Il n’y a qu’un seul pari à terme qui vaut la peine d’être considéré avant la campagne 2022-23 des Blackhawks de Chicago – Shaw Local

Les attentes sont faibles pour les Blackhawks de Chicago qui entrent dans la saison 2022-23 de la LNH.

Ils sont allés 28-42 l’an dernier et ont raté les séries éliminatoires au cours de quatre des cinq dernières saisons. Ils ont un nouvel entraîneur-chef, avec Luke Richardson en tête après avoir passé quatre saisons en tant qu’adjoint des Canadiens de Montréal. Ils sont 200/1 pour remporter la Coupe Stanley à Césars Sportsbookqui est la deuxième cote la plus basse du marché.

En conséquence, il n’y a qu’un seul pari à terme que vous devriez même envisager avant l’ouverture de la saison mercredi. C’est pour les Blackhawks de terminer avec le total de points le plus bas de la saison régulière de la ligue. Ils ont un prix de +350 pour le faire à Césars Sportsbookqui est le partenaire de cotes officiel de Bet Chicago Sports.

Seuls les Coyotes de l’Arizona ont de meilleures chances d’accomplir cet exploit, car ils sont cotés à +250 sur ce marché. Les Canadiens sont à +650, tandis que les Sharks de San Jose sont à +800. Toutes les autres équipes sont 10/1 ou plus sur ce marché.

La raison pour laquelle les fans des Blackhawks peuvent parier sur cet avenir et s’assurer que cela se produise, cependant, est à cause de ce que cela pourrait signifier. Connor Bedard est le prochain espoir très convoité et semble sur la bonne voie pour être le choix n ° 1 l’été prochain. Il a récemment produit 51 buts et 101 points lors de sa saison de 16 ans avec les Pats de Regina de la WHL.

Avec la façon dont la loterie du repêchage de la LNH est structurée, finir dernier ne garantit pas nécessairement le premier choix. Mais cela ne nuit certainement pas non plus à vos chances. Les Canadiens ont terminé avec un creux de 55 points dans la ligue avant de décrocher le premier choix au classement général l’an dernier.

Jetez un coup d’œil à la plupart des projections de la saison, et il est juste de dire que les Blackhawks seront dans le coup pour les honneurs de marquer le moins de points au total dans la ligue cette année. Josh Younggren de evolution-hockey.com les Blackhawks ont terminé avec 63,5 points, le pire de la ligue, dans un article d’aperçu de la saison de la semaine dernière.

“Le Central a perdu de sa force”, a écrit Younggren dans le blog d’avant-première de la saison. «Mais l’intersaison extrême potentiellement motivée par Bedard à Chicago fait des merveilles pour l’évaluation globale. C’est presque une chose de beauté à quel point Chicago est devenu apparemment du jour au lendemain.

Dom Luszczyszyn de The Athletic a projeté que les Blackhawks finiraient avec deux points de plus que les Coyotes. Luszczyszyn a donné aux Blackhawks une note globale de D en tant qu’alignement et une chance de 28% de terminer à la dernière place dans Aperçu de la saison de l’Athletic.

La plupart des fans commencent l’année avec l’aspiration de voir leur équipe remporter la Coupe Stanley, même si cela peut sembler long. Mais les fans des Blackhawks peuvent embrasser la reconstruction et potentiellement gagner de l’argent en pariant sur ce marché à terme particulier. Inscrivez-vous avec Caesars Sportsbook aujourd’hui pour profiter de leur offre pour les nouveaux utilisateurs avant la saison de la LNH.

Total de points le plus bas en saison régulière