Il n’y a plus de place dans les auberges de Bethléem alors que les touristes reviennent après la pandémie

Les gens prennent des photos de l’arbre de Noël et de la crèche sur la place Manger (Photo: AP) Il n’y a plus de place à l’auberge de Bethléem alors que la ville se remet des restrictions liées aux coronavirus. Le tourisme est le moteur économique de la ville occupée de Cisjordanie et la pandémie a éloigné les visiteurs ces deux dernières années. Mais cette année, ils sont de retour, avec jusqu’à 120 000 touristes attendus pour visiter le lieu de naissance traditionnel de Jésus pendant la seule semaine de Noël. La ministre palestinienne du Tourisme, Rula Maayah, a déclaré : “Nous fêtons Noël avec des pèlerins venant du monde entier”. Au cours de l’après-midi du samedi, des centaines de personnes se sont rassemblées pour les célébrations de la veille de Noël sur la place Manger. Des fanfares battant des tambours et jouant de la cornemuse ont défilé dans la région, et des touristes étrangers se sont promenés et ont pris des selfies avec le grand arbre de Noël de la ville derrière eux. Le temps gris et frais, ainsi que les averses occasionnelles, n’ont guère refroidi le moral.



Les pèlerins affluent près de l’église de la Nativité, traditionnellement considérée comme le lieu de naissance de Jésus-Christ (Photo: AP)



Les gens assistent à un service à l’église (Photos: Reuters)



Des touristes portant des chapeaux de Père Noël visitent l’église de la Nativité (Photo: AFP via Getty) Daisy Lucas, une Philippine de 38 ans qui travaille en Israël, a déclaré que c’était un rêve devenu réalité de marquer les vacances dans un endroit aussi important. “En tant que chrétienne marchant dans les endroits de la Bible, c’est tellement écrasant”, a-t-elle déclaré. « C’est le lieu de naissance de Jésus-Christ. En tant que chrétien, c’est une réalisation qui figure sur ma liste de choses à faire. Le patriarche latin Pierbattista Pizzaballa, le plus haut membre du clergé catholique romain de Terre Sainte, est arrivé de Jérusalem par un point de contrôle dans la barrière de séparation de Cisjordanie en Israël. “Nous vivons des défis très difficiles”, a-t-il dit, notant la guerre en Ukraine et une récente vague de violence israélo-palestinienne. « Mais le message de Noël est un message de paix. Il a ajouté: «Il est possible de changer les choses. Nous serons très clairs sur ce que nous devons faire et ce que nous avons à dire afin de préserver l’importance de l’unité et de la réconciliation entre tous.



Le patriarche latin de Jérusalem, Pierbattista Pizzaballa, assiste aux célébrations de Noël à l’église de la Nativité (Photo: Reuters)



Pizzaballa salue les gens (Photo: Reuters)



Des éclaireurs palestiniens défilent lors du défilé de Noël (Photo: AP) Pizzaballa a traversé Manger Square, saluant les sympathisants. Plus tard, il devait célébrer la messe de minuit dans l’église voisine de la Nativité, construite à l’endroit où les chrétiens croient que Jésus est né. Des milliards de chrétiens inauguraient la fête, concluant une année tumultueuse marquée par les conflits et la violence dans de nombreuses régions du monde. Dans l’Ukraine ravagée par la guerre, les lumières scintillantes normalement réparties sur la place Sophia de Kyiv ont disparu en raison des restrictions et des coupures de courant. Au lieu de cela, un modeste sapin orné de lumières bleues et jaunes brise à peine la morosité de la place. Le maire Vitali Klitschko l’a appelé «l’arbre de l’invincibilité». Suite: Noël

Aux États-Unis, une tempête hivernale sauvage a continué d’envelopper une grande partie du pays, apportant des blizzards aveuglants, des pluies verglaçantes, des inondations et un froid mortel qui ont créé le chaos pour ceux qui voyageaient pour les vacances. La réalité d’aujourd’hui était visible sur la place Manger alors que des banderoles montrant des photos du prisonnier palestinien Nasser Abu Hamid étaient bien en vue. Le prisonnier vétéran est mort d’un cancer la semaine dernière dans une clinique de la prison israélienne après avoir passé quelque 20 ans derrière les barreaux pour sa condamnation dans la mort de sept Israéliens. Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (fonction () { var fbApiInit = false ; var en attenteReady = []; var notifyQ = function () { var i = 0, l = en attenteReady.length ; for (i = 0; i < l; i++) { en attentePrêt[i](); } } ; var prêt = fonction (cb) { si (fbApiInit) { cb(); } else { en attenteReady.push(cb); } } ; var checkLoaded = fonction () { return fbApiInit ; } ; window.fbAsyncInit = function() { FB.init({ appId : '176908729004638', xfbml : true, version : 'v2.10' }); fbApiInit = vrai ; notifierQ(); } ; return { 'prêt' : prêt, 'chargé' : checkLoaded } ; })(); (fonction () { fonction injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = vrai ; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js" ; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if (window.metro) { window.addEventListener('scroll', injectFBSDK, {une fois : vrai, passif : vrai}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })(); Lien source