pendant des mois, l’administration de Cuomo n’avait publié que le nombre de résidents de maisons de retraite qui étaient décédés du COVID-19 dans les maisons elles-mêmes. Parmi les données que les législateurs des États recherchaient auprès du ministère de la Santé figuraient le nombre de résidents qui sont morts dans les hôpitaux.

«Plus que tout, c’était juste un problème de capacité», a déclaré Cuomo à propos du retard dans la publication des informations. « Souvenez-vous, en même temps que nous gérons la pandémie; c’est ce que tout le monde faisait, et ces choses prennent du temps et la priorité n ° 1 était de sauver la vie des gens. »

En outre, Cuomo a déclaré qu’il regrettait d’avoir joué un rôle dans la publication tardive d’informations, affirmant que cela avait permis aux théories du complot et à la désinformation de se répandre sur les décès des foyers de soins.

« Et maintenant, les gens se retrouvent avec la pensée de: mon être cher a-t-il dû mourir? Et c’est une question brutale et brutale à poser à une personne », a déclaré Cuomo.

« Je veux que tout le monde sache que tout a été fait par les meilleurs esprits dans le meilleur intérêt », a-t-il ajouté, faisant référence au commissaire à la santé de l’État, le Dr Howard Zucker et à d’autres experts qui ont guidé les politiques de santé publique de l’État.

Cuomo a également répondu à certains législateurs de l’État appelant le législateur à le priver de ses pouvoirs d’urgence, ce qui lui a permis d’imposer unilatéralement des règles et des restrictions radicales pendant la pandémie de coronavirus.

«Les pouvoirs d’urgence n’ont rien à voir avec les maisons de retraite. J’ai pris des centaines d’actions », a déclaré Cuomo, ajoutant que la législature peut annuler toute action avec un vote à la majorité simple, ce qui n’est pas arrivé à ce jour.

«Ces décisions ne doivent pas être politisées», a déclaré Cuomo. «Si vous preniez ces décisions par sondage, aucune d’elles ne se produirait et les gens mourraient.»

Ils ont été parmi les premiers commentaires publics de Cuomo depuis que DeRosa a reconnu avoir suspendu la publication des données COVID des maisons de retraite parce que l’administration du gouverneur craignait qu’elles ne soient «utilisées contre nous» par le ministère de la Justice. Les commentaires de DeRosa sont venus mercredi lors d’une réunion privée avec les législateurs de l’État et ont été rapportés par le New York Post; Le bureau de Cuomo a par la suite publié une transcription partielle.

Dans une déclaration vendredi matin, DeRosa a déclaré qu’elle expliquait simplement aux législateurs de l’État lors d’une réunion virtuelle à huis clos mercredi que lorsque l’État a reçu l’enquête fédérale, « nous devions temporairement annuler la demande de l’Assemblée législative de traiter d’abord la demande fédérale. »

Elle a ajouté que l’État était «complet et transparent dans nos réponses» au ministère de la Justice et ensuite «devait immédiatement concentrer nos ressources sur la deuxième vague et le déploiement des vaccins».

