Il n’y a qu’une seule raison pour laquelle l’incroyable OnePlus 13 ne peut pas remplacer mon iPhone : OnePlus peut toujours le réparer

Si ce n’était pas clair en regardant ma dernière histoire liée à Apple, je commence à en avoir un peu marre des astuces de vente incitative bon marché de Cupertino. En fait, je cherche peut-être à passer à mon premier (primaire) Téléphone Android depuis le Pixel 6 Pro !

Et comme je ne suis pas impressionné par les performances des appareils photo de Samsung et de Google, ni par la durée de vie de la batterie du Galaxy S24 et Pixel 9 Proj’ai mon dévolu sur le OnePlus 13.

La batterie époustouflante de 6 000 mAh avec chargement filaire ultra-rapide et chargement magnétique sans fil ; La puce Snapdragon Elite de pointe et le système de caméra impressionnant font du nouveau lancement OnePlus 13 probablement le concurrent Android le plus puissant pour remplacer mon iPhone (pour l’instant).

Le problème (si ce n’était pas déjà clair) est que le OnePlus 13 Il manque une chose que j’apprécie vraiment dans un téléphone : une taille gérable pour une utilisation à une main.

Et pour la deuxième année consécutive, je me demande… Pourquoi ?

Le OnePlus 13 a plus que jamais besoin d’un Plus One : OnePlus laisse-t-il de l’argent sur la table ?

Comme je l’ai mentionné dans l’introduction, je ne considère pas que Galaxie S24 une alternative viable au nouveau iPhone 16 Pro simplement parce que ce n’est pas le meilleur Galaxy de Samsung – parce que la société sud-coréenne continue de refuser de fabriquer une version plus petite du Galaxy « Ultra ».

En revanche, l’autre alternative « évidente » au iPhone 16 Prole Pixel 9 Pro est incroyablement sous-alimenté pour les choses que je dois faire – par exemple, le montage vidéo. Le Pixel peut prendre 3 minutes pour enregistrer une modification vidéo que l’iPhone enregistre en un seul clic.

OnePlus 13 est le remplacement Android parfait pour mon iPhone 15 Pro Max – mais pas l’alternative parfaite pour l’iPhone 16 Pro compact

Cela me laisse avec le OnePlus 13qui a l’air et se sent plus haut de gamme que le Galaxie S24et fera des cercles autour de lui en termes de durée de vie de la batterie. Pendant ce temps, il démolit le Tensor G4 dans le Pixel 9 Pro en performances.

Pour entrer un peu plus dans les détails, voici pourquoi je considère le OnePlus 13 le principal candidat Android pour remplacer mon iPhone 15 ProMax :

Chargement magnétique sans fil (MagSafe)

Moteur de vibration de qualité iPhone (peut-être mieux)

Performances de qualité iPhone (peut-être meilleures – sur papier)

Curseur d’alerte – pour remplacer le bouton d’action de l’iPhone

Lecteur d’empreintes digitales à ultrasons (devrait être aussi rapide que Face ID)

Options de stockage et de RAM très généreuses – 256/12 Go sur le modèle de base

Écran plat avec verre incurvé 3D et bordures symétriques

Belle finition (en bleu et peut-être en blanc)

Plus léger que les grands produits phares d’Apple, Samsung et Google

Système de caméra triple 50MP capable avec des couleurs naturelles en mode Hasselblad

Chargement filaire et sans fil considérablement plus rapide que tout autre produit phare grand public

Une énorme batterie de 6 000 mAh, qui pourrait très bien compenser le manque d’optimisation de la batterie d’Android et amener l’endurance du OnePlus 13 à égalité avec celle de l’iPhone

Malgré la hausse attendue des prix aux États-Unis et en Europe, le OnePlus 13 sera certainement moins cher que les iPhone 16 ProMax, Galaxy S25 Ultra, et Pixel 9 Pro XL

Je comprends pourquoi OnePlus a décidé de ne créer qu’une grande variante du OnePlus 13 mais pourquoi rater l’opportunité créée par la révolution des batteries ?

Ces étuis MAGNÉTIQUES ont l’air délicieux.