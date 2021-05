Il n’y a qu’un seul de moi dans le monde, laissez seul à la WWE – Confiant Rohan Raja met les yeux sur la gloire de la WWE

Rohan Raja est le dernier de la liste toujours croissante de lutteurs d’origine indienne que la WWE se sont inscrits ces derniers temps, mais ce n’est pas seulement parce que Raja a des racines dans Gurudaspur et Hosiapur au Pendjab que ce 29 ans se retrouve parmi un groupe d’athlètes d’élite. à la marque WWE NXT UK. En seulement cinq ans d’expérience dans la lutte professionnelle, la formation de Raja a été aussi polyvalente que possible, ce qui comprend l’apprentissage des prouesses techniques à la Storm Wrestling Academy sous Lance Storm, le broyage sous le tournage du japonais et le lutteur MMA Yuki Ishikawa, choisissant les cerveaux de le Great Gama Singh et maintenant ses compétences au WWE Performance Center – Harvard of Professional Wrestling – comme il le dit.

L’univers de la WWE a eu le premier aperçu de cette superstar de 6’0200 lb, sikh assermentée, britannique, australienne élevée, formée au Canada (croyez-en chaque mot) la semaine dernière lors de ses débuts à la WWE NXT UK contre Toeman. News18.com a rattrapé le Crawley, né dans le West Sussex, alors qu’il parlait de ses premiers souvenirs en regardant la lutte, des raisons pour lesquelles il se faisait autrefois appeler « The Cockiest Man Alive » et du soutien qu’il a reçu des fans indiens.

Extraits:

Qu’est-ce qui distingue Rohan Raja?

J’apporte quelque chose de différent qui est une combinaison de styles différents. Chaque fois que je suis à la télévision, vous verrez quelque chose de nouveau. Je viens de commencer ici à la WWE, mais je sens que chaque match avance, je veux être très créatif et je veux divertir les fans, en particulier en Inde.

Early Wrestling influence et lutte avec l’idée de la poursuivre …

J’ai commencé à regarder la lutte à l’âge de quatre ans avec mon Bapuji (grand-père), mon père et mon frère. Je pense que même si je n’avais pas commencé à le regarder tôt, je serais toujours devenu accro plus tard. Au fil des années, mon frère et moi le regardions semaine après semaine, ma mère et ma sœur regardaient avec nous et cela nous maintenait tous proches l’un de l’autre et je ne réalisais pas à quel point la lutte avait un impact sur nos relations, plus tard dans vie. Quand j’étais au début de mon adolescence, je pensais prendre des cheminements de carrière différents, mais plus je vieillissais, c’était juste de la lutte. Cependant, surtout d’origine indienne, j’avais peur de ce que penseraient mes proches. J’avais du mal avec l’idée de le poursuivre, en pensant à la réaction de ma famille. Finalement, mes frères et sœurs et moi avons élaboré un plan pour le dire à mon père et il est mon plus grand partisan depuis.

Déménagement au Canada et tutelle sous Lance Storm et Yuki Ishikawa

J’étais en Australie à ce moment-là et une fois que j’ai décidé d’y aller, j’ai déménagé au Canada. J’ai commencé à m’entraîner avec Lance Storm et j’ai appris un style de lutte très technique et soumis. Beaucoup de choses ont été très rapides, mais c’étaient les petites choses entre les deux qu’il prêchait vraiment et voulait vraiment enseigner à ses élèves. C’était ma formation initiale.

Après cela, j’ai commencé à travailler sur des spectacles de lutte dans l’Ouest canadien. Finalement déménagé à Toronto, dans l’est du Canada et formé sous Yuki Ishikawa – chasseur de tir japonais et lutteur professionnel, il a en fait entraîné Asuka. Son style est basé sur la soumission, mais les transitions dans son style sont très nettes, plus du jeu au sol. Et les choses que j’ai appris de Lance et Yuki, j’essaie de les rassembler et de viser ce mélange unique.

Performance Center et apprendre des meilleurs

Avance rapide vers le Royaume-Uni et dans le Performance Center, j’apprends des meilleurs – c’est comme le Harvard de la lutte professionnelle. Mon héros d’enfance est Shawn Michael et j’apprends de lui. J’ai la chair de poule en parlant – je ne sais pas comment vous surmontez cela. Et c’est ce que j’ai fait, combiné tous ces styles et je les ai faits miens. Je lutte depuis 5 ans et j’apprends toujours. J’ai l’impression que chaque fois que je suis à la télé, je vais continuer à m’améliorer

Quel style définirait le mieux Rohan Raja?

Je suis plutôt un lutteur technique, mais j’appelle mon style hybride. si je suis sur le ring avec quelqu’un comme A-Kid qui est très basé sur la soumission, je retirerai cela de mon répertoire contre lui. Avec quelqu’un comme Tyler Bate, il est techniquement solide – il n’y a rien qu’il ne peut pas faire – alors j’essaie de le faire progresser dans la magie technique. Avec la composition diversifiée de WWE NXT UK, chaque adversaire sera différent et c’est ce choc de styles qui me passionne

De « l’homme le plus insolent du monde » à « sikh assermenté, né en Grande-Bretagne, élevé en Australie, formé au Canada »

Ma personnalité est quelqu’un qui aime être aimé. Je suis plutôt décontracté en général, mais en lutte, je suis entré très tôt dans ce personnage arrogant en tant que personnage, mais au fur et à mesure que je progressais, j’y ai mis davantage mes racines indiennes et maintenant j’ai commencé à m’y investir davantage. Mon slogan est «Sikh assermenté, né en Grande-Bretagne, élevé en Australie, formé au Canada» – et c’est essentiellement moi, j’ai obtenu 100 crans. C’est aussi une grande partie pour moi d’honorer mon héritage indien et j’essaye de le faire avec mon entrée, avec ce que je porte. Et quand vous commencez à me faire parler – mon accent est un peu mitigé – mais je veux que cela se manifeste aussi, c’est ma personnalité. J’ai l’impression qu’il n’y a qu’un seul de moi dans le monde, sans parler de la WWE, donc je sens que si je continue à faire ce que je fais avec ma personnalité, le ciel est la limite pour moi.

À propos de l’Inde et réponse de la fanbase indienne

Le côté de la famille de mon père est de Gurdaspur du Pendjab et le côté de ma mère est de Hoshiarpur. J’ai encore de la famille là-bas. Je ne suis allé en Inde que deux fois, mais c’est un endroit où je veux toujours aller. Juste pour visiter et découvrir l’endroit d’où vient ma famille.

Et aussi la base de fans là-bas, je reçois la plupart de mes demandes de messages, des commentaires de gens en Inde et cela me touche vraiment. C’est comme si quelqu’un venait de l’Inde, c’est un très gros problème parce que si vous regardez à travers d’autres sports, il n’y a pas beaucoup de représentation indienne; Ainsi, quand quelqu’un franchit la barrière, cela donne aux enfants, aux adolescents et même aux jeunes adultes l’espoir qu’ils poursuivent et réussissent. J’ai l’impression que c’est une connexion si forte que j’ai déjà, je ne suis ici que depuis peu de temps et je reçois un si bon soutien, cela me réchauffe vraiment le cœur.

