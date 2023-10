« Il n’y a plus de place à New York » : le maire Adams prend le Mexique

« Mon voyage ici a pour but de parler directement aux habitants de tous les pays qui migrent : il n’y a plus de place à New York », a déclaré Adams jeudi à un groupe de journalistes locaux et internationaux rassemblés dans le bâtiment du congrès de l’État de Puebla, au Mexique. .

« Nos cœurs sont infinis, mais nos ressources ne le sont pas. »

New York est du mal à gérer un afflux de plus de 110 000 migrants arrivés depuis le printemps 2022, une vague qui a submergé les refuges, englouti les ressources et contribué aux propositions de coupes dans le budget municipal. Plus de 60 000 personnes sont toujours sous la garde de la ville.

La situation a consommé presque toute l’énergie d’Adams et a créé une crise politique pour le maire – sa relation autrefois étroite avec Biden a été entachée ; les deux je n’ai pas parlé en mois.

Prenant les relations internationales en main, Adams s’est lancé dans un voyage éclair – accompagné d’officiers de la police de New York, de hauts collaborateurs et de journalistes – qui le mènera à travers le Mexique, l’Équateur et la Colombie, y compris le dangereux Darién Gap, au cours des prochains jours.

La tournée s’annonçait comme une combinaison frénétique de mission d’enquête, de campagne de service public et d’autoglorification de sa marque de maire, qui comprenait l’obtention d’un diplôme honorifique à Puebla.

Adams a vanté sa bonne foi en matière de relations étrangères en citant plusieurs réunions avec des dignitaires lors de la récente Assemblée générale des Nations Unies. | Fernanda Pesce/AP Photo

Adams – qui, dans le passé, a rejeté les critiques sur son penchant pour mélanger la religion et la gouvernance — a atterri à Mexico mercredi soir et s’est dirigé vers un lieu saint pour les pèlerins catholiques appelé la Basilique de Guadalupe, où il a bénéficié d’une visite en dehors des heures d’ouverture et a parlé en termes généraux de la portée des solutions nécessaires pour endiguer le flux de migrants. .

« Il existe suffisamment de ressources dans le monde pour résoudre ce problème », a déclaré Adams devant l’enceinte déserte de la chapelle. « Je vais faire de mon mieux pour envoyer le message à tous les pays confrontés à ce problème que nous avons une obligation. »

Les experts en immigrés et les responsables de Washington étaient sceptiques quant au fait qu’un voyage organisé par un maire américain – payé en partie avec des fonds gouvernementaux pour ses services de sécurité, de l’argent personnel de ses assistants et par une organisation à but non lucratif pour son voyage – puisse faire beaucoup pour faire avancer ces objectifs.

D’une part, les problèmes qui ont conduit à l’augmentation du nombre de demandeurs d’asile sont complexes et s’accumulent depuis des années.

« Un seul voyage d’un homme politique ne freinera pas le flux », a déclaré Stephen Yale-Loehr, avocat spécialisé en droit de l’immigration et professeur à la Cornell Law School. « Le maire Adams ferait mieux de coopérer avec l’administration Biden sur cette question complexe, plutôt que de s’attaquer à ses propres objectifs de politique étrangère. »

En effet, bon nombre des objectifs du voyage d’Adams – assurer la liaison avec les dirigeants latino-américains et transmettre un message aux migrants – sont déjà réalisés à une bien plus grande échelle par le gouvernement fédéral.

Le ministère de la Sécurité intérieure, selon un porte-parole, a déclaré que l’agence envoyait des messages aux demandeurs d’asile potentiels dans leur propre pays pour lutter contre la désinformation véhiculée par les passeurs qui se présentent comme la meilleure option pour atteindre la frontière sud.

« Le plus grand pouvoir du maire ne se trouve pas au Mexique : il n’a aucune importance fédérale ou internationale », a déclaré un responsable de Washington qui travaille sur la question des migrants et a obtenu l’anonymat pour parler franchement du séjour du maire. « Sa force gravitationnelle est la plus forte à Washington, et s’il veut faire valoir son point de vue sur le Mexique, il devrait le faire là-bas. »

Jeudi, l’administration Biden a annoncé que les États-Unis recommenceraient à expulser des migrants vers le Venezuela pour tenter de ralentir le flux en provenance de ce pays d’Amérique du Sud en difficulté – d’où une grande partie est venue vers New York. Et un jour plus tôt, l’administration a annoncé qu’elle reprendrait la construction au Texas du mur frontalier proposé par l’administration Trump.

L’arrêt pour rencontrer les législateurs était l’un des trois jeudis où Adams (troisième à partir de la gauche) a été honoré par des dignitaires mexicains. | Fernanda Pesce/AP Photo

Pourtant, le voyage d’Adams a également suscité des critiques de la part des démocrates et des républicains, le qualifiant de coup politique.

Alexa Avilés, membre du conseil municipal et démocrate, a qualifié la tournée d’Adams de « dénuée de tout contexte socio-économique expliquant pourquoi les migrants quittent leur pays ».

« Notre ville a beaucoup besoin en ce moment, et nous avons besoin de quelqu’un qui se concentrera sur la recherche de solutions aux problèmes dont nous avons besoin maintenant », a-t-il poursuivi. « Nous n’avons pas besoin d’un touriste qui se rende au point d’eau de Darién et qui pense qu’il va convaincre les gens de ne pas venir à New York. C’est absurde. »

Adams, qui a également rencontré des chefs d’entreprise et rencontré une organisation de services sociaux aidant les migrants, est accompagné lors de son voyage au Mexique par Jorge Islas López, le consul général du Mexique à New York.

Le maire, repoussant les opposants, a vanté sa bonne foi en matière de relations extérieures en citant plusieurs réunions avec des dignitaires lors de la récente Assemblée générale des Nations Unies.

« Nous savons que nous sommes considérés comme une ville internationale et que la solution pour résoudre ce problème se situe au niveau local, au niveau de l’État, au niveau national et au niveau international », a déclaré Adams dans les salles ornées du bâtiment du congrès de l’État de Puebla.

L’arrêt pour rencontrer les législateurs était l’un des trois jeudis où Adams a été honoré par des dignitaires mexicains – créant un détour rhétorique brutal par rapport au but déclaré du voyage.

En plus des éloges qui lui ont été accordés par les législateurs de Pueblan, Adams a également reçu un diplôme honorifique de l’Université Benemérita Autónoma de Puebla, où il a parlé depuis un parapet en bois à une foule assise sous des portiques voûtés et des lustres suspendus sur la nécessité de devenir universitaire. théories en solutions du monde réel.

Adams s’est ensuite précipité, escorté par un détachement de police multimodal, vers une cérémonie distincte au cours de laquelle il a reçu d’autres récompenses de la part du gouverneur de l’État de Pueblo et a été fêté pendant un dîner.

Jeudi soir, Adams devait s’envoler pour Quito, en Équateur, où il prévoit de rencontrer des représentants du gouvernement et de discuter avec des migrants. Un arrêt samedi comprend une visite du perfide Darién Gap, que traversent de nombreux demandeurs d’asile lors de leur pénible voyage vers les États-Unis.

Et tandis que le maire espère convaincre certains des migrants qu’il rejoint en personne ou via les médias locaux de reconsidérer leur voyage à New York, les demandeurs d’asile déjà sur le terrain dans les cinq arrondissements ne lui donnent pas de grandes chances.

Eric Vega, 13 ans, a déclaré qu’il était arrivé d’Équateur avec ses deux frères et sœurs et ses parents il y a un mois et n’était pas d’accord avec le fait que la description d’Adams selon laquelle New York était pleine l’aurait dissuadé de faire le voyage.

« New York est vraiment sympa », a déclaré Vega dans une interview mercredi devant un refuge d’urgence pour migrants dans le Queens. « Ils vous donnent à manger. On vous donne des vêtements ici à New York. Ils vous donnent ce dont vous avez besoin. Il y a des gens bien ici.

Emily Ngo et Jason Beeferman ont contribué à ce rapport.